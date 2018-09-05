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Эрдоган заявил о важности сотрудничества с Россией и Ираном по Сирии

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о важности сотрудничества с Россией и Ираном по ситуации в сирийской северо-западной провинции Идлиб. «Прежде всего, наше сотрудничество с Россией сейчас действительно важно», – приводит его слова Daily Sabah.

Эрдоган надеется на положительный результат тройственного саммита по Сирии, который пройдет в Тегеране 7 сентября. Сейчас контакты Анкары и Москвы по ситуации в регионе осуществляются на уровне министра национальной обороны Турции и начальника Национального разведывательного управления. Они встречаются с российскими коллегами, отметил Эрдоган.

Наступление правительственных войск Сирии на Идлиб приведет к новой гуманитарной катастрофе, подчеркнул Эрдоган. «Там около 3,5 млн человек. Россия и Соединенные Штаты перекладывают ответственность друг на друга. Однако, не дай бог, если ракеты полетят в этот район, произойдет серьезное кровопролитие», – сказал Эрдоган. Следствием этого станет новый поток беженцев к турецким границам.

Накануне президент США Дональд Трамп предупредил Россию о «серьезной гуманитарной ошибке», которую он видит в наступлении на Идлиб.

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Политика
Новости

Минздрав не подтвердил участия в разработке законопроекта о ВИЧ-сервисных НКО

Ведомости
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Представители Минздрава не подтвердили своего участия в разработке законопроекта, ужесточающего контроль за НКО с иностранным финансированием, которые заняты в сфере профилактики СПИДа. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей ведомства. В министерстве обещали, что «при поступлении он (документ) будет рассмотрен с привлечением экспертного сообщества».

О том, что законопроект разрабатывался совместно с представителями Минздрава, изданию заявили в Минюсте. Проект предусматривает введение дополнительного контроля за НКО с иностранным капиталом. Они должны будут предоставлять «в уполномоченный правительством РФ орган исполнительной власти» программу и «иные документы, являющиеся основанием для проведения мероприятий в сфере предупреждения (профилактики) распространения ВИЧ-инфекции». Программа будет согласована или запрещена в течение 30 дней. Невыполнение решения грозит закрытием НКО.

В пояснительной записке к опубликованному законопроекту о причинах и целях инициативы не сообщается. Упоминается лишь «обязательное предварительное согласование некоммерческими организациями и структурными подразделениями иностранных некоммерческих неправительственных организаций программ по профилактике распространения ВИЧ-инфекции». В Минюсте пояснили, что усиление контроля актуально из-за высокой «социальной значимости проблемы распространения ВИЧ-инфекции».

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Бизнес
Новости

РБК узнал о противостоянии Генпрокуратуры и СКР из-за фигуранта списка Титова

Ведомости
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Генеральной прокуратуре пришлось перенаправить из Следственного комитета России (СКР) в МВД дело бизнесмена Сергея Капчука из списка бизнес-омбудсмена Бориса Титова, чтобы заменить предпринимателю заочный арест на подписку о невыезде. Об этом сообщает РБК со ссылкой на служебную переписку трех ведомств.

По данным издания, причиной стало то, что СКР не реагировал на уведомления Генпрокуратуры. Заместитель генерального прокурора Виктор Гринь с июня трижды обращался к следователям по делу Капчука, но не получил ответа, пишет РБК. В июне Гринь направил уведомление в адрес председателя СКР Александра Бастрыкина о решении отменить уголовное преследование бизнесмена и прекратить в отношении его международный розыск. Такое решение было принято на межведомственном совещании с участием МВД, СКР и ФСБ, где обсуждалось поручение президента об отмене ареста и розыска для ряда предпринимателей из списка Титова.

Второй раз Гринь обратился с тем же вопросом к Бастрыкину в середине июля, третий запрос был направлен в начале августа. В последнем письме, по данным РБК, говорится, что ответа от СКР нет с июня.

В связи с отсутствием ответа со стороны Следственного комитета дело Капчука было направлено в Главное следственное управление ГУ МВД по Свердловской области. 20 августа МВД приняло решение заменить заочный арест бизнесмена на подписку о невыезде и отменить международный розыск.

Сам Капчук сообщил РБК, что ему ничего неизвестно о противостоянии СКР и прокуратуры вокруг его дела.  

