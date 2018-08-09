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«Коммерсантъ» узнал о попытке суицида руководителя тушения пожара в Кемерове

Руководитель отряда пожарных Андрей Бурсин, арестованный по обвинению в халатности при тушении пожара в торговом центре «Зимняя вишня» 25 марта, попытался покончить с собой в СИЗО. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на его супругу Татьяну Бурсину.

7 августа следствие планировало провести психиатрическую экспертизу Бурсина, но затем его супруге сообщили, что он доставлен в больницу на лечение. «Как мне объяснили, у него были перебинтованы обе руки», – рассказала Бурсина. Она считает, что спровоцировать мужа на попытку суицида могло давление со стороны следствия и отказ в свидании. По словам Бурсиной, 1 августа судья разрешила ей и старшему ребенку свидание с подследственным, но в СИЗО им отказали в свидании по распоряжению следователя Ивана Федорова. «Все свидания – только с его разрешения», – пояснила собеседница издания.

Адвокат обвиняемого Ольга Куприянова заявила «Интерфаксу», что Бурсин госпитализирован для проведения назначенных следствием экспертиз. Подобные экспертизы были проведены и в отношении других подследственных, отметила она. «Других комментариев, в том числе и по появившимся в отношении Андрея Бурсина слухам, я дать не могу», – заявила адвокат.

В результате пожара в торговом центре «Зимняя вишня» погибли 60 человек. Бурсин, первым прибывший на место пожара, обвиняется в том, что он не организовал управление силами и средствами пожарно-спасательного гарнизона на месте ЧП, а также не провел должную разведку и опрос очевидцев.

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