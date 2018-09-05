Спецпрокурор по России согласен принять письменные показания Трампа

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Президент США Дональд Трамп может дать письменные показания в рамках расследования о вмешательстве России в американские выборы 2016 г. Согласие на это дал спецпрокурор по России Роберт Мюллер, сообщает Reuters со ссылкой на свой источник. Письмо от команды Мюллера юристы Трампа получили 31 августа, сообщала NYT.
После получения письменных ответов Мюллер решит, что делать дальше. Возможно, он будет настаивать на личном собеседовании. В этом случае оно будет носить ограниченный характер.
Мюллера также интересует вопрос о возможном препятствовании Трампом расследованию, но в каком формате будет происходить выяснение не известно.
Расследование о российском вмешательстве ведется с 2016 г. Сам Трамп считает его «охотой на ведьм». Россия также отрицает причастность к вмешательству в американские выборы.
Политика
Новости
Журналист WP сообщил о требовании Трампа убить Асада
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Президент США Дональд Трамп призывал министра обороны Джеймса Мэттиса убить лидера Сирии Башара Асада. Об этом в свой книге «Страх: Трамп в Белом доме» пишет редактор газеты The Washington Post Боб Вудворд. WP приводит выдержки из текста книги.
Речь идет о событиях апреля 2017 г. – после химической атаки в провинции Идлиб, в которой Запад обвинил Асада. Вашингтон отреагировал на нее ракетным ударом. Но ситуация могла сложиться иначе. «Давай к чертям убьем его! Пойдем. Давай убьем, их чертовски много!» - призывал Трамп своего министра обороны в телефонном разговоре, следует из книги.
Мэттис заявил, что готов к этому хоть сейчас, но, положив трубку, пояснил высокопоставленному помощнику: «Мы не собираемся делать ничего из этого. Мы будем гораздо более взвешенными». Так был разработан план нанесения авиаудара.
Мэттис отрицал приписываемые ему в книге цитаты. По его словам, они являются «продуктом богатого воображения» автора.
Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс также отметила, что книга – «не что иное, как сфабрикованные истории, рассказанные многими из бывших недовольных сотрудников, чтобы президент выглядел нелицеприятно».
Книга, содержащая 448 страниц, составлена на основе сотен часов интервью с высокопоставленными участниками и свидетелями важнейших событий в США. Сам Трамп не дал интервью для книги, заметив, что автор хотел написать ее определенным образом и его свидетельства не изменили бы общей тональности.
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Министерство культуры отказало в выдаче прокатного удостоверения фильму «Похищенные сокровища Европы». Об этом говорится в Facebook прокатной компании CinemaEmotion.
Официальные причины отказа в выдаче прокатного удостоверения станут известны в течение двух недель, говорится в сообщении. Компания обещала о них рассказать.
«Похищенные сокровища Европы» – фильм о произведениях искусства, которые во время Второй мировой войны были вывезены в Германию. Режиссер – Клаудио Поли. Мировая премьера состоялась 13 марта, а в России фильм должны были выпустить в прокат 6 сентября. Ранее CinemaEmotion сообщала, что премьера пройдет в Третьяковской галерее во вторник, 4 сентября. Состоялся ли показ – неизвестно.
В начале года было отозвано прокатное удостоверение у фильма «Смерть Сталина». Тогда министр культуры Владимир Мединский объяснил, «многие люди старшего поколения, да и не только» увидят в нем оскорбительную насмешку не только над советским прошлым, «над страной, победившей фашизм, над советской армией и над простыми людьми», но и над жертвами сталинизма.
Какие фильмы не разрешили показать в России
Вольга
«Смерть Сталина». Сатирическая комедия британского режиссера Армандо Ианнуччи не будет показана в кинотеатрах в России, прокатное удостоверение фильма будет отозвано. В Минкультуры пояснили, что в фильме выявлена информация, распространение которой запрещено российским законодательством. Что это за информация, в министерстве не уточнили
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Вольга
«Смерть Сталина» – сатирическая комедия британского режиссера Армандо Ианнуччи. Фильм рассказывает историю борьбы за власть, развернувшейся после смерти советского вождя. Премьера фильма в России должна состояться в этот четверг, 25 января
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«Зов космической эволюции». Прокатное удостоверение картина о семье Рерихов получила в 2013 г. Через три года Минкультуры отозвало удостоверение после обращения гендиректора Государственного музея искусств народов Востока Александра Седова
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В обращении, в частности, утверждалось, что в фильме использовалось изображение свастики. Позже суд признал отзыв незаконным, однако до сих пор прокатное удостоверение «Зову космической эволюции» не возвращено
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Summit
«Номер 44». Фильм студии Summit был снят по одноименному роману Тома Роба Смита. По сюжету главный герой ленты – офицер советской разведки Лев Демидов. Он расследует серию убийств 44 детей. Премьера картины в России должна была состояться 17 апреля 2015 г., у нее было прокатное удостоверение
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Summit
За несколько дней до премьеры «Номера 44» министр культуры Владимир Мединский заявил, что СССР в фильме изображен как Мордор, «с физически и морально неполноценными недочеловеками». После этого прокатчик картины - кинокомпания «Централ партнершип» вернула в Минкультуры удостоверение и отказалась от показа картины
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«Любовь». В том же 2015 г. Минкультуры отказалось выдать разрешение на показ в России фильма Гаспара Ноэ. Этот эротический 3D-фильм чиновника назвали порнографией
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«Любовь» Гаспара Ноэ - это эротическая мелодрама и история любви, снятая в формате 3D. Она была показана в специальной внеконкурсной программе на Каннском кинофестивале, где номинировалась на квир-пальмовую ветвь за освещение ЛГБТ-темы в кино. По отзывам, фильм шокировал многих зрителей откровенными сценами
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«Чебурашка». В июне 2014 года Минкультуры отозвало прокатное удостоверение у японского мультфильма режиссера Макото Накамуры. Сделано это было по требованию «Союзмультфильма». Студия утверждала, что картина нарушает ее имущественные права
