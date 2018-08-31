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Два человека погибли при взрыве газа на авиационном предприятии в Самаре

Взрыв газовоздушной смеси произошел на одном из предприятий ПАО «Кузнецов» в Самаре, сообщают ТАСС и «Интерфакс». По предварительным данным, при взрыве погибли два человека.

Взрыв произошел, когда четверо рабочих проводили чистку резервуара для хранения жидкого кислорода, рассказал «Интерфаксу» представитель службы скорой помощи. «Во время сухой чистки газовоздушная смесь воспламенилась, и двое рабочих, находившиеся внутри резервуара, погибли», — сказал собеседник агентства. По его словам, двое других рабочих от госпитализации отказались.

Пресс-служба предприятия подтвердила агентству гибель двоих сотрудников. Представитель пресс-службы назвал произошедшее несчастным случаем. «В настоящее время выясняются причины и обстоятельства ЧП», — добавил он.

Источник ТАСС в экстренных службах рассказал о троих погибших. «На производстве произошла вспышка газа. По предварительным данным, в результате погибли три человека», — сказал он. По данным агентства, предприятие работает в штатном режиме.

Согласно информации на сайте предприятия, ПАО «Кузнецов» является ведущим предприятием в России по разработке, производству, техническому сопровождению и ремонту газотурбинных авиационных, жидкостных ракетных двигателей, газотурбинных установок для наземного использования в газовой отрасли, энергетике.