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Канадская фирма поставит Украине снайперские винтовки почти на $800 000

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Компания-производитель винтовок из Канады PGW Defense Technologies заявила о договоре с министерством обороны Украины о поставках в страну дальнобойных снайперских винтовок на сумму около $770 000. Об этом в интервью украинскому телеканалу UATV сообщил хозяин компании Росс Спагруд.

«Многие канадцы имеют украинское происхождение, и я абсолютно уверен, что каждый украинец в Канаде, наверное, поддерживает подобные инициативы», - приводятся его слова на сайте телеканала.

Соглашение предусматривает поставку снайперских винтовок LRT-3, 0,50 калибра, определенную постпродажную поддержку, обслуживание, а также обучение. Ожидается, что оружие будет доставлено на Украину уже этой осенью

В числе клиентов компании на ее сайте указаны, в частности вооруженные силы Саудовской Аравии, ОАЭ, Южной Кореи. Также у компании есть свой дистрибутор для Украины и Эстонии.

В 2017 г. администрация США одобрила коммерческие поставки на Украину летального оружия, сообщала The Washington Post. Лицензию на поставки крупнокалиберных снайперских винтовок M107A1, зарядов к ним и необходимых деталей выдал госдепартамент США. Предполагалось, что сумма сделки составит $41,5 млн.

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Оборонный бюджет США вводит запрет на закупки госструктурами продукции ZTE и Huawei

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Военный бюджет США на 2019 финансовый год, подписанный президентом Дональдом Трампом накануне на базе Форт-Драм, вводит запрет на закупку и использование администрацией США продукции компаний ZTE и Huawei, а также их контрагентов. Об этом сообщает The Hill. Это положение вступает в силу через год после подписания, 13 августа 2019 г., уточняет ТАСС со ссылкой на документ. Впрочем, из этого правила могут быть сделаны исключения, если заинтересованное в китайских контрактах ведомство предоставит развернутое и убедительное обоснование их необходимости.

«Глава исполнительного ведомства не должен закупать, приобретать или продлевать контракт на приобретение оборудования, систем или услуг указанного списка телекоммуникационного оборудования и услуг», - отмечается в документе. В списке запрещенного оборудования также оказались системы видеонаблюдения и телекоммуникационное оборудование китайских компаний Hytera Communications Corporation, Hangzhou Hikvision Digital Technology и Dahua Technology.

Представители спецслужб США опасаются, что использование продукции высокотехнологичных компаний, подчиненных китайскому правительству, повышает риск шпионажа, отмечает Reuters. При этом в Huawei агентству заявили, что компания «поддерживает цели правительства США по повышению безопасности, но это случайное дополнение к NDAA (оборонному бюджету) является неэффективным, ошибочным и неконституционным ».

Китай пообещал провести «всестороннюю оценку» подписанного финансового документа, приводит агентство заявление министерства торговли Китая. Чиновники отмечают, что США следовало бы относиться к инвесторам с объективностью и справедливостью.

Ранее сообщалось, что оборонный бюджет США предусматривает выделение Пентагону $716 млрд на 2019 финансовый год. Он предполагает увеличение численности американских военнослужащих примерно на 16 000 и рост их денежного довольствия на 2,6%.

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Финдиректор Netflix объявил об отставке

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Онлайн-видеосервис Netflix расстается со своим финансовым директором. Проработавший в компании 14 лет Дэвид Уэллс объявил о своей отставке. Об этом говорится в его заявлении, опубликованном на сайте компании.

«Учитывая финансовое положение Netflix и захватывающе планы роста, это подходящее время, чтобы помочь компании выбрать нового финансового лидера», - пишет Уэллс. Сам он в будущем намерен заняться благотворительными проектами, которые пока он видит в общих чертах.

Отчетность компании за II квартал оказалась слабее ожиданий инвесторов. Netflix прибавил 5,6 млн новых пользователей, хотя ранее прогнозировал, что ее платящая аудитория вырастет во II квартале на 6,2 млн, аналитики ожидали роста на 6,3 млн. Всего у Netflix, одной из крупнейших видеоплатформ в мире, насчитывается 124,4 млн платящих пользователей.

