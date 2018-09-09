Политика

Новости

Мосгоризбирком сообщил первые данные о явке на выборы мэра Москвы

На выборах мэра Москвы к 10.00 проголосовали 2,61% избирателей, сообщил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов. На мэрских выборах в 2013 г. к этому времени явка составила 1,93%.

«Если явку сравнивать с предыдущими выборами, то она выше, чем на предыдущих выборах мэра, и на уровне выборов 2016 г., когда избирали депутатов Государственной думы», – отметил Горбунов (цитаты по «Интерфаксу»).

На загородных участках изъявили желание проголосовать более 125 000 москвичей – здесь явка составила 6,76%. Более 283 000 москвичей решили голосовать не по месту регистрации, а по месту нахождения, более 162 000 собираются проголосовать на дому.

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова подчеркнула, что «никакой гонки за явку нет», в то же время она выразила надежду на активность избирателей.

В магазинах, банках и детских поликлиниках. Как москвичей зазывают на выборы мэра