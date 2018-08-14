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Канадская фирма поставит Украине снайперские винтовки почти на $800 000

Компания-производитель винтовок из Канады PGW Defense Technologies заявила о договоре с министерством обороны Украины о поставках в страну дальнобойных снайперских винтовок на сумму около $770 000. Об этом в интервью украинскому телеканалу UATV сообщил хозяин компании Росс Спагруд.

«Многие канадцы имеют украинское происхождение, и я абсолютно уверен, что каждый украинец в Канаде, наверное, поддерживает подобные инициативы», - приводятся его слова на сайте телеканала.

Соглашение предусматривает поставку снайперских винтовок LRT-3, 0,50 калибра, определенную постпродажную поддержку, обслуживание, а также обучение. Ожидается, что оружие будет доставлено на Украину уже этой осенью

В числе клиентов компании на ее сайте указаны, в частности вооруженные силы Саудовской Аравии, ОАЭ, Южной Кореи. Также у компании есть свой дистрибутор для Украины и Эстонии.

В 2017 г. администрация США одобрила коммерческие поставки на Украину летального оружия, сообщала The Washington Post. Лицензию на поставки крупнокалиберных снайперских винтовок M107A1, зарядов к ним и необходимых деталей выдал госдепартамент США. Предполагалось, что сумма сделки составит $41,5 млн.