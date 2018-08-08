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Политика
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ЦИК готов одобрить три предложенных для референдума вопроса о пенсионном возрасте

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Центризбирком готов одобрить сразу три вопроса о повышении пенсионного возраста, предложенных для референдума инициативными группами, которые провели собрания в Москве, Подмосковье и Алтайском крае. Это следует из проекта решений, который раздали перед заседанием ЦИК.

В Москве инициативную группу по проведению референдума возглавил кандидат в мэры Москвы от «Справедливой России» Илья Свиридов. Эта группа хочет вынести на референдум такой вопрос: «Вы за то, чтобы возраст, установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года, по достижении которого возникает право на назначение пенсии по старости, не менялся?».

В Алтайском крае собираются вынести на голосование вопрос, который ранее КПРФ подготовила при помощи Центризбиркома. Он звучит следующим образом: «Согласны ли вы с тем, что установленный законодательством Российской Федерации по состоянию на 1 июня 2018 г. возраст, дающий право на получение страховой пенсии по старости (для мужчин - 60 лет, для женщин 55 лет), повышаться не должен?». Изначально КПРФ предлагала спросить россиян: «Согласны ли вы с тем, что возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен?». Но ЦИК признал такую формулировку не соответствующей требованиям закона.

Кто выходит с такой инициативой в Подмосковье - пока не известно. Московская областная подгруппа предлагает вынести на референдум такой вопрос: «Поддерживаете ли вы, что установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 г. возраст, по достижении которого возникает право на пенсию по старости, не может быть увеличен?».

Всего Центризбирком, по словам его председателя Эллы Памфиловой, получил уже 30 уведомлений из 19 регионов о намерении провести собрания инициативных групп по проведению референдума. Правда, добавила Памфилова, не всем инициаторам удалось реализовать такое намерение.

Что чиновники думают о пенсионной реформе

Финансы
Новости

АСВ потребовало с бывших топ-менеджеров Пробизнесбанка 68,5 млрд рублей

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Агентство по страхованию вкладов (АСВ) направило в арбитражный суд Москвы заявление о привлечении к субсидиарной ответственности на 68,53 млрд руб. топ-менеджеров разорившегося Пробизнесбанка. Об этом сообщается на сайте госкорпорации.

По итогам проверки обстоятельств банкротства Пробизнесбанка АСВ выяснило, что контролирующие банк лица выводили из него активы через кредитование технических юридических лиц, а также приобретение неликвидных ценных бумаг. Кроме того, руководители банка не предпринимали меры по предупреждению его банкротства, указывает АСВ.

Претензии предъявлены девяти лицам, в том числе бывшему совладельцу Пробизнесбанка Александру Железняку, бывшему председателю правления банка Дмитрию Дыльнову, а также членам правления и совета директоров.

Пробизнесбанк был опорным банком группы «Лайф». ЦБ лишил его лицензии в августе 2015 г. В том же году Пробизнесбанк был признан банкротом. Другие банки группы ЦБ санировал.

Весной 2017 г. Следственный комитет возбудил уголовное дело о хищении из Пробизнесбанка 25 млрд руб. Совладелец группы «Лайф» Сергей Леонтьев и Железняк были заочно арестованы и объявлены в международный розыск. Бывший начальник департамента корпоративных финансов Пробизнесбанка Николай Алексеев признал вину в хищении 2,4 млрд руб. и дал показания на своих бывших руководителей.

Ранее АСВ по итогам инвентаризации имущества оценило недостачу в Промбизнесбанке в 85,5 млрд руб.

10 крупнейших банков континентальной Европы

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Политика
Новости

Бывшая помощница Доктора Лизы пожаловалась в СКР на фонд «Справедливая помощь»

Ведомости
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Бывшая помощница Елизаветы Глинки Наталья Авилова обратилась в Следственный комитет России с жалобой на «нецелевой расход средств» в фонде «Справедливая помощь Доктора Лизы». Об этом она рассказала телеканалу «Дождь». Во вторник агентство городских новостей «Москва» сообщило, что следователи возбудили дело о злоупотреблении полномочиями в фонде.

