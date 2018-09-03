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Суд Мьянмы приговорил двух журналистов Reuters к 7 годам тюрьмы

Суд Мьянмы приговорил двух журналистов агентства Reuters к семи годам заключения за нарушение закона о государственной тайне. Об этом сообщает агентство Reuters.

Сотрудники агентства были задержаны 12 декабря 2017 г. Во время досмотра у них нашли два военных отчета и карту поселения в штате Ракхайн на юго-западе Мьянмы, где местные силовики ведут операцию против боевиков из мусульманской народности рохинджа. Журналистов обвинили в незаконном хранении военных документов. Один из них работал в агентстве с июня 2016 г., второй - с сентября 2017 г. Журналисты занимались различными темами, в том числе освещали события в Ракхайне.

Боевики движения «Араканская армия спасения рохинджа» напали на 30 опорных пунктов полиции в штате Ракхайн 5 августа 2017 г. После этого силы безопасности страны начали в регионе силовую операцию. Согласно официальным данным, в результате погибли более 400 человек. В то же время, как сообщает международная организация «Врачи без границ», жертвами столкновений в регионе только за первый месяц стали 6700 человек.

Судья уточнил, что «учел время, уже отбытое ответчиками с 12 декабря». «Сегодня грустный день для Мьянмы, журналистов агентства Reuters Ко Ва Лона и Ко Кья Со Оо и для прессы повсюду», — прокомментировал решение суда главный редактор агентства Стивен Адлер. Он подчеркнул, что правительство Мьянмы должно «исправить вердикт в срочном порядке».