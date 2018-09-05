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Полиция США раскрыла причину ареста основателя ритейлера JD.com

Китайский миллиардер, основатель и гендиректор JD.com, Лю Цяндун был арестован из-за заявления об изнасиловании. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на отчет полиции Миннеаполиса.

Предполагаемое преступление произошло в час ночи по местному времени в пятницу, 31 августа, уточняет агентство. Reuters напоминает, что арестовали Цяндуна в Миннеаполисе позже вечером в этот же день.

Однако вскоре миллиардера отпустили из-под стражи. Бизнесмен уже вернулся в Китай. Ранее точная причина задержания Цяндуна не раскрывалась. Было только известно, что правоохранительные органы получили жалобу на противоправные действия сексуального характера со стороны миллиардера.

Китайский бизнесмен отрицает какие-либо правонарушения, приводит Reuters слова его адвоката Эрл Грея. Адвокат также считает, что какие-либо обвинения не будут предъявлены его клиенту. «Нет никаких правдоподобных или достоверных доказательств», – цитирует Грея The Wall Street Journal.

JD.com - один из лидеров китайской отрасли интернет-коммерции. Штаб-квартира компании находится в Китае. Личное состояние Цяндуна Forbes оценивает в $10,8 млрд.

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