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Проверка министерства установила, что японский «Чебурашка» не связан напрямую с классическими работами «Союзмультфильма», а права на его создание были законно получены от автора персонажей Эдуарда Успенского и мультипликатора Леонида Шварцмана. Показы были возобновлены
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«Борат». В 2006 г. предшественник Минкультуры - Федеральное агентство по культуре и кинематографии запретило в России показ комедии с Сашей Бароном Коэном, сыгравшим казахского журналиста
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Российские чиновники сочли «Бората» уничижительным по отношению к народу Казахстана. А вот следующую пародию с Коэном, в этом раз на арабские страны, – фильм «Диктатор» 2012 г. в России показали. В Белоруссии, Таджикистане и Туркмении «Диктатор» был запрещен
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Проведение встречи по ситуации на Донбассе в нормандском формате – с участием России, Германии, Франции и Украины – неуместно после гибели руководителя самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко. Об этом в эфире Первого канала заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Нормандский формат - мы от него не отказываемся, но сейчас было бы просто неуместно и кощунственно этот нормандский формат собирать, особенно когда ни Берлин, ни Париж не высказали своего осуждения этого политического убийства, которое произошло в Донецке. И в более широком плане - в условиях, когда ни Берлин, ни Париж не могут повлиять на президента Порошенко, который продолжает манкировать своими обязанностями уже не первый год», - приводит слова министра ТАСС. Лавров уточнил, что сейчас единственные, кто может повлиять на Украину – это США.
При этом Лавров отметил, что участие США в делах Украины – это попытка создать «новый долгосрочный опасный раздражитель у границ Российской Федерации».
Россия продолжает настаивать на выполнении минских договоренностей, уточнил Лавров. Нормандский формат использовался для продвижения этого процесса. При этом минский документ подписывали, в том числе и ополченцы, он же закрепил формат контактной группы.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что убийство Захарченко не способствует реализации минского процесса. В то же время такая позиция не означает выхода из него Москвы.
О безальтернативности нормандского формата в свою очередь заявлял и украинский министр иностранных дел Павел Климкин.
Александр Захарченко погиб 31 августа при взрыве в ресторане в Донецке. Вместе с ним погиб его телохранитель. Ранения получили 12 человек, в числе которых был и министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев.
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Китайский миллиардер, основатель и гендиректор JD.com, Лю Цяндун был арестован из-за заявления об изнасиловании. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на отчет полиции Миннеаполиса.
Предполагаемое преступление произошло в час ночи по местному времени в пятницу, 31 августа, уточняет агентство. Reuters напоминает, что арестовали Цяндуна в Миннеаполисе позже вечером в этот же день.
Однако вскоре миллиардера отпустили из-под стражи. Бизнесмен уже вернулся в Китай. Ранее точная причина задержания Цяндуна не раскрывалась. Было только известно, что правоохранительные органы получили жалобу на противоправные действия сексуального характера со стороны миллиардера.
Китайский бизнесмен отрицает какие-либо правонарушения, приводит Reuters слова его адвоката Эрл Грея. Адвокат также считает, что какие-либо обвинения не будут предъявлены его клиенту. «Нет никаких правдоподобных или достоверных доказательств», – цитирует Грея The Wall Street Journal.
JD.com - один из лидеров китайской отрасли интернет-коммерции. Штаб-квартира компании находится в Китае. Личное состояние Цяндуна Forbes оценивает в $10,8 млрд.
Десять логотипов компаний с образом собаки
Luke MacGregor / Reuters
Один из самых известных брендов с собакой у производителя звуковой аппаратуры – His Master’s Voice (HMV, переводится как «голос его хозяина»). На нем изображен терьер, слушающий граммофон. Основой для этого символа послужила картина английского художника Фрэнсиса Барро
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Francis James Barraud
На картине изображена собака по имени Ниппер, слушающая цилиндрический фонограф. Терьер принадлежал брату художника Марку, а после его смерти перешел к Фрэнсису вместе с фонографом и записями голоса Марка. В 1899 г. Барро запечатлел собаку на картине, а позже продал изображение корпорациям HMV, RCA, Victor и JVС, которые стали использовать его в качестве логотипа, заменив фонограф на граммофон
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Juicy Couture
Американский бренд Juicy Couture основан Памелой Скайст-Леви и Гелой Нэш-Тейлор в середине 1990-х. Подруги вдохновились идеей подходящей одежды для прогулки с собаками – так возникли бархатные и кашемировые спортивные костюмы карамельных оттенков
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Juicy Couture
Под этой маркой выпускается женская и детская одежда, аксессуары, а также одежда и аксессуары для собак. На логотипе изображены Вест-хайленд-уайт-терьеры – шотландская порода собак, которую обычно называют Westie. Две собаки держат щит, на котором изображены три сердца и надпись «Love P & G», где «P & G» — это инициалы основательниц компании
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MARCO BERTORELLO / AFP
На логотипе итальянской нефтегазовой компании Eni изображена шестиногая огнедышащая собака, которая символизирует энергию. Дизайн логотипа в 1952 г. был выбран из 4000 предложенных на конкурсе, который проводила компания. Автором существующего знака является Луиджи Броггини
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David W Cerny / Reuters
Также собаку можно увидеть на заправочной сети Eni - Agip. Пресс-служба компании в 1950-х трактовала шестиногую собаку на логотипе как объединение двух ног водителя с колесами автомобиля
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Harmont & Blaine
Итальянский бренд одежды Harmont & Blaine поместил на свой логотип таксу. Эта охотничья порода отражает философию и ценности компании
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Harmont & Blaine
«Эти собаки совсем маленькие, однако они отличаются превосходной интуицией, мужеством и решительностью. Эти качества являются ключевыми для завоевания новых территорий, а именно этим мы и занимаемся», — говорится на сайте компании
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Ng Han Guan / AP
На логотипе китайского онлайн-магазина компании JD.com изображена металлическая собака. Логотип был разработан в 2013 г.
