«Коммерсантъ» узнал о попытке суицида руководителя тушения пожара в Кемерове
Руководитель отряда пожарных Андрей Бурсин, арестованный по обвинению в халатности при тушении пожара в торговом центре «Зимняя вишня» 25 марта, попытался покончить с собой в СИЗО. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на его супругу Татьяну Бурсину.
7 августа следствие планировало провести психиатрическую экспертизу Бурсина, но затем его супруге сообщили, что он доставлен в больницу на лечение. «Как мне объяснили, у него были перебинтованы обе руки», – рассказала Бурсина. Она считает, что спровоцировать мужа на попытку суицида могло давление со стороны следствия и отказ в свидании. По словам Бурсиной, 1 августа судья разрешила ей и старшему ребенку свидание с подследственным, но в СИЗО им отказали в свидании по распоряжению следователя Ивана Федорова. «Все свидания – только с его разрешения», – пояснила собеседница издания.
Адвокат обвиняемого Ольга Куприянова заявила «Интерфаксу», что Бурсин госпитализирован для проведения назначенных следствием экспертиз. Подобные экспертизы были проведены и в отношении других подследственных, отметила она. «Других комментариев, в том числе и по появившимся в отношении Андрея Бурсина слухам, я дать не могу», – заявила адвокат.
В результате пожара в торговом центре «Зимняя вишня» погибли 60 человек. Бурсин, первым прибывший на место пожара, обвиняется в том, что он не организовал управление силами и средствами пожарно-спасательного гарнизона на месте ЧП, а также не провел должную разведку и опрос очевидцев.
Крупнейшие по числу жертв трагедии в торговых центрах и развлекательных заведениях
В результате обрушения купола аквапарка погибло 28 человек (из них восемь детей), 193 человека получили ранения (в том числе 51 ребенок). Общая площадь обрушения – 5000 кв. м. Следствие возложило вину на проектировщика крыши архитектора Нодара Канчели и главу Мосгорэкспертизы Анатолия Воронина. В 2006 г. столичная прокуратура признала чиновника не причастным к трагедии и амнистировала архитектора.
В результате пожара погибло 25 человек. Причиной возгорания стал поджог. В июле 2009 г. верховный суд Коми приговорил исполнителей к пожизненному заключению.
В результате обрушения кровли и железобетонных конструкций рынка погибло 68 человек, 39 человек получили ранения. Общая площадь обрушения составила 3000 кв. м. Спецкомиссия, созданная правительством Москвы, пришла к выводам, что причиной обрушения стала неудовлетворительная эксплуатация здания.
В результате неосторожного использования пиротехники в клубе произошел пожар. Погибло 156 человек, пострадало 78. В апреле 2013 г. суд приговорил владельца, исполнительного директора, арт-директора клуба и пожарного инспектора, проверявшего заведение, к различным срокам заключения в колониях общего режима.
При пожаре погибли 19 человек, 61 человек получил ранения. Общая площадь возгорания – 4000 кв. м. По данным следствия, причиной пожара стали нарушения требований пожарной безопасности, а также использование здания, не подходящего для торгового центра.
При пожаре погибло не меньше 64 человек (поиск пропавших без вести и разбор завалов продолжаются), еще 52 пострадали, 12 человек госпитализированы. Общая площадь возгорания – около 1600 кв. м с последующим обрушением кровли. Что именно произошло в торговом центре и как именно начался пожар, до сих пор официально не установлено. СКР сообщил о задержании и допросе четырех человек.