Госдепартамент заявил об угрозе санкций для покупателей российских систем С-400

Технологии

Новости

Rambler Group получила еще один иск от партнера

Компания Buzzoola, специализирующаяся на размещении нативной рекламы, 20 августа подала в Арбитражный суд города Москвы иск к ООО «Рамблер интернет холдинг», одной из структур Rambler Group Александра Мамута, следует из картотеки суда. Компания требует вернуть долг в 8,2 млн руб.

Представитель Rambler Group сообщил, что компания ведет переговоры по урегулированию ситуации с Buzzoola. Гендиректор Buzzoola Виталий Желяпов подтвердил «Ведомостям», что компания подала иск к «Рамблеру», детали спора он раскрывать не стал. После обращения «Ведомостей» к представителю Rambler Group Желяпов добавил, что стороны пытаются договориться о мировом соглашении.

Это уже второй иск к Rambler Group за последний месяц: в августе структура исследовательской компании Mediascope (ООО «Медиаскоп») потребовала от холдинга погасить долг на 5,3 млн руб. Эта компания оценивает аудиторию интернет-проектов, многие рекламодатели опираются на ее данные при проведении кампаний.

Основной продукт Buzzoola – одноименная платформа для размещения нативной рекламы в собственной сети сайтов России и СНГ. Владеет компанией одноименный офшор, расположенный на Каймановых островах. За 2016 г. выручка компании составила 173 млн руб., чистая прибыль — 33 млн руб. Rambler Group была создана в 2017 г., она объединила медийные активы Александра Мамута – крупнейшую в стране сеть кинотеатров, которая работает под брендами «Синема парк» и «Формула кино», книжное издательство «Азбука-Аттикус», а также интернет-холдинг Rambler & Co. ООО «Рамблер интернет холдинг» до завершения объединения действовало как управляющая структура Rambler & Co. В презентации компании указано, что совокупная месячная аудитория проектов, которые входили в Rambler & Co, – 42 млн человек.

Выручка ООО «Рамблер интернет холдинг» в 2017 г. составила 2,5 млрд руб., чистая прибыль – 117 млн руб., следует из данных «СПАРК-Интерфакса». Но эти данные по российской системе бухучета учитывают финансовые показатели далеко не всех проектов, которые ранее входили в Rambler & Co и теперь переданы в Rambler Group.