Эрдоган заявил о важности сотрудничества с Россией и Ираном по Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о важности сотрудничества с Россией и Ираном по ситуации в сирийской северо-западной провинции Идлиб. «Прежде всего, наше сотрудничество с Россией сейчас действительно важно», – приводит его слова Daily Sabah.
Эрдоган надеется на положительный результат тройственного саммита по Сирии, который пройдет в Тегеране 7 сентября. Сейчас контакты Анкары и Москвы по ситуации в регионе осуществляются на уровне министра национальной обороны Турции и начальника Национального разведывательного управления. Они встречаются с российскими коллегами, отметил Эрдоган.
Наступление правительственных войск Сирии на Идлиб приведет к новой гуманитарной катастрофе, подчеркнул Эрдоган. «Там около 3,5 млн человек. Россия и Соединенные Штаты перекладывают ответственность друг на друга. Однако, не дай бог, если ракеты полетят в этот район, произойдет серьезное кровопролитие», – сказал Эрдоган. Следствием этого станет новый поток беженцев к турецким границам.
Накануне президент США Дональд Трамп предупредил Россию о «серьезной гуманитарной ошибке», которую он видит в наступлении на Идлиб.