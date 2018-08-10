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Британская полиция потратила 10 млн фунтов на расследования о применении «Новичка»

Расследование инцидентов в Солсбери и Эймсбери об отравлениях нервно-перелитическим веществом «Новичок» стоило полиции графства Уилтшир 10 млн фунтов стерлингов ($12,8 млн), сообщает Guardian. В нем были задействованы представители 40 различных ведомств. Расходы на привлечение офицеров из других подразделений превысили 7 млн фунтов. В них не включены затраты на привлечение к расследованию лондонской полиции. Еще 1,3 млн фунтов пришлось на сверхурочные, которые были выплачены полицейским графства Уилтшир. Транспортные расходы, в том числе замена ряда транспортных средств, составили 347 000 фунтов.

Полиция Уилтшира рассчитывает, что эти расходы ей будут компенсированы британским правительством. Частично это уже произошло. «Правительство взяло на себя расходы в 4,1 млн фунтов, связанные с нападением на Юлию и Сергея Скрипаля. Я ожидаю, что все расходы, связанные с этими беспрецедентными инцидентами, будут полностью удовлетворены правительством», - заявил комиссар полиции Уилтшира и Суиндона Ангус Макферсон.

В начале марта в Солсбери в бессознательном состоянии были обнаружены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок» с подачи российских властей. Москва отрицает свою причастность и подчеркивает, что доказательства британская сторона до сих пор не обнародовал. В мае Скрипали были выписаны из больницы.

В начале июля с аналогичными симптомами в больницу доставили двух жителей Эймсбери Чарли Роули и Дон Стерджес, спасти которую не удалось.