Капчук ранее был депутатом Законодательного собрания Свердловской области. В октябре 2001 г. в отношении его возбудили дело о мошенничестве по факту хищения 2 млрд неденоминированных рублей (2 млн руб. после деноминации 1998 г.), принадлежавших ГУП «Свердловская железная дорога».

В 2005 г. Капчук скрылся от следствия в Объединенных Арабских Эмиратах и был объявлен сначала в федеральный, а затем и в международный розыск. В 2009 г. Генпрокуратура направила запрос о выдаче бизнесмена, после чего Капчук переехал в Англию. Британские власти отказались выдавать россиянина.

Предприниматель вернулся в Россию 15 июня текущего года – до того, как в отношении его был прекращен международный розыск. Он рассказал РБК, что пересек границу под защитой ФСБ.

Политика
Новости

СМИ узнали о возможном повреждении обшивки «Союза» при сборке

Ведомости
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Отверстие от сверла в космическом корабле «Союз МС-09», которое стало причиной разгерметизации, могло появиться еще в цехе общей сборки в подмосковном Королеве, а не на Байконуре или в космосе. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на три источника в ракетно-космической отрасли.

Сейчас комиссия РКК «Энергия», ведущая расследование инцидента, изучает книгу с замечаниями по поврежденному кораблю. В ней отражены все особенности всех кораблей на этапах производства и испытаний. Один из собеседников рассказал, что некоторые сотрудники знали об отверстии и пытались заделать его еще на земле специальным клеем.

На Байконур корабль должен поступать уже в готовом виде, там проходят только испытания, работа сверлами там не предусмотрена документацией, уточнил собеседник агентства. Если доработки необходимы, их оформляют отдельным документом, который согласовывают с головной компанией. «Естественно, под «бумажкой» собирают кучу подписей и набегает не меньшая куча контролеров. Допустить, что кто-то нештатно сверлил корабль на Байконуре, конечно, можно, но это сложно сделать в реальности, так как это должен делать одиночка, а там корабль без присмотра никогда не остается», – рассказал собеседник.

Вероятность появления отверстия в космосе все собеседники «Роскосмоса» сочли маловероятной.

Ранее сообщалось, что все хранящиеся на Байконуре и находящиеся в производстве в подмосковном Королеве космические корабли «Союз» и «Прогресс» пройдут дополнительную проверку.

Инцидент с разгерметизацией «Союза МС-09» произошел в ночь на 30 августа. Тогда экипаж обнаружил «микротрещину» в бытовом отсеке и сообщил о нефабричных следах клея вокруг нее.

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Политика
Новости

Спецпрокурор по России согласен принять письменные показания Трампа

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп может дать письменные показания в рамках расследования дела о вмешательстве России в американские выборы 2016 г. Согласие на это дал спецпрокурор по России Роберт Мюллер, сообщает Reuters со ссылкой на свой источник. Письмо от команды Мюллера юристы Трампа получили 31 августа, сообщала The New York Times.

После получения письменных ответов Мюллер решит, что делать дальше. Возможно, он будет настаивать на личном собеседовании с Трампом.

Мюллера также интересует вопрос о возможном препятствовании Трампом расследованию, но в каком формате будет происходить выяснение, не известно.

Расследование о российском вмешательстве ведется с 2016 г. Сам Трамп считает его «охотой на ведьм». Россия также отрицает причастность к вмешательству в американские выборы.

Конгресс США опубликовал рекламу, с помощью которой Россия «повлияла» на выборы в США

Политика
Новости

Журналист WP сообщил о требовании Трампа убить Асада

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп призывал министра обороны Джеймса Мэттиса убить лидера Сирии Башара Асада. Об этом в своей книге «Страх: Трамп в Белом доме» пишет редактор газеты The Washington Post Боб Вудворд. WP приводит выдержки из текста книги.

Речь идет о событиях апреля 2017 г. – после химической атаки в провинции Идлиб, в которой Запад обвинил Асада. Вашингтон отреагировал на нее ракетным ударом. Но ситуация могла сложиться иначе. «Давай к чертям убьем его! Пойдем. Давай убьем, их чертовски много!» – призывал Трамп своего министра обороны в телефонном разговоре, следует из книги.

Мэттис заявил Трампу, что готов к этому хоть сейчас, но после, положив трубку, пояснил высокопоставленному помощнику: «Мы не собираемся делать ничего из этого. Мы будем гораздо более взвешенными». Так был разработан план нанесения авиаудара.