За последние годы Netflix выпустил такие получившие всемирную известность проекты как «Карточный домик», «Оранжевый – новый черный», «Марко Поло», «Восьмое чувство», «Странные вещи».

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Экономика
Новости

СМИ узнали о предложении Минэкономразвития повысить тарифы ЖКХ в два этапа

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В 2019 г. Минэкономразвития предлагает повысить тарифы на ЖКХ в два этапа. Об этом пишет РБК со ссылкой на предложения министерства направленные в Минэнерго, Минстрой и Федеральную антимонопольную службу (ФАС).

По действующему закону тарифы индексируются раз в год – 1 июля, а на 1 января они не могут быть выше, чем на 31 декабря предыдущего года. Из этих условий чиновники просят сделать исключение из-за повышения НДС с 18% до 20%. Предложение министерства должно предотвратить «негативные тарифные последствия».

По предложению Минэкономразвития, с 1 января тарифы должны повыситься на 1,7%. По подсчетам чиновников, именно так вырастет совокупный платеж граждан за коммунальные услуги из-за роста НДС. Тогда с 1 июля 2019 г. повышение может составить не 4%, а 2,4%. Министерство отмечает, что совокупный рост платы не превысит целевую инфляцию. В 2019 г. по прогнозам министерства она может составить 4,3%.

Из-за повышения НДС расходы коммунального комплекса в 2019 г. могут вырасти на 16 млрд руб., отмечают в министерстве. Коммунальщики обязаны платить НДС уже с начала года, но не смогут сразу включить эти расходы в счет платы населению. Это с менее 1% средств, которые он получит при дополнительной индексации с июля 2019 г., указывает МЭР.

В Минэнерго, Минстрое и ФАС заявили, что предложения сейчас прорабатываются. Окончательные позиции в ведомствах пока не сформированы.

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Политика
Новости

Трамп подписал бюджет Пентагона на 2019 финансовый год

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Бюджет министерства обороны США на 2019 финансовый год, который начинается с 1 октября, составит $716 млрд. Об этом говорится на сайте Белого дома. Документ был подписан президентом США Дональдом Трампом в торжественной обстановке на военной базе Форт-Драм, расположенной в штате Нью-Йорк.

В новом финансовом году власти США планируют увеличить число военнослужащих приблизительно на 15 600 человек. Денежное довольствие военнослужащих поднимут на 2,6%.

В бюджет заложены расходы в размере $7,6 млрд на покупку 77 истребителей F-35 и $24,1 млрд на финансирование строительства 13 новых боевых кораблей и нескольких уже строящихся судов. 

В новом финансовом году США продолжат оказывать военную помощь Украине. На поставки вооружения Киеву будет выделено $250 млн (в прошлом фингоду - $350 млн). Также США планируют проведение мер, направленных на противодействие России в военной сфере. Сколько именно будет потрачено на эти цели, на сайте Белого дома не сообщается. Однако в 2018 финансовом году на противодействие «российской агрессии» в оборонном бюджете США было предусмотрено более $5 млрд. 

Бюджет Пентагона на 2018 финансовый год составляет $700 млрд. Одной из затратных статей в предыдущем бюджете также было финансирование мер, направленных на «сдерживание инициатив» в Европе - $4,6 млрд. Из этих средств на повышение обороноспособности прибалтийских стран было выделено $100 млн.

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Бизнес
Новости

Владелец брендов джинсов Lee и Wrangler объявил о реструктуризации бизнеса

Ведомости
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Американская VF Corporation объявила о реструктуризации бизнеса. Совет директоров корпорации в ближайшее время примет решение о разделении бизнеса на две публичные компании. Активы по производству одежды и обуви будут объединены в VF Corporation. Производители джинсов будут выделены в отдельную компанию, которая должна стать мировым лидером в этой категории одежды, отмечается в пресс-релизе VF Corporation. В нее войдут такие бренды, как Wrangler, Lee, Rustlers, Rock and Republic. Ожидается, что совокупная годовая выручка новой компании будет превышать $2,5 млрд, VF Corporation - более $11 млрд. В корпорации считают, что разделение бизнеса будет выгодно с точки зрения управления активами, процесс руководства структурами упростится.