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Mark Lennihan / AP
Основатель JD.com Ричард Лю объясняет выбор символа тем, что компания всегда ориентирована на клиента, а более простой и повседневный логотип олицетворяет положительные эмоции от шоппинга у покупателей и новые перспективы для поставщиков
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Mark Lennihan / AP
Компания Zynga, разрабатывающая онлайн-игры, получила свое название от имени американского бульдога – питомца одного из ее основателей Марка Пинкуса
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Paul Sakuma / AP
«В Сан-Франциско эта собака стала легендой из-за своих человеческих качеств. Она сидела на стульях, ела за столом и сопровождала Пинкуса на конференциях», — сообщается на сайте компании. Бульдог стал источником вдохновения благодаря своей преданности, доброй душе и желанию всегда находиться в центре событий
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Zuma / ТАСС
Грейхаунд — серая английская борзая изображена на логотипе итальянского модного дома Trussardi. Собака не только логотип бренда, но и его идеология. Ловкий и энергичный грейхаунд стал символом элегантности, утонченности и внимательного отношения к деталям
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CHRISTOPHE SIMON / AFP
В декабре 2013 г. Trussardi отпраздновал 40 лет существования логотипа, к этому событию был снят двухминутный анимационный 3D-фильм о грейхаунде
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Petter Arvidson / Zuma / ТАСС
Шотландский терьер красуется на логотипе розничной сети Netto, принадлежащей датской компании Dansk Supermarked. Терьер по имени Скотти символизирует помощника, готового в любой момент поддержать и донести продукты до дома, говорится на сайте компании
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JOHN MACDOUGALL / AFP
Скотти любит путешествовать – так в компании объясняют ее активную экспансию в другие европейские страны. Только в Германии у торговой сети более 300 магазинов
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Luke MacGregor / Reuters
Greyhound Lines — крупнейший оператор автобусных перевозок между городами Северной Америки. Название и логотип компании происходят от английской породы собак грейхаунд
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LEON NEAL / AFP
Во время первого запуска маршрута из Сьюпириор в Ваусау (оба города находятся в штате Висконсин) дорожный оператор Эд Стоун обратил внимание на отражение автобуса в окне, напомнившее ему серую английскую борзую. Он присвоил автобусам на этом участке дороги название в честь грейхаунда, скоро имя начало пользоваться популярностью и стало символом всей автобусной сети
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Rodd & Gunn
Новозеландский бренд мужской одежды Rodd & Gunn выбрал в качестве логотипа собаку породы английский пойнтер, которая олицетворяет ловкость, честь и быстроту
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Rodd & Gunn
Логотип был разработан в 1946 г. Качества пойнтера - элегантность и выносливость - легли в основу концепции одежды бренда Rodd & Gunn
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Росалкогольрегулирование планирует обсудить с Минфином введение минимальной розничной цены на пиво. Об этом «РИА Новости» рассказал руководитель службы Игорь Алешин.
«Мы будем всесторонне изучать этот вопрос и выносить его на обсуждение в Минфине», – заявил Алешин. По его словам, с предложением ввести минимальную цену на пиво к нему обращались участники пивоваренного рынка.
Сам Алешин считает введение маркировки всей пивоваренной продукции логичным и правильным. Однако он отметил, что это не должно привести к перебоям с производством или поставками. К изменениям надо тщательно подготовиться, сказал Алешин. «Мы уже прорабатываем вопрос создания универсальной марки для пивоваренной продукции, которая может наноситься на все виды тары», – добавил он.
В России пока установлены только минимальные цены на более крепкий алкоголь: водку, коньяк и др. Например, минимальная розничная цена на водку крепостью от 37 до 38 градусов составляет 206 руб. за 0,5 л.
В июле премьер Дмитрий Медведев отправил руководителя Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна в отставку по собственному желанию. Тогда же Росалкогольрегулирование возглавил Алешин. Одна из задач нового руководителя решить проблему производства напитков с добавлением этилового спирта, продающихся в рознице под видом пивных напитков, рассказывал «Ведомостям» собеседник, близкий к алкогольной компании.