На вопрос телеканала, известно ли ей что-то об уголовном деле, Авилова ответила, что часть данных следствие в начале года получило от нее. «Около 20 млн я в "Справедливую помощь" привлекла от спонсоров, от разных частных физических и юридических лиц, телемарафон мы проводили с телеканалом "РЕН ТВ". Меня беспокоила судьба этих средств, и я не получала как член правления организации, как член общего собрания никаких отчетов: как они расходуются, на какие деньги платятся высокие зарплаты, на какие деньги арендуются офисы», – рассказала Авилова.

Она добавила, что «в инициативном порядке» сообщила об этих фактах в Следственный комитет. «Если коротко, то это нецелевая трата средств по ряду программ и проектов, и это расходование средств, которые поступают по 20, 30, 40 руб. со всей страны – по копейке – на аренду дорогого офиса и на сверхвысокие, как мне казалось, зарплаты», – заявила Авилова.

Юрист фонда Александр Куликовский сообщил «Дождю», что после жалобы Авиловой в СКР началась доследственная проверка. «Следователь приглашал нас всех – сотрудников, членов организации – опрашивал. Мы давали ему пояснения, разъяснения, и все», – пояснил Куликовский.

Председатель Совета по правам человека Михаил Федотов, возглавляющий попечительский совет «Справедливой помощи», сообщил, что доследственная проверка продолжалась несколько месяцев и по ее результатам, видимо, было возбуждено дело. По мнению Федотова, в фонде «никаких злоупотреблений не было». «Да, была неорганизованность, наверняка были и какие-то ошибки в оформлении каких-то действий, но злоупотребления, хищения, растраты – в это я просто не могу поверить», – сказал он «Дождю».

Следственный комитет России не ответил на запрос телеканала. Президент фонда Ксения Соколова заявила «Медузе», что следователи проводят уже «пятую доследственную проверку по доносу одной из сотрудниц фонда». По ее словам, факт открытия уголовного дела «пока никак не подтвердился».

Во вторник агентство «Москва» сообщило, что следователи возбудили дело о злоупотреблении полномочиями в фонде (ч. 1 ст. 201 УК РФ). По данным следствия, организация в 2017 г. заключила с адвокатом Анной Агранович контракт на оказание юридических услуг. При этом еще в 2015 г. фонд заключил аналогичный контракт с другим правозащитником – Куликовским. «В результате фонду был нанесен ущерб в размере 1,79 млн руб.», – рассказал собеседник агентства.

Исполнительный директор фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, погибла в 2016 г. при крушении Ту-154 над Черным морем. Самолет Минобороны России, перевозивший гуманитарную помощь в Сирию, разбился 25 декабря позапрошлого года. На его борту находились 92 человека – военнослужащие, журналисты, артисты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России. Все находившиеся на борту погибли.

Доктор Лиза была в самолете, упавшем в Черное море

Бизнес
Новости

Glencore планирует стать прямым владельцем доли в «Роснефти» до конца года

Ведомости
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Швейцарский трейдер Glencore рассчитывает завершить сделку с акциями «Роснефти» во втором полугодии 2018 г., следует из отчета компании. Glencore получит в прямое владение 0,57% акций российской компании, а Катарский фонд Qatar Investment Authority (QIA) – оставшиеся 18,93%.

Сейчас 19,5% акций «Роснефти» принадлежит сингапурской компании QHG Oil Ventures. Это совместное предприятие, которым на паритетных началах владеют Glencore и QIA.

В сентябре 2017 г. китайская частная компания CEFC расcчитывала купить 14,16% «Роснефти» у QHG Oil Ventures за $9,1 млрд. Но в мае этого года сделка сорвалась.

QHG Oil Ventures стала акционером «Роснефти» в январе 2017 г. – за долю в 19,5% она заплатила 10,2 млрд евро. Glencore потратила на сделку 300 млн евро, QIA – 2,5 млрд евро, 5,2 млрд евро консорциум привлек в итальянском Intesa Sanpaolo, 2,2 млрд евро – у пула кредиторов (их источник не раскрывался, предположительно это средства российских банков).