Создание новой компании, которая объединит джинсовые бренды, планируется осуществить путем не облагаемого налогами распределения акций новой компании между акционерами VF, отмечается в сообщении. Разделение бизнеса завершится в первой половине 2019 г.

Продажи Wrangler и Lee несколько лет подряд замедляются, так как джинсы выходят из моды. Потребители стали отдавать предпочтение брюкам для йоги, а также премиальным брендам, таким как J Brand или Frame. В 2017 г. продажи джинсового бизнеса корпорации снизились на 3% по сравнению с предыдущим годом, прибыль упала на 14%, отмечает The Wall Street Journal.

VF Corporation была основана в 1899 г. В 1969 г. компания приобрела первый джинсовый бренд - Lee. В 1986 г. купила Blue Bell Holding Co, владевшую брендами Wrangler, Rustler и JanSport.

Стоимость акции VF на торгах в понедельник практически не менялась. С начала года капитализация компании выросла на 30% и составляет $29,16 млрд.

Что показали на Неделе высокой моды в Париже

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UBS планирует использовать опыт развлекательных сервисов для рекомендаций по акциям

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Банковская группа UBS рассматривает возможность создания для клиентов рекомендаций по управлению активами и хедж-фондами на основе алгоритмов, аналогичных тем, что используются технологическими компаниями, например стриминговыми и музыкальными сервисами, пишет Financial Times. Рекомендации на основе алгоритма должны будут содержать информацию для инвесторов об интересных сделках. Управляющий директор UBS Джузеппе Нути заявил изданию, что внедрение нового алгоритма позволит клиентам «легко находить то, что они искали». «Это то, что мы пытаемся сделать для наших клиентов, представляя им выбор вероятных, интересных сделок», - пояснил он.

Выбор инвестиций в скором времени может стать похожим на выбор телешоу на Netflix или на поиск новой музыки на Spotify, отмечает FT. Так же, как люди когда-то прислушивались к рекомендациям друзей и критиков относительно новых телешоу или музыки, так и клиенты банка часто прислушиваются к рекомендациям банковских сотрудников. UBS надеется сделать этот процесс более автоматизированным. Рекомендации будут готовиться для клиентов на основе их предпочтений. Алгоритм будет оценивать, сможет ли та или иная транзакция заинтересовать клиента. Новая технология должна помочь банковской группе в выявлении инвесторов, которые захотят купить то, что UBS пытается продать, и наоборот

По словам Нути, ранее работа банковского специалиста по продажам в UBS не зависела от технологической революции, но теперь все изменится. Сейчас алгоритм в тестовом режиме применяется в сфере продаж корпоративных облигаций банка. В будущем UBS планирует начать его применять при продаже активов других классов.

В тестовом режиме рекомендации на основе алгоритма поступают к специалистам по продажам для того, чтобы они могли принять решение, стоит ли предлагать клиенту ту или иную сделку, объясняет Нути. В будущем специалиста как посредническое звено выведут из данного процесса.

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Бизнес
Новости

«Полюс» откроет кредитную линию в Сбербанке на 65 млрд рублей

Ведомости
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Золотодобывающая компания «Полюс» заключила соглашение об открытии кредитной линии в Сбербанке на 65 млрд руб. Об этом сообщается в пресс-релизе компании. Денежные средства будут направлены на рефинансирование действующей кредитной линии, срок действия которой истекает в 2019 г. Срок действия новой кредитной линии - до 2024 г.

«В 2014 г. "Полюс" использовал 33 млрд руб. в рамках действующей линии, впоследствии конвертировав эту задолженность в доллары США. Компания планирует выплатить основную сумму и обязательства в рамках кроссвалютных свопов в общем размере порядка $1 млрд в 2019 году», - уточняется в пресс-релизе.