Названы самые трезвые регионы России
Евгений Разумный / Ведомости
Федеральный проект «Трезвая Россия» и ВГТРК провели исследование, по итогам которого подготовили доклад «Национальный рейтинг трезвости субъектов Российской Федерации – 2017». В исследовании учитывалось в том числе количество часов и дней запрета продажи алкоголя в субъектах. В этом году топ-3 остался неизменным. Лидирует среди трезвых регионов России Чечня
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Комсомольская правда / PhotoXPress
На втором месте рейтинга, как и в прошлом году, Республика Ингушетия
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Владимир Федоренко / РИА Новости
Замыкает тройку лидеров Республика Дагестан
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PhotoXPress
Карачаево-Черкесская республика, как и в 2016 г., расположилась на четвертом месте рейтинга самых трезвых российских регионов
4/12
Александр Малев / Flickr
На пятом месте рейтинга Белгородская область
5/12
С.Венявский / Ведомости
На шестом месте рейтинга самых непьющих регионов России - Ростовская область
6/12
Н. Рыхлик / Ведомости
Ставропольский край расположился на седьмом месте рейтинга
7/12
PhotoXPress
Астраханская область - на восьмом месте рейтинга самых трезвых регионов России
8/12
Е. Егоров / Ведомости
На девятом месте рейтинга - Волгоградская область
9/12
Саид Царнаев / РИА Новости
Замыкает топ-10 рейтинга самых трезвых регионов России Кабардино-Балкарская республика
10/12
Е. Разумный / Ведомости
Москва на 32-м месте рейтинга, Санкт-Петербург - на 37-м. «Динамика трезвости регионов за последние три года свидетельствует о том, что антиалкогольная политика меняется, укрепляется и прогрессирует именно в тех субъектах, руководство которых активно учитывает негативные результаты ежегодного общественного мониторинга, всерьез заботясь о здоровье населения», – говорится в докладе
11/12
Е. Разумный / Ведомости
Наиболее пьющими российскими регионами названы республика Бурятия, Ненецкий автономный округ и Магаданская область
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«Яндекс» запустил облачную платформу «Яндекс.Облако». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя сервиса Яна Лещинского.
«Яндекс.Облако» – это платформа, которая позволяет компаниям из разных сфер разрабатывать и поддерживать веб-приложения и сервисы. Новый проект протестировали более 50 компаний. Например, «Тинькофф банк», X5 Retail Group, S7, отмечает ТАСС. По словам Лещинского, они остались «удовлетворены продуктом».
Сейчас сервис к «Яндекс.Облаку» можно получить, оставив заявку на сайте. До конца года доступ к платформе будет открыт для всех.
Пока сервис будет работать в России, но в дальнейших планах «Яндекс.Облака» международная экспансия, сказал Лещинский. Сервис собирается составить конкуренцию аналогичным продуктам западных компаний – Microsoft Azure и Google Cloud Platform.
Весной подобный проект запустилСбербанк – SberCloud, а до этого и «Ростелеком». Представитель оператора Инна Губарева ранее рассказывала «Ведомостям», что до насыщения рынка еще далеко, а у разных участников разная специализация.
Какие раритеты можно увидеть в музее «Яндекса»
В московском офисе «Яндекса» открылся магазин и музей. На фото первый сервер компании. Это Pentium II с тактовой частотой 233 МГц и 384 мегабайтами оперативной памяти
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Сейчас компьютер загружается с CD Windows 3.1, и на экране можно посмотреть на еще один раритет – «Поиск по Библии». Это программа, на которой сооснователь «Яндекса» Илья Сегалович отрабатывал механизм построения обратного индекса
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«Электроника МС-0511 УКНЦ» – советский компьютер для оснащения учебных классов школ. УКНЦ расшифровывается как «Учебный компьютер Научного центра»
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Слева – советский компьютер «Агат 7/9». Разработан в НИИ вычислительной техники в Москве, был почти полным клоном компьютера Apple II за исключением дизайна
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Первый компьютер архитектуры IBM PC «IBM 5150». На нём впервые было использовано сочетание клавиш Ctrl-Alt-Del для перезагрузки
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Советский ПК «Квант 4С» мог работать под операционной системой Demos – отечественным вариантом Unix. Имел мегабайт оперативной памяти и многоцветный дисплей
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Серверный процессор Intel шестого поколения Pentium Pro
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Советский домашний компьютер конца 1980-х «Апогей БК-01Ц»
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Всего в музее около 30 компьютеров. В правом нижнем углу – Macintosh серии LC. LC – последняя серия компьютеров Macintosh, созданная Apple перед вторым приходом в компанию Стива Джобса: он был фактически изгнан из компании в 1985 г., а вернулся в 1997-м
9/10
Магазин и музей работают в главном офисе «Яндекса», вход туда свободный
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Правительство России решило перенести сроки внедрения мобильной связи пятого поколения (5G). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера Максима Акимова. По его словам, коммерческая эксплуатация 5G в крупных городах может начаться к концу 2021 г.
«Моя личная точка зрения состоит в том, что 5G - это история, в которой коммерческий запрос на нее должен созреть. Технология уже появилась, а запрос на нее внутри экономики должен родиться», – заявил Акимов.
Сети 5G должны быть развернуты во всех городах России с населением от 1 млн человек к 2020 г., говорилось в программе «Цифровая экономика». Тестировать частоты для 5G в России, возможно, будут только «Мегафон» и «Ростелеком», писал «Коммерсантъ». Позже стало известно, что «Мегафон» приобрел частоты для 5G.
