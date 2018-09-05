Спецпрокурор по России согласен принять письменные показания Трампа

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МИД Великобритании: ОЗХО подтвердила применение «Новичка» в Эймсбери

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердила версию властей Великобритании о том, что британцы Дон Стерджесс и Чарли Роули стали жертвами нервно-паралитического вещества «Новичок», которым ранее были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Об этом сообщает британский МИД.

В сообщении ОЗХО говорится, что проведенный анализ подтверждает идентичность токсичного химиката в обоих случаях, однако название «Новичок» в заявлении не приводится. В ОЗХО поясняют, что название и структура идентифицированного яда содержатся в докладе для стран – участников организации.

Против двух британцев был применен «тот же токсичный химикат», что и обнаруженный в образцах биоматериала и окружающей среде при исследовании отравления Скрипалей и помогавшего им полицейского Николаса Бейли, указывают в ОЗХО. В то же время в организации отмечают, что специалистам не удалось определить, относятся ли образцы вещества в обоих случаях к одной и той же партии. Найденная в доме Роули емкость, в которой содержался яд, хранилась в неизвестных условиях, а сделанные при анализе отравления Скрипалей пробы также подтверглись воздействию окружающей среды и влаги, объяснили в ОЗХО.

Скрипали пострадали от боевого яда класса «Новичок» в начале марта в английском Солсбери. Они выжили и были выписаны из больницы, как и нашедший их сотрудник полиции. Британские власти возложили ответственность за отравление на Россию. В конце июня новыми жертвами отравления в близлежащем к Солсбери Эймсбери стали Стерджес и ее друг Роули. Женщину врачам спасти не удалось, и она скончалась. Состояние Роули через какое-то время пошло на поправку, однако затем он вновь был госпитализирован. По данным Скотленд-Ярда, пара касалась контейнера, в котором хранилось предназначавшееся для Скрипаля отравляющее вещество. Яд мог находиться во флаконе из-под духов, который полицейские обнаружили в доме Роули. Мужчина нашел флакон на улице и решил подарить его Стерджес, которая побрызгала содержимое емкости на лицо и руки, рассказывал сам Роули.

К выводу, что в Солсбери и Эймсбери использовался идентичный яд, ранее пришли эксперты британской лаборатории в Портон-Дауне.

«Безрассудство российского государства в применении нервного агента на территории Великобритании и полное пренебрежение к безопасности населения является ужасным и безответственным», – заявил министр иностранных дел Джереми Хант. Он подчеркнул важность глобального запрета на химическое оружие. Британский МИД просит ОЗХО опубликовать резюме по итогам проведенного исследования и предоставить отчет всем странам – участникам Конвенции о запрещении химического оружия.

Москва отрицает предъявленные Лондоном обвинения в причастности к отравлениям и сам факт наличия на территории страны химического оружия.

Как Великобритания расследует отравление экс-полковника ГРУ