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Россия выступит против полного запрета «роботов-убийц»

Переговоры группы правительственных экспертов более 80 стран о возможности запрета «роботов-убийц» – смертоносных автономных систем вооружений (САС) – пройдут под эгидой ООН в Женеве 27–31 августа. Инициативу об их полном запрете сейчас поддерживают 26 стран, включая Австрию, Аргентину, Бразилию, Боливию и Ватикан. Россия, новейшие вооружения которой планируется наделять элементами искусственного интеллекта, не готова поддержать их полный запрет, пишет «Коммерсантъ».

В конце 2017 г. 123 государства одобрили идею официально наделить группу дискуссионным мандатом, что открыло бы путь к выработке конвенции ООН о запрещении САС. Эта тема будет обсуждаться на ближайшей встрече. Россия выступает против наделения группы правительственных экспертов переговорным мандатом. Собеседник издания в российском МИДе пояснил, что «речь идет о технике, не имеющей пока реально действующих образцов», а потому представление о ней «весьма поверхностное и умозрительное». Он отметил проблемы даже на этапе формулировки самого определения смертоносных систем, указал на «сложности с четким разграничением гражданских и военных разработок в области автономных систем», а также отметил, что и действующих положений международного гуманитарного права вполне достаточно.

Дискуссия о возможном запрете САС ведется на площадке Конвенции о негуманном оружии, в рамках которой в свое время были сформулированы запреты кассетных боеприпасов, напалма, ослепляющих лазеров и противопехотных мин.

Альтернативой полному запрету САС могла бы стать идея принятия в ООН политической декларации, провозглашающей важность сохранения человеческого контроля над автономными системами вооружений. С такой инициативой выступили Германия и Франция. Россия готова «включиться в работу» по составлению текста и считает, что принятие декларации было бы «полезным итогом» деятельности группы правительственных экспертов.

Глобальный рынок технологий искусственного интеллекта, по оценкам исследовательской компании MarketsandMarkets, составляет $6,26 млрд, а к 2025 г. может вырасти до $18,82 млрд. В этой сфере Россия уступает лидерство США и Китаю. Лидерами рынка являются американские Lockheed Martin, Raytheon и Northrop Grumman.

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