5G позволяет подключаться к интернету на скорости втрое большей, чем в сетях четвертого поколения (LTE), - до 1 Гбит/с. В течение пяти лет расходы российских операторов на внедрение 5G составят примерно 300 млрд руб., подсчитывала ранее операционный директор «Мегафона» Анна Серебряникова.
Какие технологии появятся в России в ближайшие годы
Пресс-служба президента России
Президент России Владимир Путин полностью «заболел» цифровой экономикой, говорил в июне прошлого года вице-премьер Игорь Шувалов. Программу цифровой экономики правительство утвердило летом 2017 г., а в середине декабря вместе с российским бизнесом определилось с конкретными шагами. Некоторые из них могут весьма сильно изменить и жизнь людей, и бизнес при условии, что будут выполнены
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Valentin Flauraud / Reuters
К декабрю 2020 г. банки, магазины, офисы уже могут задуматься о замене людей на человекоподобных роботов, понимающих по-русски. Роботы позволят избегать рисков человеческого фактора, а также экономить на найме и обучении сотрудников. А промышленным роботам можно будет подавать команды голосом благодаря специальной технологии распознавания речи
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Евгений Разумный / Ведомости
В 2021 г. появитсяконструктор виртуальной реальности, который позволит компаниям и просто заинтересованным гражданам разрабатывать собственные продукты. Эта платформа должна уметь интегрироваться с устройствами отслеживания движений, очками и библиотеками виртуальной реальности
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Google
Должны появитьсязаделы для квантового компьютера и квантовых коммуникаций. Компьютер должен решать задачи, недоступные для классических суперкомпьютеров. А сети связи с квантовой защитой не должны поддаваться дешифрации и взлому, что может быть полезно силовым ведомствам, банковскому и корпоративному секторам. Такая сеть должна быть разработана к декабрю 2020 г.
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Роман Пименов/Интерпресс/ТАСС
Всежители России смогут контролировать распространение своих персональных данных: узнавать обо всех случаях их использования, а нежелательные – пресекать. Доступ к таким данным даст новый информационный ресурс, который к декабрю 2020 г. предстоит разработать под контролем Минкомсвязи и Роскомнадзора
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FireEye
К декабрю 2020 г. Россия должна стать одним из мировых лидеров по биометрической аутентификации по лицу и голосу. Она должна быть доступна как для госуслуг, так и для коммерческого использования (например, для дистанционного банкинга). Для чего помимо самих технологий распознавания также понадобятся механизмы криптографической защиты данных и всего процесса аутентификации
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Доклад А. Попова, САФУ
К декабрю 2019 г. должна появиться технология обработки медицинских снимков с помощью искусственного интеллекта (на фото: обработка медицинских данных (преобразование Фурье). По качеству она не должна уступать квалифицированному врачу, оценивающему снимки КТ и МРТ, и снизит вероятность врачебной ошибки
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mininform74.ru
В сентябре 2019 г. пять отраслей экономики уже опробуют технологию связи 5G, способную передавать данные на скоростях свыше 10 Гбит/с. Одно из испытаний должно пройти в городе-миллионнике. А радиочастоты для сетей 5G будут доступны операторам связи к декабрю 2020 г.
8/11
PhotoXPress
К концу 2018 г. будут узаконены самоисполняемые сделки. Но нужно проанализировать, в каких областях права и для каких сделок это возможно. Отдельный вопрос – какое максимальное воздействие разрешить таким «умным» контрактам
9/11
Depositphotos / PhotoXPress
В октябре 2018 г. должен появиться закон, позволяющий использовать технологию блокчейн в интеллектуальной собственности. Это может стать одним из способов доказательства совершения сделок с объектами интеллектуальной собственности и самого факта создания такого объекта. К концу 2020 г. блокчейн должен лечь в основу «цифрового доверия» стран ЕАЭС
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Максим Стулов / Ведомости
Для управления дронами к декабрю 2018 г. появится софт так называемого роевого интеллекта, который способен контролировать сразу множество беспилотников, что полезно самому широкому списку отраслей – от военной авиации до сельского хозяйства. Серийное производство специальных сельскохозяйственных коптеров для орошения, опыления и удобрения должно появиться к концу 2019 г.
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Структуры российского сенатора Сулеймана Керимова, чье состояние Forbes оценивает в $6,4 млрд, могут выкупить пакет АФК «Система» в «Детском мире». Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
По данным газеты, Керимов начал интересоваться покупкой детского ритейлера около года назад. Однако после его задержания в аэропорту Ниццы в ноябре 2017 г. процесс остановился, продолжает «Коммерсантъ». Власти Франции подозревали сенатора в уклонении от уплаты налогов, но сняли обвинения с него в июне, после чего переговоры сенатора с «Системой» начались снова, утверждает один из источников. Представитель семьи Керимова сказал «Коммерсанту», что переговоров нет.
«Детский мир» – крупнейший российский ритейлер детских товаров. АФК «Система» основной владелец компании с долей в 52,1%. Еще 14,03% ритейлера находятся у Российско-китайского инвестиционного фонда, остальное – в свободном обращении. В первом полугодии 2018 г. «Детский мир» увеличил чистую прибыль на 46,2% до 1,031 млрд руб., выручка выросла на 14,2% до 48,1 млрд руб. (все данные по МСФО). По итогам торгов на Московской бирже на 4 сентября капитализация «Детского мира» составляет 66,84 млрд руб.
