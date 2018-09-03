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СМИ узнали о планах создания десантного конвертоплана

В России планируется создать десантный конвертоплан – гибрид самолета и вертолета, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оборонной промышленности. «ВДВ прорабатывают возможность применения конвертопланов для доставки десантников на поле боя. До конца сентября планируется получить техзадание и открыть опытно-конструкторскую работу по данной машине», — рассказал собеседник агентства.

Ранее ректор Казанского национального исследовательского технического университета (КНИТУ) Альберт Гильмутдинов сообщал об успешном испытании беспилотного конвертоплана, который был разработан по заказу Минобороны. Дальность его полета составляет 100 км, аппарат может развивать скорость 140 км/ч. Он может применяться в сферах энергетики, связи, дорожном и сельском хозяйстве.

Конвертоплан может взлетать и садиться как вертолет, развивая скорость самолета. Он оснащен винтами, которые поворачиваются более чем на 90 градусов. Самый известный конвертоплан – Bell V-22 Osprey состоит на вооружении морской пехоты и ВВС США.