«Полюс» является крупнейшей российской золотодобывающей компанией, разрабатывает месторождения в Красноярском крае, Иркутской, Магаданской и Амурской областях, а также в Якутии. Крупнейший акционер компании с долей 82,44% - PGIL. Бенефициаром структуры является сын Сулеймана Керимова Саид. В свободном обращении находится около 16,34%, остальное - казначейский пакет.

В какие проекты вкладывается Сулейман Керимов

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Экономика
Новости

Минфин разработал проект о введении экологического налога

Ведомости
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Минфин опубликовал на портале проектов нормативных актов проект поправок в Налоговый кодекс о введении экологического налога. «Существующий в настоящее время неналоговый платеж - плата за негативное воздействие на окружающую среду, - регулируемый природоохранным законодательством Российской Федерации, обладает признаками налога, в связи с чем может быть включен в Налоговый кодекс Российской Федерации», - говорится в пояснительной записке.

По мнению Минфина, анализ динамики поступлений такой платы в федеральный бюджет говорит о низкой эффективности взимания данного неналогового платежа. Из-за этого возникает необходимость финансировать экологические госпрограммы за счет иных доходов федерального и региональных бюджетов. Экологический налог необходимо ввести для «финансового обеспечения деятельности правительства, связанной с проведением госполитики в области экологии», уточняется в пояснительной записке.

Согласно документу предлагается установить фиксированные налоговые ставки за выброс различных веществ в воздух, сбросы в водные объекты, за размещение отходов производства и потребления по классу их опасности. В случае принятия проекта поправки вступят в силу с 1 января 2020 г.

Сейчас нормы о плате за негативное воздействие на окружающую среду прописаны в законе об охране окружающей среды. Размер платы устанавливается с учетом объема или массы выбросов загрязняющих веществ.

Ранее правительство обсуждало идею создания «кодекса неналоговых платежей». В январе премьер Дмитрий Медведев поручил Минфину и Минэкономразвития подготовить конкретные предложения. В начале апреля замминистра финансов Илья Трунин заявил, что Минфин предложил внести отдельной главой в Налоговый кодекс все квазиналоговые платежи. По его словам, речь идет о таких сборах, как экологический, утилизационный, курортный, а также об отчислениях в резерв универсального обслуживания операторов связи.

Необычные налоги в разных странах

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Недвижимость
Новости

Подрядчики стадиона «Санкт-Петербург» потребовали с властей 4,8 млрд рублей

Ведомости
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Два бывших подрядчика строительства стадиона «Санкт-Петербург» подали иски о взыскании с городского комитета по строительству 4,79 млрд руб., следует из материалов Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

АО «Инжиниринговая корпорация "Трансстрой" просит взыскать 2,15 млрд руб., ООО "Инжиниринговая корпорация "Трансстрой-СПб" требует 2,64 млрд руб. По данным источника "Интерфакса" в отрасли, компании пытаются взыскать с города некомпенсированные затраты на строительство стадиона. В комитете по строительству Петербурга отказались от комментариев до ознакомпления с исками.

Ранее арбитраж признал законным односторонний разрыв комитетом контракта от 2013 г. с «Инжтрансстроем СПб» («дочка» «Инжтрансстроя», генподрядчик проекта) на строительство стадиона на Крестовском острове на сумму 12 млрд руб. По данным властей, компания неоднократно срывала график строительства и нарушала правила безопасности, а также не устраняла замечания заказчика по качеству работ и нецелевым образом расходовала бюджетные деньги. В свою очередь, «Инжтрансстрой СПб» заявлял, что проблемы со строительством объекта стали «следствием политики и действий комитета по строительству и, в частности, куратора строительства вице-губернатора Петербурга Игоря Албина».

Позднее комитет заключил контракты с ОАО "Метрострой" на достройку стадиона на 5,4 млрд руб. и благоустройство территории на 2,4 млрд руб. В итоге общая сметная стоимость строительства объектов на Крестовском острове достигла 42 млрд руб.