При этом Glencore предоставила гарантии по кредиту «максимум на 1,4 млрд евро, которые, в свою очередь, полностью захеджированы в российских банках», указывает компания. В случае маржин-колла при падении акций «Роснефти» трейдеру придется довнести обеспечение, которое, скорее всего, будет заемное, то есть увеличатся расходы по процентам. На конец июня у Glencore не было отражено увеличение гарантий по этому займу.

Основным акционером «Роснефти» является государственный «Роснефтегаз», который владеет 50% плюс одной акцией компании, еще 19,75% принадлежит британской BP.

Катар, от которого все отвернулись

Бизнес
Новости

Apple опровергла сообщения о записи речи пользователей без их ведома

Ведомости
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Смартфоны iPhone не ведут запись голоса пользователей без их ведома, компания также не позволяет делать это сторонним приложениям. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление руководства корпорации Apple.

Соответствующее письмо Apple подготовила в качестве ответа на запрос членов комитета по энергетике и торговле Палаты представителей конгресса США. Они потребовали от компании объяснить сообщения о том, что ее устройства якобы записывают речь пользователей без их ведома.

Опасения у конгрессменов вызвал голосовой помощник Siri. Чтобы включить его, нужно произнести фразу «Привет, Siri». При этом, по мнению пользователей, смартфоны Apple в ожидании этой фразы могут прослушивать, записывать и сохранять все другие слова пользователей.

Reuters указывает, что в письме, направленном конгрессменам, компания отвергла эти утверждения, отметив, что iPhone не записывает голос пользователей. Apple подчеркнула, что Siri не передает какой-либо третьей стороне полученные голосовые команды. Компания напомнила также, что для того чтобы воспользоваться голосовым помощником, пользователь ранее должен был дать согласие на передачу Siri доступа к микрофону.

В апреле на подобный вопрос конгрессменов отвечал основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг. Бизнесмен отмечал, что соцсеть использует микрофоны на устройствах исключительно во время записи видео и не записывает разговоры пользователей, когда те не подключены к сети. Конгрессменов интересовало, как иногда получается так, что пользователи обсуждают между собой какую-то тему, а потом получают от соцсети рекламу, которая к ней относится. «Facebook этим не занимается, и не знаю, кто еще мог бы такое сделать. Возможно, это просто совпадение», — заверял предприниматель.

10 самых дорогих мировых брендов – 2018

Политика
Новости

Politico раскрыла содержание переданного Путиным Трампу документа

Ведомости
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Президент России Владимир Путин на встрече в Хельсинки передал американскому коллеге Дональду Трампу ряд предложений по контролю за вооружениями, пишет газета Politico со ссылкой на полученный от источника документ. Список включает проведение переговоров об ограничении ядерного оружия и запрет на размещение оружия в космосе.

Как сообщает издание, Путин предложил Трампу продлить на пять лет действие договора по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III), который был подписан президентами Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой в 2010 г. Срок действующего договора истекает в 2021 г.

В документе также содержится предложение о заключении нового договора о космосе, который запрещал бы обеим странам «выводить оружие на орбиту Земли», пишет Politico. Кроме того, российская сторона предложила США договориться о сотрудничестве во время военных учений в Европе и начать диалог в формате 2+2 между министрами иностранных дел и обороны обеих стран.

Подтверждения этой информации нет. Издание отмечает, что администрация Трампа отказалась комментировать эти предложения, заявив, что президент не получал подобного документа.

Встреча Путина и Трампа в Хельсинки состоялась 16 июля. Это была третья встреча президентов России и США. До этого они виделись в июле 2017 г. на саммите G20 в Гамбурге и на саммите АТЭС в Дананге (Вьетнам) в ноябре прошлого года.

После переговоров в столице Финляндии Трамп пригласил Путина посетить Вашингтон осенью этого года. Президент России в ответ пригласил американского коллегу в Москву. Но 25 июля советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что встреча откладывается: в Вашингтоне считают, что провести ее надо только в 2019 г., когда завершится расследование дела о предполагаемом вмешательстве Москвы в выборы американского президента.

