СМИ узнали об идее законодательно закрепить принцип сетевой нейтральности
Совет по развитию цифровой экономики при Совете Федерации предложил законодательно закрепить в России принцип сетевой нейтральности, запретив провайдерам по собственной инициативе ограничивать доступ к каким-либо интернет-ресурсам. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на проект решения совета от 1 августа.
По данным издания, предложения совета, который возглавляет секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, доработают и направят в правительство в ближайшее время. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила новое предложение совета. «Принципы сетевой и технологической нейтральности являются базовыми для обеспечения условий справедливой конкуренции», – подчеркнул в беседе с изданием заместитель руководителя антимонопольного ведомства Анатолий Голомолзин.
Рабочая группа ФАС разработала базовый документ по сетевой нейтральности в начале 2016 г., напоминает издание. Документ поддержали в том числе «Вымпелком», МТС, «Ростелеком» «Мегафон», «Яндекс», Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК), а также Минэкономразвития и Минкомсвязи. В документе указывалось, что управлять трафиком можно лишь в случаях хищения личных данных, для предотвращения кибератак, а также в установленных законом ситуациях.
Представители «Яндекса», Mail.ru Group, «Вымпелкома», Минкомсвязи и Роскомнадзора отказались комментировать газете новую инициативу.