"Трансстрою" петербургские власти выставили требования по возврату авансов на 3,6 млрд руб. Затем они подали иски и к "Метрострою" – на 2,87 млрд руб. Последние связаны с несвоевременным выполнением госконтрактов.

Как выглядит один из самых дорогих стадионов в мире

Технологии
Новости

Маск подтвердил проведение переговоров с Саудовской Аравией о выкупе акций Tesla

Ведомости
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Основатель и гендиректор Tesla Илон Маск подтвердил ранее опубликованную Bloomberg информацию о проведении переговоров с суверенным фондом Саудовской Аравии - Public Investment Fund (PIF) - о выкупе акций автопроизводителя. Об этом Маск написал в блоге. По его мнению, такая сделка помогла бы сделать Tesla непубличной компанией.

«Я продолжаю обсуждения с саудовским фондом, но я также веду обсуждения с рядом других инвесторов. Я всегда это планировал, потому что хотел бы, чтобы у Tesla по-прежнему был широкий состав инвесторов», - написал он в блоге, призвав дождаться итогов переговоров.

В прошедшую среду, 8 августа, Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что PIF ведет переговоры с руководством Tesla о покупке акций компании. Потенциальная сделка оценивается в $82 млрд, или $420 за бумагу, что значительно превышает рыночную цену.

Financial Times 7 августа писала, что PIF с начала года купил от 3% до 5% акций Tesla. Сумма сделки составила $1,7-2,9 млрд.

В начале августа Маск заявил о планах сделать Tesla непубличной компанией. «В качестве публичной компании мы подвержены диким колебаниям цен на акции, что может сильно отвлекать всех работающих в Tesla и являющихся ее акционерами», - пояснял он в блоге. Бизнесмен написал в Twitter о готовности вывести Tesla с биржи при цене в $420 за акцию. По его словам, окончательное решение еще не принято. Этот вопрос будет поднят на собрании акционеров.

После заявления Маска акции Tesla сначала подорожали на 13%, но потом их цена скорректировалась на уровне $379,5 за бумагу. «Рынок ему не верит», - так комментировал ситуацию гендиректор Mainstay Capital Management Дэвид Кудла (цитата по Bloomberg).

Tesla выпустила первый бюджетный автомобиль Model 3

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Политика
Новости

Суд в США отказался снять обвинения с компании Пригожина во вмешательстве в выборы

Ведомости
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Окружной суд округа Колумбия отклонил ходатайство компании «Конкорд менеджмент и консалтинг» (Concord Management and Consulting LLC) ресторатора Евгения Пригожина о снятии с нее обвинений во вмешательстве в выборы президента США 2016 г., передает Reuters.

Суд также не согласился с доводами компании о том, что спецпрокурор по «российскому делу» Роберт Мюллер был назначен незаконно и должен быть лишен полномочий. Адвокаты «Конкорда» напоминают, что до назначения спецпрокурором Мюллер был частным адвокатом. Основанием для его назначения стало распоряжение министерства юстиции, но, как считает защита Пригожина, этого недостаточно, чтобы дать ему право выдвигать обвинения во вмешательстве в выборы. Конгресс же подобных законов не принимал.

Ранее компания Пригожина запросила у суда информацию по делу. Американские прокуроры, в свою очередь, выразили обеспокоенность тем, что материалы могут стать доступны российским спецслужбам, писала The Washington Post. Из-за этого обвинение просило суд запретить фигурантам дела доступ к материалам до того момента, пока они не будут представлены на заседании.

Пригожин, группа «Конкорд» и Агентство интернет-расследований, известное как «фабрика троллей», были включены в санкционный список минюста США. Предпринимателю и еще 12 россиянам предъявлены обвинения в сговоре с целью повлиять на ход политических и электоральных процессов США в период президентской избирательной кампании 2016 г. Сам Пригожин выдвинутые против него обвинения отвергает.

В обвинительном заключении говорится, что Агентство интернет-исследований и другие россияне использовали социальные медиа и организовывали демонстрации, имея «стратегическую цель посеять раздор в политической системе США».

Конгресс США опубликовал рекламу, с помощью которой Россия «повлияла» на выборы в США

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