Кадры со встречи Путина и Трампа в Хельсинки

Бизнес
Новости

Структура «Ростеха» получила контракт на обслуживание «умных» дорог Москвы

Ведомости
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Структура «Ростеха», компания «Швабе-Москва», стала победителем тендера на обслуживание интеллектуальной транспортной системы Москвы. Об этом сообщает РБК. Стоимость работ превышает 17 млрд руб.

Согласно условиям конкурса, подрядчик будет обслуживать датчики мониторинга транспортных потоков, светофоры, дорожные табло, камеры телеобзора и метеостанции. Издание со ссылкой на сайт госзакупок уточняет, что тендер был объявлен в конце июня. До этого заказчик — ГКУ «Центр организации дорожного движения Москвы» (ЦОДД) — самостоятельно обслуживал интеллектуальную транспортную систему и заключал контракты с подрядчиками на часть работ.

В состав оборудования, обслуживанием которого займется подрядчик, входят 3700 датчиков мониторинга транспортных потоков, 2600 светофорных объектов (в столице около 40 000 светофоров), 236 дорожных табло, 2700 камер телеобзора и 48 метеостанций.

Подрядчик получит контракт на пять лет, в этот период он должен обеспечивать бесперебойную работу интеллектуальной транспортной системы, а также ремонтировать ее при необходимости, указывается в техзадании. Стартовая цена лота составляла 17,5 млрд руб., предложение компании-победителя — 17,2 млрд руб.

Куда катится Москва: 10 фактов об автомобильном движении столицы

Политика
Новости

РБК узнал о разработке УВЗ танка-робота на базе Т-72

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Корпорация «Уралвагонзавод» ведет опытно-конструкторские работы над созданием штурмового робототехнического комплекса на шасси танка Т-72Б3. Разработки получили название «Штурм», сообщает РБК со ссылкой на источники в Минобороны и УВЗ. «На данном этапе создан макет с боевым оборудованием, что позволяет продемонстрировать элементы движения», — сообщил собеседник издания в Минобороны.

В состав комплекса войдут четыре боевых машины с различными вооружениями. В числе основных требований называется наличие сверхвысокой всеракурсной защиты, которая позволит комплексу работать даже после попадания в него 10-15 гранат ручного противотанкового гранатомета и минного подрыва. Сам он должен быть оборудован артиллерийской системой с боеприпасом высокого осколочно-фугасного действия или с боеприпасом, способным разрушать бетонные и кирпичные стены.

Также комплекс должен обладать маневренностью для работы в условиях городской застройки. «Боевые роботы в любое время суток должны уметь быстро обнаруживать и уничтожать живую силу — в том числе на верхних этажах зданий в ракурсе 360 градусов, — не нанося ущерба городским постройкам», — уточнил собеседник издания.

В 2015 г. на УВЗ планировали создание беспилотной версии танка Т-14 на шасси «Армата». У проекта даже появилось название: «Тачанка-Б». В феврале 2018 г. скорые результаты работы по этому беспилотнику анонсировал замминистра обороны Юрий Борисов. Спустя несколько месяцев на УВЗ приехал и министр обороны Сергей Шойгу, которому продемонстрировали опытный образец. А в конце июля Борисов, уже будучи вице-премьером, заявил о неготовности вооруженных сил к массовым закупкам «Арматы» из-за дороговизны. «Ну и зачем наводнять «Арматами» все вооруженные силы, у нас Т-72 пользуются огромным спросом на рынке, его берут все, он по сравнению с «Абрамсами», «Леклерками» и «Леопардами» по цене, эффективности и качеству значительно их превосходит», — говорил он.

Первую партию танков «Армата», включавшую около 100 машин, УВЗ планировал продать за 450 млн руб. за единицу, но цену удалось снизить цену до 320 млн., рассказал собеседник издания в военном ведомстве. Стоимость Т-72Б3 в 2016 г., по данным УВЗ, составляла около 79 млн руб.

Политика
Новости

Сергей Иванов рассказал о секретном плане на случай военного конфликта с Грузией

Ведомости
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Спецпредставитель президента Сергей Иванов рассказал о «секретном плане», разработанном Генштабом в 2007 г. на случай полномасштабных военных действий в Южной Осетии. Об этом Иванов, который на тот момент был министром обороны, а во время конфликта с Грузией занимал пост вице-премьера, сообщил в интервью «Коммерсанту».