Мэттис отрицал приписываемые ему в книге цитаты. По его словам, они являются «продуктом богатого воображения» автора.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс также отметила, что книга – «не что иное, как сфабрикованные истории, рассказанные многими из бывших недовольных сотрудников, чтобы президент выглядел нелицеприятно».

Книга, содержащая 448 страниц, составлена на основе интервью с высокопоставленными участниками и свидетелями важнейших событий в США. Сам Трамп не дал интервью для книги, заметив, что автор хотел написать ее определенным образом и его свидетельства не изменили бы общей тональности.

Какое оружие могут применить в Сирии Россия, США и их союзники

Технологии
Новости

Минкультуры не выдало прокатное удостоверение фильму «Похищенные сокровища Европы»

Ведомости
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Министерство культуры отказало в выдаче прокатного удостоверения фильму «Похищенные сокровища Европы». Об этом говорится в Facebook прокатной компании CinemaEmotion.

Официальные причины отказа в выдаче прокатного удостоверения станут известны в течение двух недель, говорится в сообщении. Компания обещала о них рассказать.

«Похищенные сокровища Европы» – фильм о произведениях искусства, которые во время Второй мировой войны были вывезены в Германию. Режиссер – Клаудио Поли. Мировая премьера состоялась 13 марта, а в России фильм должны были выпустить в прокат 6 сентября. Ранее CinemaEmotion сообщала, что премьера пройдет в Третьяковской галерее во вторник, 4 сентября. Состоялся ли показ – неизвестно.

В начале года было отозвано прокатное удостоверение у фильма «Смерть Сталина». Тогда министр культуры Владимир Мединский объяснил, что «многие люди старшего поколения, да и не только» увидят в нем оскорбительную насмешку не только над советским прошлым, «над страной, победившей фашизм, над советской армией и над простыми людьми», но и над жертвами сталинизма.

Какие фильмы не разрешили показать в России

Политика
Новости

Лавров заявил о неуместности нормандского формата после гибели Захарченко

Ведомости
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Проведение встречи по ситуации в Донбассе в нормандском формате – с участием России, Германии, Франции и Украины – неуместно после гибели руководителя самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко. Об этом в эфире «Первого канала» заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Нормандский формат – мы от него не отказываемся, но сейчас было бы просто неуместно и кощунственно этот нормандский формат собирать, особенно когда ни Берлин, ни Париж не высказали своего осуждения этого политического убийства, которое произошло в Донецке. И в более широком плане – в условиях, когда ни Берлин, ни Париж не могут повлиять на президента Порошенко, который продолжает манкировать своими обязанностями уже не первый год», – приводит слова министра ТАСС. Лавров уточнил, что сейчас единственные, кто может повлиять на Украину, – это США.

При этом Лавров отметил, что участие США в делах Украины – это попытка создать «новый долгосрочный опасный раздражитель у границ Российской Федерации».

Россия продолжает настаивать на выполнении минских договоренностей, уточнил Лавров. Нормандский формат использовался для продвижения этого процесса. При этом минский документ подписывали в том числе и ополченцы, он же закрепил формат контактной группы.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что убийство Захарченко не способствует реализации минского процесса. В то же время такая позиция не означает выхода из него Москвы.

О безальтернативности нормандского формата, в свою очередь, заявлял и украинский министр иностранных дел Павел Климкин.

Александр Захарченко погиб 31 августа при взрыве в ресторане в Донецке. Вместе с ним погиб его телохранитель. Ранения получили 12 человек, в числе которых был и министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев.

Выбор редактора
Политика
Новости

Полиция США раскрыла причину ареста основателя ритейлера JD.com

Ведомости
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Китайский миллиардер, основатель и гендиректор JD.com Лю Цяндун был арестован из-за заявления об изнасиловании. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на отчет полиции Миннеаполиса.

Предполагаемое преступление произошло в час ночи по местному времени в пятницу, 31 августа, уточняет агентство. Reuters напоминает, что арестовали Цяндуна в Миннеаполисе позже вечером в этот же день.

Однако вскоре миллиардера отпустили из-под стражи. Бизнесмен уже вернулся в Китай. Ранее точная причина задержания Цяндуна не раскрывалась. Было только известно, что правоохранительные органы получили жалобу на противоправные действия сексуального характера со стороны миллиардера.

