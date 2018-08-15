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Пхеньян анонсировал готовность Владимира Путина к личной встрече с Ким Чен Ыном

Президент России Владимир Путин направил северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну сообщение, в котором выражается готовность к личной с ним встрече в ближайшее время. Об этом сообщает телекомпания NHK со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи, официальный рупор Пхеньяна.

Готовность Путина к личной встрече с Кимом для обсуждения двусторонних отношений и региональных проблем прописана в поздравительной телеграмме по случаю 73-й годовщины освобождения Корейского полуострова. Сегодня Ким Чен Ын направил российскому президенту ответное послание, в котором говорится, что опыт двух стран в борьбе с Японией создает серьезную основу для дружбы. Тем не менее, ответа на приглашение к саммиту Ким не дал.

Опрошенные телекомпанией эксперты не исключают, что российский лидер боится оказаться фактически исключенным из переговоров с мирных КНДР.

В середине июня председатель верховного народного собрания КНДР Ким Ен Нам передал Владимиру Путину личное послание от Ким Чен Ына. Позже российская сторона рассказала, что конкретных предложение по встрече там тоже не было. Отмечалась лишь общая готовность поддерживать контакты. Путин же передал Ким Чен Ыну приглашение посетить Россию – в рамках сентябрьского экономического форума во Владивостоке или отдельно. Ответ Москва пока не получила.