На покупку контрольной доли АФК «Система» в «Детском мире» есть претенденты, говорил в августе основной владелец «Системы» Владимир Евтушенков. «Там их семь», – заявил он (цитата по ТАСС). Однако кто именно – Евтушенков не раскрыл. За два месяца до этого президент «Системы» Андрей Дубовсков говорил, что компания продаст «Детский мир», если за него предложат хорошую премию. По словам Дубоскова, более определенно продажу корпорация будет готова обсуждать осенью.
Восемь крупнейших сделок прошлого года
Евгений Разумный / Ведомости
История покупки производителя микрочипов Qualcomm конкурентом Broadcom похожа не на поглощение, а на детектив года. В ноябре совет директоров Qualcomm единогласно отверг предложение от сделки в $130 млрд с конкурентом, но тот решил не отступать и обещает заменить полностью совет, чтобы завершить крупнейшую сделку в истории технологических компаний. Состоится она или нет, покажет следующий год
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Ng Han Guan / AP
The Walt Disney Company объявила о покупке части активов конкурента – 21st Century Fox. Disney получит кино- и телевизионные студии, кабельные сети и международный телевизионный бизнес, в том числе и телеканал National Geographic, она также включает 39% акций Fox's в спутниковом вещателе Sky и киностудию 20th Century Fox. Кроме того, компания получит авторские права на персонажей комиксов Marvel, а также на «Людей Икс», «Симпсонов», «Футураму» и другие проекты. Сделка оценивается в $66,1 млрд
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Sean Meyers/CVS Health via AP
В начале декабря американский оператор аптечной сети CVS Health договорился о приобретении одного из крупнейших американских страховщиков в сфере здравоохранения Aetna почти за $69 млрд. Это позволит компании защититься от конкуренции с Amazon, которая тоже хочет заняться продажей лекарств
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Volker Hartmann / AP
Немецкая строительная компания Hochtief обяъявила о покупке испанского оператора платных дорог Abertis почти за 19 млрд евро. Таким образом, она перебила предложение итальянской компании Atlantia. Сумма сделки – $41,7 млрд
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Georgios Kefalas / AP
В июне американский гигант Johnson & Johnson закрыл сделку о приобретении швейцарской биотехнологической компании Actelion за $30 млрд
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United Technologies Corp
Американская United Technologies Corp. покупает поставщика авиационного оборудования Rockwell Collins. Сумма сделки – $30 млпд
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GGP Inc
Девелопер Brookfield Property Partners объявил о намерении приобрести 66% одного из крупнейших американских операторов торговых центров – General Growth Properties Inc. (GGP, на фото один из ТЦ компании), сумма сделки оценивается в $27,8 млрд
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Andy Kropa/Invision/AP
Французская Essilor International SA покупает итальянскую компанию - владельца бренда очков Ray ban и Oakley Luxottica Group SpA за $25,6 млрд. Сумма сделки - $25,6 млрд
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Российский миллиардер Роман Абрамович снизил долю в Crispian до 49,95%, продав 0,05% заместителю гендиректора Millhouse Давиду Давидовичу. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные кипрского реестра.
По данным газеты, представляющая интересы Абрамовича Protonius Investments Ltd продала 0,05% в Crispian из своего пакета в 50% Давидовичу 17 августа. Снижение доли в Crispian ниже 50% может быть связано с попыткой Абрамовича избежать возможных санкций США, приводит «Коммерсант» мнения нескольких юристов.
Crispian вместе с аффилированными структурами до весны владела 6,37% «Норникеля». В конце марта Whiteleave Владимира Потанина купила 2,1% акций «Норникеля» у Crispian. Однако эта сделка была аннулирована Высоким судом Лондона по иску UC Rusal Олега Дерипаски.
Ранее стало известно, что Абрамович и другие совладельцы Evraz Александр Абрамов и Александр Фролов разделили доли в компании. Они владели долями в металлургической и горнодобывающей компании через Lanebrook Limited. Ей принадлежало 62,74% акций. С 3 сентября доля последней снижена до нуля. Компания Абрамова и Фролова Crosland Global стала владельцем 31,37% акций Evraz, а Greenleas International Holdings Абрамовича получила 30,52%. Косвенные доли совладельцев Evraz не изменились. Абрамов и Фролов продолжают владеть 20,92 и 10,45% соответственно, Абрамович – 30,52%. Эти перемены носят технический характер, пояснил «Ведомостям» представитель Evraz. Однако инвестбанкир крупного банка и собеседник в международной инвесткомпании отмечают, что Абрамович решил вывести Evraz из-под удара на случай своего попадания в санкционный список США.
Весной у Абрамовича, чье состояние Forbes оценивает в $10,8 млрд, начались проблемы с продлением британской визы инвестора, по которой он приезжал в Лондон. После этого бизнесмен получил израильский паспорт. По нему можно находиться в Великобритании не более 90 дней в полгода.
В апреле Минфин США ввел санкции против 26 человек из России. Среди них – Дерипаска, член Совета Федерации Сулейман Керимов, предправления ВТБ Андрей Костин, владелец «Реновы» Виктор Вексельберг.
Кто попал под новые санкции США
Андрей Гордеев / Ведомости
Минфин США опубликовал список российских бизнесменов и топ-менеджеров, против которых введены новые санкции. Как отмечается в сообщении ведомства, всего в списке 26 человек и 15 компаний.
