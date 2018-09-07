Политика

Новости

NYT сообщила о работе Скрипаля на испанскую разведку

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, проживавший в Великобритании и пострадавший от отравления нервно-паралитическим веществом «Новичок», в последние годы работал на разведку Испании. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на высокопоставленного испанского чиновника из аппарата безопасности.

Вместо того чтобы жить размеренной жизнью отставного офицера, Скрипаль «продолжал давать брифинги для шпионов Чехии и Эстонии. Теперь, похоже, он также проявлял активность и в отношении Испании», - отмечает издание. В последние годы он несколько раз встречался в Испании с людьми, работавшими на национальную разведку.

Информацию о работе Скрипаля на спецслужбы Испании подтвердил журналист Фернандо Руэда, освещавший деятельность испанских властей. «Он продолжал приезжать в Испанию, - рассказал он со ссылкой на разговоры с испанскими разведчиками. По информации испанского полицейского чиновника в отставке, Скрипаль мог передавать Мариду информацию о российской оргпреступности. Британские спецслужбы завербовали Скрипаля как раз во время его работы в Испании в середине 1990-х гг.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в начале марта были найдены в бессознательном состоянии в Солсбери. Лондон заявил о том, что они были отравлены нервно-паралитическим ядом «Новичок» и обвинил Россию в причастности к инциденту. Накануне власти Великобритании обвинили в отравлении Александра Петрова и Руслана Боширова. Москва отвергает обвинения.