Иванов отказался раскрыть детали плана, отметив, что одна его часть «была выдержана хорошо». Речь шла о защите Рокского тоннеля. «Это дорога жизни, и мы прекрасно понимали, что стоило бы грузинским войскам захватить Рокский тоннель, говорить о дальнейшем развитии событий можно с большой долей вероятности», - уточнил он.

Еще одна деталь, которую не удалось выполнить, – требование об исключении из участия в конфликте призывников. «В плане было предусмотрено, что в случае необходимости военного вмешательства и принуждения Грузии к миру на территорию Южной Осетии вступают только воинские части, полностью укомплектованные контрактниками», - рассказал Иванов, уточнив, что это было его требование. Выполнить его на практике не удалось. «Так получилось, что пока этот план искали, пока доставали из сейфа, пока изучали, а действовать надо было мгновенно, ну не получилось в этой части», - признал он.

Западные партнеры убеждали Москву в том, что находившийся у власти в Грузии президент Михаил Саакашвили не решится на военный конфликт. «Сергей, не беспокойтесь, он красную черту не перейдет», - вспоминает Иванов приватные беседы с экс-госсекретарем Кондолизой Райс. «Понимаете, мы, конечно, не совсем наивные люди такие, дурачки, которые верят всему, что нам говорят», - пояснил Иванов причины разработки плана. Уже после конфликта Райс говорила, что США не стоят за атакой. «Она призналась, конечно, что это инициатива Саакашвили и что он виновник войны», - пересказал Иванов еще один неофициальный разговор с экс-госсекретарем. «В частной беседе она фактически признала, что Саакашвили сорвался с поводка», - сказал Иванов.

Политика
Новости

Госдепартамент США изучит вопрос о введении санкций против Владимира Евтушенкова

Ведомости
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Возможность введения санкций в отношении основного владельца АФК «Система» Владимира Евтушенкова изучает госдепартамент США. Это следует из реакции внешнеполитического ведомства США на запрос сенатора Илеаны Рос-Лейтинен. Ответ госдепа она опубликовала в своем аккаунте в Twitter.

«Госдеп подтвердил расследование о возможности введения санкций против российского олигарха Владимира Евтушенкова в соответствии с законом CAATSA» (О противодействии противникам Америки посредством санкций), а также за операции с «незаконно аннексированным Крымом» и в Узбекистане, говорится в сообщении Рос-Лейтинен. В ответе госдепартамента отмечается, что его специалисты «усердно работают» над выявлением транзакций физических и юридических лиц, попадающих под закон CAATSA. «По вашему запросу мы изучим предоставленную информацию о Владимире Евтушенкове, чтобы определить, попадает ли он под санкции», - говорится в письме, подписанном помощником госсекретаря по правовым вопросам Мэри Уотрес.

Ввести санкции против АФК и Евтушенкова конгрессмены призывали минфин и госдепартамент еще в конце июня. Конгрессмены ссылались на слова президента России Владимира Путина о том, что АФК «Система» будет строить многопрофильные лечебные заведения в Крыму. Представитель компании заявлял «Ведомостям», что она не ведет инвестиционной деятельности в регионе.

Евтушенков является фигурантом «кремлевского доклада», где фигурирует в списке «олигархов». 6 апреля минфин США включил в санкционный список 24 российских чиновников и бизнесменов и 15 связанных с ними компаний. В их числе оказались Олег Дерипаска и Виктор Вексельберг и подконтрольные им компании.

Выбор редактора
Политика
Новости

Законопроект о санкциях США содержит запрет на операции с новыми выпусками госдолга

Ведомости
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Новый законопроект о санкциях против России, подготовленный сенатором-республиканцем Линдси Грэмом и его коллегами, содержит запрет на операции с новыми выпусками российских долговых бумаг со сроком обращения более двух недель. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на текст документа, который пока еще не опубликован на сайте конгресса. Издание опубликовало весь документ, в котором более 100 страниц, но не уточнило, как он оказался в его распоряжении.

