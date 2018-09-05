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Лавров заявил о неуместности нормандского формата после гибели Захарченко

Проведение встречи по ситуации на Донбассе в нормандском формате – с участием России, Германии, Франции и Украины – неуместно после гибели руководителя самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко. Об этом в эфире Первого канала заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Нормандский формат - мы от него не отказываемся, но сейчас было бы просто неуместно и кощунственно этот нормандский формат собирать, особенно когда ни Берлин, ни Париж не высказали своего осуждения этого политического убийства, которое произошло в Донецке. И в более широком плане - в условиях, когда ни Берлин, ни Париж не могут повлиять на президента Порошенко, который продолжает манкировать своими обязанностями уже не первый год», - приводит слова министра ТАСС. Лавров уточнил, что сейчас единственные, кто может повлиять на Украину – это США.

При этом Лавров отметил, что участие США в делах Украины – это попытка создать «новый долгосрочный опасный раздражитель у границ Российской Федерации».

Россия продолжает настаивать на выполнении минских договоренностей, уточнил Лавров. Нормандский формат использовался для продвижения этого процесса. При этом минский документ подписывали, в том числе и ополченцы, он же закрепил формат контактной группы.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что убийство Захарченко не способствует реализации минского процесса. В то же время такая позиция не означает выхода из него Москвы.

О безальтернативности нормандского формата в свою очередь заявлял и украинский министр иностранных дел Павел Климкин.

Александр Захарченко погиб 31 августа при взрыве в ресторане в Донецке. Вместе с ним погиб его телохранитель. Ранения получили 12 человек, в числе которых был и министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев.