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РКК «Энергия» перепроверит все корабли «Союз» и «Прогресс»

Все хранящиеся на космодроме Байконур и находящиеся в производстве в подмосковном Королеве космические корабли «Союз» и «Прогресс» пройдут дополнительную проверку после инцидента с разгерметизацией на Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Проверка пройдет в рамках расследования причин ЧП на пристыкованном к МКС корабле «Союз МС-09». Это решение было принято внутриведомственной комиссией РКК «Энергия» на прошедшем 3 сентября совещании. Ревизия в Королеве начнется в ближайшие дни, на Байконуре – со следующей недели. На космодроме сейчас находятся три корабля для запуска на МКС – «Союз МС-11», «Союз МС-10» и грузовой «Прогресс МС-10». Запуск последнего намечен на октябрь.

В производстве в Королеве находится более 10 кораблей, срок сборки каждого – около 2,5 года. В середине сентября планируется завершить производство грузового корабля «Прогресс МС-11», который первым из российских аппаратов отправится на МКС. Его старт намечен на 7 февраля 2019 г.

Инцидент с утечкой воздуха в бытовом отсеке «Союза МС-09» произошел в ночь на 30 августа. Тогда экипаж обнаружил «микротрещину» и сообщил о нефабричных следах клея вокруг нее.

Накануне гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил об обнаружении на обшивке внутри корабля следов сверла. «Воздействие было неуверенной рукой, мы можем сократить версию о том, что это какая-то технологическая ошибка какого-то специалиста. Там идет скольжение сверла по поверхности», – рассказал Рогозин. По его словам, рассматриваются все версии. «Дело чести РКК "Энергия" найти того, кто это сделал. Что это – брак или некие преднамеренные действия? Где эти действия производились? На земле или уже на орбите? Еще раз говорю: ничего не отметаем», – подчеркнул гендиректор госкорпорации.