Андрей Акимов, предправления Газпромбанка
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Андрей Гордеев / Ведомости
Владимир Богданов, совладелец нефтегазовой компании «Сургутнефтегаз»
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Евгений Разумный / Ведомости
Олег Дерипаска, основной владелец UC Rusal
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Евгений Разумный / Ведомости
Алексей Дюмин, губернатор Тульской области
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Михаил Метцель / ТАСС
Михаил Фрадков, бывший премьер-министр
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Евгений Биятов / РИА Новости
Сергей Фурсенко, президент футбольного клуба «Зенит»
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Максим Стулов / Ведомости
Олег Говорун, начальник управления администрации президента
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Денис Гришкин / Ведомости
Сулейман Керимов, член Совета Федерации
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Андрей Гордеев / Ведомости
Владимир Колокольцев, министр внутренних дел
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Сергей Портер / Ведомости
Константин Косачев, председатель международного комитета Совета Федерации
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Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Костин, предправления ВТБ
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Евгений Разумный / Ведомости
Алексей Миллер, предправления «Газпрома»
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Евгений Разумный / Ведомости
Николай Патрушев, секретарь Совета безопасности России
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Андрей Махонин / Ведомости
Владислав Резник, депутат Госдумы от «Единой России»
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Николай Галкин / ТАСС
Игорь Ротенберг, председатель совета директоров управляющей компании «Энпиви инжиниринг»
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Кирилл Каллиников / РИА Новости
Кирилл Шамалов, совладелец «Сибура»
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Михаил Метцель / ТАСС
Евгений Школов, помощник президента России по кадровым вопросам
17/25
Дмитрий Новожилов / Ведомости
Андрей Скоч, депутат Госдумы
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Евгений Разумный / Ведомости
Александр Торшин, заместитель председателя Центробанка России
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Денис Гришкин / Ведомости
Владимир Устинов, полпред президента России в Южном федеральном округе
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МВД
Тимур Валиулин, начальник управления по противодействию экстремизму МВД
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Андрей Гордеев / Ведомости
Виктор Вексельберг, владелец «Реновы»
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Евгений Разумный / Ведомости
Александр Жаров, руководитель Роскомнадзора
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Сергей Гунеев / РИА Новости
Виктор Золотов, директор Росгвардии
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Ilya Naymushin / Reuters
Также санкции ввели против 15 компаний:
агрохолдинг «Кубань», «Базовый элемент», B-Finance LTD, En+ Group, Gallistica Diamante, Группа ГАЗ, «Газпром бурение», «Евросибэнерго», «Ладога менеджмент», NPV Engineering, «Ренова», «Рособоронэкспорт», Банк «Российская финансовая корпорация», «Русские машины», Rusal (на фото)
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Фабрика окомкования (ФОК) Михайловского горно-обогатительного комбината (ГОК) возобновила производство окатышей после восстановления подачи газа, сообщил «Ведомостям» представитель «Металлоинвеста».
Вынужденная остановка производства окатышей не окажет влияния на поставку продукции потребителям «Металлоинвеста» за счет имеющихся складских запасов, подчеркивают в компании. По предварительным оценкам, компания не ожидает заметных потерь в производстве из-за инцидента.
Ранее во вторник Михайловский ГОК остановил работу ФОК из-за прекращения подачи газа на производственную линию в результате аварии. Остальные мощности предприятия – дробильно-сортировочная и обогатительные фабрики и флотационный цех – продолжили работу в штатном режиме.
Главное управление МЧС по Курской области сообщило, что рано утром во вторник была прекращена подача газа от газораспределительной станции «Железногорск» на предприятия города Железногорска и Михайловский ГОК. Перед этим, в 05.40 мск 4 сентября, в МЧС поступило сообщение о падении давления на газораспределительной станции из-за порыва подземного трубопровода. В результате аварии никто не погиб и не пострадал. От газоснабжения были временно отключены 12 сельских населенных пунктов – всего 1800 абонентов.
Михайловский ГОК – второй по величине после Лебединского ГОКа комплекс по добыче и обогащению железной руды в России, обеспечивает около 18% производства железорудного концентрата и аглоруды в стране.
Самые производительные компании из отраслевых групп
Viktor Korotayev / Reuters
«Ведомости» рассчитали производительность труда в 55 крупнейших российских компаниях за 2012-2016 гг. Все компании были разбиты на 9 отраслевых групп. И в каждой группе были определены лучшие компании по выручке на одного сотрудника.
Нефтяная и газовая отрасль. Лукойл (выработка на сотрудника 49,5 млн руб. в год)
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Polymetal International
Металлургия и горнодобыча. Polymetal International (9,8 млн руб. на сотрудника)
2/9
Екатерина Кузьмина / Ведомости
Химия и производство минеральных удобрений. Сибур (14,9 млн руб. на сотрудника)
3/9
Екатерина Кузьмина / Ведомости
Розничная торговля. Лента (7,3 млн руб. на сотрудника)
4/9
Евгений Разумный / Ведомости
Финансовый сектор. Московская биржа (26,9 млн руб. на сотрудника)
5/9
Андрей Гордеев / Ведомости
Связь и информационные технологии. Mail.ru Group (12,1 млн руб. на сотрудника)
6/9
Екатерина Кузьмина / Ведомости
Инфраструктура и транспорт. Аэрофлот (14,0 млн руб. на сотрудника)
7/9
Александр Демьянчук / ТАСС
Машиностроение. Атомэнергопром (7,7 млн руб. на сотрудника)
8/9
Интер РАО
Электроэнергетика. Интер РАО (17,7 млн руб. на сотрудника)
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Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердила версию властей Великобритании о том, что британцы Дон Стерджесс и Чарли Роули стали жертвами нервно-паралитического вещества «Новичок», которым ранее были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Об этом сообщает британский МИД.
