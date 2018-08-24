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Госдепартамент заявил об угрозе санкций для покупателей российских систем С-400

Санкции США могут затронуть всех покупателей российских систем противоракетной обороны С-400. Об этом в ходе регулярного брифинга заявила представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт.

Нойерт был задан вопрос о том, как США отреагируют на поставки российских систем в Турцию в ускоренном порядке. Представитель Госдепа заявила, что сама этих сообщений не видела, но «если это так, это было бы нашей проблемой», поскольку российские системы не совместимы с теми, что используют страны НАТО. «Мы против того, чтобы наши партнеры и союзники по всему миру покупали С-400», - подчеркнула она.

Отвечая на уточняющий вопрос, попадает ли эта ситуация под санкции CAATSA (О противодействии противникам Америки посредством санкций), представитель Госдепартамента заявила, что не хотела бы вдаваться в детали, но США «ясно дали понять, что может вызвать санкции для других стран и организаций по всему миру». Вашингтон ранее угрожал Турции введением санкций за покупку С-400.

О начале поставок в Турцию С-400 в 2019 г. заявил руководитель «Рособоронэкспорта» Александр Михеев. Ранее в интервью «Коммерсанту» гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов заявлял, что Турция приобретет четыре дивизиона С-400 на $2,5 млрд. Первые поставки планировались на март 2020 г.