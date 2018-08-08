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ЦИК готов одобрить три предложенных для референдума вопроса о пенсионном возрасте

Центризбирком готов одобрить сразу три вопроса о повышении пенсионного возраста, предложенных для референдума инициативными группами, которые провели собрания в Москве, Подмосковье и Алтайском крае. Это следует из проекта решений, который раздали перед заседанием ЦИК.

В Москве инициативную группу по проведению референдума возглавил кандидат в мэры Москвы от «Справедливой России» Илья Свиридов. Эта группа хочет вынести на референдум такой вопрос: «Вы за то, чтобы возраст, установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года, по достижении которого возникает право на назначение пенсии по старости, не менялся?».

В Алтайском крае собираются вынести на голосование вопрос, который ранее КПРФ подготовила при помощи Центризбиркома. Он звучит следующим образом: «Согласны ли вы с тем, что установленный законодательством Российской Федерации по состоянию на 1 июня 2018 г. возраст, дающий право на получение страховой пенсии по старости (для мужчин - 60 лет, для женщин 55 лет), повышаться не должен?». Изначально КПРФ предлагала спросить россиян: «Согласны ли вы с тем, что возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен?». Но ЦИК признал такую формулировку не соответствующей требованиям закона.

Кто выходит с такой инициативой в Подмосковье - пока не известно. Московская областная подгруппа предлагает вынести на референдум такой вопрос: «Поддерживаете ли вы, что установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 г. возраст, по достижении которого возникает право на пенсию по старости, не может быть увеличен?».

Всего Центризбирком, по словам его председателя Эллы Памфиловой, получил уже 30 уведомлений из 19 регионов о намерении провести собрания инициативных групп по проведению референдума. Правда, добавила Памфилова, не всем инициаторам удалось реализовать такое намерение.

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