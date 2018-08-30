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СМИ узнали о возможном переназначении Бастрыкина

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин, отметивший 27 августа свое 65-летие, может продолжить работу и после достижения предельного возраста пребывания на госслужбе. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на близкие к Кремлю источники. В ближайшее время председатель СКР, ушедший в отпуск примерно месяц назад, вернется на работу. На сентябрь у него запланированы два личных приема для граждан, встреча с журналистами, а также инспекция региональных подразделений СКР.

По закону «О следственном комитете» (ст.30), руководитель ведомства имеет право заключать срочные договоры с пожилыми сотрудниками, которые получают возможность доработать до 70 лет. Предельный возраст для председателя СКР в законе не прописан. В ст. 13 говорится лишь о том, что он назначается и освобождается от должности указом президента. Из-за особого статуса СКР Бастрыкин не попадает и под действие закона о повышении пенсионного возраста для госслужащих с возможностью его продления до 70 лет. Продление трудового договора председателя СКР возможно по согласованию с президентом. Указ для этого не требуется, достаточно президентской визы на подготовленных кадровиками бумагах.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков не смог ответить на вопрос о сроках полномочий Бастрыкина, заявив, что это нужно узнавать дополнительно.