Китайский бизнесмен отрицает какие-либо правонарушения, приводит Reuters слова его адвоката Эрл Грея. Адвокат также считает, что какие-либо обвинения не будут предъявлены его клиенту. «Нет никаких правдоподобных или достоверных доказательств», – цитирует Грея The Wall Street Journal.

JD.com – один из лидеров китайской отрасли интернет-коммерции. Штаб-квартира компании находится в Китае. Личное состояние Цяндуна Forbes оценивает в $10,8 млрд.

Десять логотипов компаний с образом собаки

Бизнес
Новости

В России могут ввести минимальную цену на пиво

Ведомости
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Росалкогольрегулирование планирует обсудить с Минфином введение минимальной розничной цены на пиво. Об этом «РИА Новости» рассказал руководитель службы Игорь Алешин.

«Мы будем всесторонне изучать этот вопрос и выносить его на обсуждение в Минфине», – заявил Алешин. По его словам, с предложением ввести минимальную цену на пиво к нему обращались участники пивоваренного рынка.

Сам Алешин считает введение маркировки всей пивоваренной продукции логичным и правильным. Однако он отметил, что это не должно привести к перебоям с производством или поставками. К изменениям надо тщательно подготовиться, сказал Алешин. «Мы уже прорабатываем вопрос создания универсальной марки для пивоваренной продукции, которая может наноситься на все виды тары», – добавил он.

В России пока установлены только минимальные цены на более крепкий алкоголь: водку, коньяк и др. Например, минимальная розничная цена на водку крепостью от 37 до 38 градусов составляет 206 руб. за 0,5 л.

В июле премьер Дмитрий Медведев отправил руководителя Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна в отставку по собственному желанию. Тогда же Росалкогольрегулирование возглавил Алешин. Одна из задач нового руководителя – решить проблему производства напитков с добавлением этилового спирта, продающихся в рознице под видом пивных напитков, рассказывал «Ведомостям» собеседник, близкий к алкогольной компании.

Названы самые трезвые регионы России

Технологии
Новости

«Яндекс» запустил платформу для облачных IT-услуг

Ведомости
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«Яндекс» запустил облачную платформу «Яндекс.Облако». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя сервиса Яна Лещинского.

«Яндекс.Облако» – это платформа, которая позволяет компаниям из разных сфер разрабатывать и поддерживать веб-приложения и сервисы. Новый проект протестировали более 50 компаний. Например, «Тинькофф банк», X5 Retail Group, S7, отмечает ТАСС. По словам Лещинского, они остались «удовлетворены продуктом».

Сейчас сервис к «Яндекс.Облаку» можно получить, оставив заявку на сайте. До конца года доступ к платформе будет открыт для всех.

Пока сервис будет работать в России, но в дальнейших планах «Яндекс.Облака» международная экспансия, сказал Лещинский. Сервис собирается составить конкуренцию аналогичным продуктам западных компаний – Microsoft Azure и Google Cloud Platform.

Весной подобный проект запустил Сбербанк – SberCloud, а до этого и «Ростелеком». Представитель оператора Инна Губарева ранее рассказывала «Ведомостям», что до насыщения рынка еще далеко, а у разных участников разная специализация.

Какие раритеты можно увидеть в музее «Яндекса»

Технологии
Новости

Правительство отложило внедрение 5G в России до конца 2021 года

Ведомости
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Правительство России решило перенести сроки внедрения мобильной связи пятого поколения (5G). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера Максима Акимова. По его словам, коммерческая эксплуатация 5G в крупных городах может начаться к концу 2021 г.

«Моя личная точка зрения состоит в том, что 5G - это история, в которой коммерческий запрос на нее должен созреть. Технология уже появилась, а запрос на нее внутри экономики должен родиться», – заявил Акимов.

Сети 5G должны быть развернуты во всех городах России с населением от 1 млн человек к 2020 г., говорилось в программе «Цифровая экономика». Тестировать частоты для 5G в России, возможно, будут только «Мегафон» и «Ростелеком», писал «Коммерсантъ». Позже стало известно, что «Мегафон» приобрел частоты для 5G.

5G позволяет подключаться к интернету на скорости втрое большей, чем в сетях четвертого поколения (LTE), - до 1 Гбит/с. В течение пяти лет расходы российских операторов на внедрение 5G составят примерно 300 млрд руб., подсчитывала ранее операционный директор «Мегафона» Анна Серебряникова.

Какие технологии появятся в России в ближайшие годы

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