В сообщении ОЗХО говорится, что проведенный анализ подтверждает идентичность токсичного химиката в обоих случаях, однако название «Новичок» в заявлении не приводится. В ОЗХО поясняют, что название и структура идентифицированного яда содержатся в докладе для стран – участников организации.
Против двух британцев был применен «тот же токсичный химикат», что и обнаруженный в образцах биоматериала и окружающей среде при исследовании отравления Скрипалей и помогавшего им полицейского Николаса Бейли, указывают в ОЗХО. В то же время в организации отмечают, что специалистам не удалось определить, относятся ли образцы вещества в обоих случаях к одной и той же партии. Найденная в доме Роули емкость, в которой содержался яд, хранилась в неизвестных условиях, а сделанные при анализе отравления Скрипалей пробы также подтверглись воздействию окружающей среды и влаги, объяснили в ОЗХО.
Скрипали пострадали от боевого яда класса «Новичок» в начале марта в английском Солсбери. Они выжили и были выписаны из больницы, как и нашедший их сотрудник полиции. Британские власти возложили ответственность за отравление на Россию. В конце июня новыми жертвами отравления в близлежащем к Солсбери Эймсбери стали Стерджес и ее друг Роули. Женщину врачам спасти не удалось, и она скончалась. Состояние Роули через какое-то время пошло на поправку, однако затем он вновь был госпитализирован. По данным Скотленд-Ярда, пара касалась контейнера, в котором хранилось предназначавшееся для Скрипаля отравляющее вещество. Яд мог находиться во флаконе из-под духов, который полицейские обнаружили в доме Роули. Мужчина нашел флакон на улице и решил подарить его Стерджес, которая побрызгала содержимое емкости на лицо и руки, рассказывал сам Роули.
К выводу, что в Солсбери и Эймсбери использовался идентичный яд, ранее пришли эксперты британской лаборатории в Портон-Дауне.
«Безрассудство российского государства в применении нервного агента на территории Великобритании и полное пренебрежение к безопасности населения является ужасным и безответственным», – заявил министр иностранных дел Джереми Хант. Он подчеркнул важность глобального запрета на химическое оружие. Британский МИД просит ОЗХО опубликовать резюме по итогам проведенного исследования и предоставить отчет всем странам – участникам Конвенции о запрещении химического оружия.
Москва отрицает предъявленные Лондоном обвинения в причастности к отравлениям и сам факт наличия на территории страны химического оружия.
Как Великобритания расследует отравление экс-полковника ГРУ
Toby Melville / REUTERS
4 марта в Солсбери с признаками отравления сильнодействующим веществом были госпитализированы бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. По данным Скотланд-Ярда, они находятся в больнице в критическом состоянии. На фото: ресторан Zizzi, который Скрипаль с дочерью посещали в день, когда отравились
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Misha Japaridze / AP
В России Скрипаля обвиняли в шпионаже. Он был задержан в 2004 г., лишен всех званий и приговорен к 13 годам тюремного заключения. В 2010 г. он получил убежище в Великобритании после «шпионского обмена» между США и Россией по «делу Анны Чапман»
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Andrew Matthews / PA Images / TASS
В ресторане Zizzi и пабе Mill были обнаружены следы вещества, которым предположительно отравились Скрипаль и его дочь. Медики посоветовали всем, кто посещал эти заведения во второй половине дня 4 марта, принять меры предосторожности. По данным BBC, рекомендации касаются примерно 500 человек: им посоветовали постирать одежду, которая была на них в тот день, и протереть сумки и мобильные телефоны влажными салфетками. Медики заверили, что риск для населения минимален
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PA Images / TASS
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала «очень вероятным» российский след в отравлении Скрипаля и его дочери Юлии. По ее словам, анализ различных служб, «работавших 24 часа в сутки», показал, что при отравлении Скрипаля и его дочери использовался нервно-паралитический бинарный агент, разработанный в СССР под шифром «Новичок». Мэй подчеркнула, что в этой связи существует две возможности: либо это было «прямое действие российского государства», либо Россия «утратила контроль» над запасами своего химического оружия. Российский МИД назвал заявления Мэй «цирковым шоу в британском парламенте»
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Andrew Matthews / PA Images / TASS
К расследованию отравления Скрипаля подключились Вооруженные силы Великобритании. В Солсбери отправились около 180 военнослужащих, в том числе специалисты по химической, биологической и радиационной защите. В полиции поясняли, что помощь военных нужна, чтобы обезвредить объекты на месте происшествия
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Andrew Parsons / ZUMA Press / TASS
Сотрудники судебно-медицинской экспертизы начали масштабный поиск улик в доме Скрипаля, а также оцепили могилы его жены и сына. В Скотланд-Ярде сообщили, что не будут эксгумировать тела, и что могилу оцепили по «оперативным причинам». По данным The Guardian, супруга Скрипаля Людмила умерла в 2012 г. от рака, а их сын Александр скончался в Санкт-Петербурге в июле прошлого года, ему было 43 года