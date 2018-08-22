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Экс-глава предвыборного штаба Трампа признан виновным по восьми из 18 пунктов

Жюри из 12 присяжных в суде штата Вирджиния признало бывшего главу избирательного штаба президента США Дональда Трампа Пола Манафорта виновным по восьми из 18 пунктов обвинения. Об этом сообщает Bloomberg из зала суда. Присяжные единогласно сочли доказанной вину Манафорта по пяти налоговым эпизодам (сокрытие $16 млн, заработанных на Украине), двум – связанным с нарушением банковского законодательства (для получения кредита на $20 млн), а также в сокрытии зарубежных счетов. По остальным пунктам их мнения разделились, слушания будут продолжены 29 августа.

Манафорт является одним из фигурантов расследования дела о российском вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 г., которое ведет спецпрокурор Роберт Мюллер. Хотя ни одно из доказанных нарушений к этому делу не относится, аналитики в области права считают вердикт победой команды Мюллера. Это первое дело, доведенное им до суда. Офис Мюллера отказался от комментариев. Манафорт, по словам его защиты, разочарован приговором и сейчас оценивает дальнейшие варианты действий. По мнению юристов, только по эпизодам нарушения банковского законодательства 69-летний Манафорт может быть осужден на 30 лет, хотя более реальным выглядит тюремное заключение на 10 лет.

Дональд Трамп, находившийся с визитом на западе Вирджинии, постарался дистанцироваться от происходящего в суде. «Пол Манафорт хороший человек… Это не касается меня, но я все еще чувствую, что происходящее – очень печально», – приводит его слова Reuters. «Это не имеет ничего общего с российским делом. Это началось как российское дело, но это не имеет абсолютно никакого отношения, это охота на ведьм и это – позор», – заявил Трамп.

Манафорт, возглавлявший кампанию Трампа с марта по август 2016 г., проходит ответчиком по двум разбирательствам. Так, в Вашингтоне, округ Колумбия, Манафорт обвиняется в «сговоре против США», а также отмывании более $30 млн, даче ложных показаний и отказе в регистрации в качестве иностранного агента во время работы в США на прокремлевских политиков на Украине. Слушания по этому делу состоятся 17 сентября. Ожидается, что этот процесс раскроет больше подробностей о российских связях Манафорта.