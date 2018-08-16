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Пророссийские хакеры обвинили Украину в подготовке теракта на Донбассе

Силы специальных операций (ССО) Вооруженных Сил Украины готовят операцию по заражению радиоактивными отходами воды в канале «Северский Донец - Донбасс». Об этом заявила хакерская группа КиберБеркут, получившая известность после атак на системы украинских госструктур.

По данным хакеров, целью операции должно стать заражение водозабора для Южно-Донбасского водоотвода и обвинение в этом руководства непризнанной Донецкой республики. «Проведение этой спецоперации поручено диверсионной группе ССО, которая с 2017 года проходит подготовку на базе 142 учебно-тренировочного центра (в/ч А2772) в Бердичеве, Житомирская область. Согласно перечню иностранных военных специалистов, находящихся в Украине, обучение этой группы проводят 14 американских инструкторов», - утверждают хакеры и прилагают документ с их именами.

Куратором операции КиберБеркут считает основателя и владельца частной военной компании Blackwater, работавшей на подряде минобороны США, Эрика Принса. На Украину он прилетал в апреле 2018 г. и посещал 142 центр. В подтверждение приводится скан письма письмо командующего ССО генерал-лейтенанта Игоря Лунева на имя первого замначальника Генштаба ЗСУ генерал-полковника Игоря Колесника с просьбой разрешить Принсу посещение этого военного объекта. Целью визита Принса, по версии хакеров, являлась инспекция готовности диверсионной группы.

Диверсию, по версии хакеров, диверсию предполагалось осуществить при помощи радиоактивных веществ с закрытого могильника «Вакуленчук» в Житомирской области - в 15-18 километрах от 142 центра, где велась подготовка группы. Контейнер с опасными веществами был передан спецназовцам. Скан акта об их передаче от Государственной инспекции ядерного регулирования Украины (ГИЯРУ), занимавшейся ликвидацией могильника, в распоряжение командующего ССО Игоря Лунева, хакеры также прилагают.

Информационную атаку на Донбасс и Россию за нарушение международного права и неспособность контролировать ситуацию в регионе, организаторы диверсии, как утверждают хакеры, планировали с участием швейцарской НПО «Центр гуманитарного диалога», которую финансируют Фонд Сороса, Фонд Рокфеллера, Фонд Макартура.

Хакерская группа КиберБеркут стала известна с 2014 г. За последующие два года она осуществила более сотни атак на системы украинских госструктур, включая министерство иностранных дел, минобороны и президентскую администрацию. Киев обвинял группу в получении несанкционированного доступа к линиям связи и защищенным базам данных министерства обороны.