В проекте содержится требование о запрете на проведение операций в США семи российским банкам, в том числе Сбербанку, ВТБ, ВЭБу и Промсвязьбанку. Для них это будет означать невозможность проведения стандартных денежных расчетов через корсчета в банках США. Ранее Bloomberg со ссылкой на отчет банка Barclays сообщил, что это может иметь «существенные последствия для всей российской экономики, которые могут оказаться даже более болезненными, чем меры в отношении суверенного долга».

Авторы проекта настаивают на более четком исполнении акта CAATSA (О противодействии противникам Америки посредством санкций) исполнительной властью. Речь идет о сокращении сроков отчетности Белого дома по исполнению санкций, обновлении «кремлевского списка» в течение 60 дней после принятия документа и начале практических поисков активов и личного состояния в мире президента России Владимира Путина.

Сенаторы призывают создать единый механизм, который включал бы все антироссийские санкции, вводившиеся отдельными актами, – от «украинских» до «антихакерских». За его работой, судя по проекту, должен следить «санкционный координационный офис», который предлагается создать в правительстве. «Национальный объединенный центр для ответа на гибридные угрозы», по мысли законодателей, должен бороться с влиянием России в США и в мире. Для уязвимых к российскому воздействию государств предлагается открыть доступ к бюджетному фонду США в размере $250 млн начиная с 2020 финансового года. «Злонамеренную деятельность в киберпространстве» мог бы отслеживать офис по вопросам киберпространства и цифровой экономики в госдепартаменте.

Проект также содержит и предложение рассмотреть вопрос о признании России «государством, спонсирующим терроризм». Это может стать как первым шагом к введению усиленных санкций, как это было в случае с Ираном, так и к началу кампании по исключению России из числа постоянных членов Совета безопасности ООН.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Маск объяснил готовность преобразовать Tesla из публичной в частную компанию

Ведомости
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Основатель и гендиректор Tesla Илон Маск рассказал о причинах, по которым готов к преобразованию публичной компании в частную. «В качестве публичной компании мы подвержены диким колебаниям цен на акции, что может сильно отвлекать всех работающих в Tesla и являющихся ее акционерами», - пояснил Маск в корпоративном блоге компании. На компанию давит и ритм ежеквартальной отчетности, что заставляет выбирать между решениями, правильными в рамках квартала, но не являющимися таковыми в долгосрочном плане.

Разъяснение появилось после того, как Маск объявил в своем твиттере о готовности вывести Tesla с биржи при цене в $420 за акцию. Он уточнил, что решение о выводе с биржи еще не принято: этот вопрос будет вынесен на собрание акционеров. Если же это произойдет, то частной компания может оставаться в период бурного роста, когда же ее развитие станет более поступательным, было бы разумно вновь сделать ее публичной.

В случае принятия решения о выводе с биржи у акционеров Tesla будет выбор: оставаться частными инвесторами компании или продать акции по $420 за штуку с 20%-ной премией к моменту последней квартальной отчетности. Маск выразил надежду, что все нынешние акционеры останутся в компании. Ему самому в Tesla принадлежит 20%, и увеличивать свою долю он не намерен. Основатель Tesla и SpaceX также уточнил, что возможный отказ автопроизводителя от публичности не является шагом к объединению с космической корпорацией.

«Рынок ему не верит», - приводит Bloomberg мнение гендиректора Mainstay Capital Management Дэвида Кудлы. После объявления о планах уйти с биржи акции Tesla сначала подскочили на 13%, но потом скорректировались и остановились на уровне $379,5. Если бы инвесторы поверили Маску, акции могли бы оказаться ближе к уровню в $420, чем это произошло, указывает аналитик.

Можно ожидать, что в капитале Tesla останутся такие крупные инвестфонды, как Vision SoftBank Group Corp. или суверенные фонды как Фонд национального благосостояния Саудовской Аравии (PIF), отмечают опрошенные Reutes банкиры. Накануне Financial Times написала, что Фонд национального благосостояния Саудовской Аравии с начала года приобрел от 3% до 5% акций Tesla. Объем инвестиций оценивается в $1,7-2,9 млрд

Еще одним возможным партнером Tesla эксперты называют китайский Tencent Holdings, который в прошлом году приобрел 5% акций производителя электрокаров.

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