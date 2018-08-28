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Кандидат в мэры Москвы подал иск с требованием снять Собянина с выборов

Кандидат в мэры Москвы от КПРФ Вадим Кумин подал иск к Сергею Собянину с требованием отменить его регистрацию на выборах. Об этом Кумин сообщил в своем фейсбуке.

В иске он утверждает, что участие Собянина в выборах нарушает его «законные интересы по участию в управлении делами государства» и негативно влияет на «правовую безупречность <...> кандидатского корпуса».

На пресс-конференции Кумин пояснил, что считает несправедливым более частое по сравнению с другими претендентами на пост мэра Москвы упоминание Собянина в СМИ, передает «Интерфакс». «Упоминаемость Собянина в средствах массовой информации в десять раз превышает упоминаемость других кандидатов. В цифрах это выглядит так: например, за прошлую неделю упоминаемость Собянина во всех средствах массовой информации — 8800 раз, притом что, например, кандидат Дегтярев — 850 раз, кандидат Свиридов — 830 раз, кандидат Кумин — на четвертом месте — 810 раз, кандидат Балакин — 700 с лишним раз», - подчеркнул он.

Мосгорсуд зарегистрировал иск, сообщил пресс-секретарь суда Ульяна Солопова. По ее словам, никаких процессуальных решений по иску пока не принято.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября. Кандидатами на них, помимо Кумина и Собянина, зарегистрированы Михаил Дегтярев (ЛДПР), Илья Свиридов («Справедливая Россия») и Михаил Балакин («Союз горожан»).