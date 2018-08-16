СМИ узнали о решении Трампа смягчить ограничения на применение кибератак
Президент США Дональд Трамп отменил директиву о применении кибероружия в отношении противников страны. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
По словам источников издания, решение Трампа означает смягчение ограничений на кибератаки. Издание не уточняет, были ли утверждены новые правила взамен отмененных. Источники газеты отказались комментировать эту информацию, сославшись на ее секретность.
Издание указывает, что отмена директивы поможет предотвратить иностранное вмешательство в выборы и хищение интеллектуальной собственности. Источник газеты из американской администрации назвал его «наступательным шагом вперед».
В 2012 г. администрация Барака Обамы подготовила директиву, известную как Presidential Policy Directive 20. Документ регулировал деятельность американских ведомств при применении кибератак в отношении врагов страны. Газета напоминает, что содержание документа не раскрывалось до тех пор, пока в 2013 г. бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) Эдвард Сноуден не опубликовал секретные данные о работе спецслужб США и Великобритании.
Конгресс США опубликовал рекламу, с помощью которой Россия «повлияла» на выборы в США
Картинка: «Ставь лайк, если считаешь, что лжец не должен стать президентом».
Пост: критика Хиллари Клинтон.
Переходов: 3.
Потрачено средств*: 13 руб.
*Здесь и далее данные конгресса США
Пост: «Вас не тошнит от людей, которые говорят «Готовы к Хилари»? Потому что меня они бесят каждый день».
Переходов: 0.
Потрачено средств: 0 руб.
Пост: «Присоединяйтесь к #HillaryClintonForPrison2016. Пришлите фото (можно с таким лого, надпись на стене, что угодно)».
Таргетинг: пользователи, которым нравится Берни Сандерс [соперник Клинтон на праймериз].
Переходов: 54.
Потрачено средств: 3032 руб.
Пост: «Каждый год система бросает в тюрьму тысячи афроамериканцев. Что не так с нашей страной?»
Переходов: 73.
Потрачено средств: 100 руб.
Пост: «Вот это горячее приветствие!»
Переходов: 59.
Потрачено средств: 100 руб.
Пост: «Именно. Я тоже против использования твоего богатства для выборов политиков, которые потом своими законами позволят тебе уйти от налогов».
Переходов: 209.
Потрачено средств: 473,65 руб.
Пост: «Будь с народом, а не с правительством! Выходи на митинг в Атланте в воскресенье!»
Таргетинг: Атланта.
Переходов: 0.
Потрачено средств: 10 руб.
Пост: «Оригинальная статуя Свободы, подаренная США, была статуей... «чернокожей женщины», - Urban Intellectuals [группа по противодействию стереотипам против чернокожих]».
Переходов: 145.
Потрачено средств: 138,16 руб.
Пост: «Я эволюционирую в кота».
Переходов: 42.
Потрачено средств: 100 руб.
Пост: «Неудивительно, что в белых парней не стреляют при аресте».
Переходов: 2.
Потрачено средств: 4 руб.
Картинка: Начальник: «Надеюсь, с тобой все хорошо и ты все равно придешь в 9 утра, верно?»
Переходов: 94.
Потрачено средств: 89,47 руб.
Таргетинг: Атланта, пользователи, заинтересованные в «Независимость» или «Патриотизм».
Потрачено средств: 53 руб.
Заявили о готовности выйти (всего в группе): 22 человека.
Пост: «Неблагополучные. Убитые. Измученные. Преследуемые полицией. Говорят и ищут правду».
Переходов: 715.
Потрачено средств: 200 руб.
Пост: «Закроем границу, пока не поздно! Ставь лайк и присоединяйся!»
Переходов: 0.
Потрачено средств: 1 руб.
Пост: «Давайте узнаем, кого мы поддерживаем больше… Лайк за Клинтон, комментарий - за Берни».
Таргетинг: пользователи, которые имеют отношение к «Объединенным мусульманам Америки».
Показов: 5.
Переходов: 4.
Потрачено средств: 3,01 руб.
Пост: "Про сон - это точно!"
Переходов: 856.
Потрачено средств: 540,50 руб.
Пост: "Скажи нет хаосу! Instagram США против расизма!"
Переходов: 0.
Потрачено средств: 1,51 руб.
Пост: «Либеральные СМИ пытались раздуть историю о поддержке Трампа «Ку-Клукс-Кланом»... но почему-то забыли о связях Хиллари Клинтон».
Таргетинг: Люди с интересами «Патриотизм», друзья людей с интересами «Патриотизм».
Переходов: 334.
Потрачено средств: 352 руб.
Пост: «Присоединяйся к нам, чтобы узнать больше! Почему белый колпак и пропаганда белого превосходства не запрещены в Америке?»
Таргетинг: Афроамериканцы.
Переходов: 95.
Потрачено средств: 1796 руб.
Пост: «Техас - свободное и независимое государство». Конституция Техаса, 1876 г.
Таргетинг: Техас, интересующиеся «Независимостью» и «Патриотизмом».
Переходов: 347.
Потрачено средств: 500 руб.
Пост: "Тем, кто говорит, что полицейские не нужны, не нужны ваша безопасность и уверенность!"
Таргетинг: Пользователи с интересами "Полиция" или "Безопасность".
Переходов: 135.
Потрачено средств: 3950 руб.
Пост: «Полгода открытого ношения оружия в Техасе: о проблемах не сообщается».
Таргетинг: Техас, интересующиеся "Независимостью" и "Патриотизмом".
Переходов: 658.
Потрачено средств: 500 руб.
Пост: Ничего не изменилось! Сотни американцев протестовали в Сан-Франциско после убийства полицией #MarioWoods в прошлом месяце.
Таргетинг: Сан-Франциско.
Переходов: 149.
Потрачено средств: 6916 руб.
Пост: «Правительство продолжает относиться к нам как к рабам».
Таргетинг: Афроамериканцы.
Переходов: 65.
Потрачено средств: 1797 руб.
Пост: "Мы все иммигранты и беженцы... Если не ты сам, то твой отец или дед прибыли на таком корабле!"
Таргетинг: Люди и друзья людей с интересом в группе «Объединенные мусульмане Америки».
Переходов: 52.
Потрачено средств: 200 руб.
Пост: Похожа на мышку Apple.
Таргетинг: Пользователи, интересующиеся Buzz Feed или r9GAG.
Переходов: 246.
Потрачено средств: 100 руб.
Пост: «Ставь «лайк», если против нелегальной иммиграции! Новости и аналитика! Stop A.I.»
Таргетинг: Пользователи, интересующиеся Сирией, Республиканской партией или политикой.
Переходов: 11.
Потрачено средств: 61 руб.
Пост: "Все знают, что ислам против террора, но не все верят! <...> Америка, перестань оскорблять мирных граждан, мы не заслуживаем такого отношения!"
Таргетинг: Пользователи, интересовавшиеся Islam in the United States или Allah Akbr.
Переходов: 53.
Потрачено средств: 3587 руб.
Пост: Коран 4:89 об убийстве отступивших от истинной веры. «Эта сура - свидетельство того, как беженцы из Сирии уважают нашу культуру».
Таргетинг: Пользователи, которым нравится Stop A.I.
Переходов: 166.
Потрачено средств: 200 руб.