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На Ямале вступил в должность самый молодой губернатор России

Депутаты законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа в воскресенье утвердили губернатором Дмитрия Артюхова. По итогам тайного голосования кандидатуру врио главы региона поддержали 14 депутатов, за его соперников Александра Голубенко и Виталия Лагутина отдали голоса двое и один парламентарий соответственно. Один бюллетень признан недействительным.

В Салехарде после голосования состоялась церемония инаугурации губернатора, передает «Интерфакс-Урал». 30-летний Артюхов стал самым молодым действующим руководителем региона в России.

Артюхов ранее занимал пост вице-губернатора ЯНАО. Он был назначен врио губернатора 29 мая этого года в связи с досрочным прекращением полномочий Дмитрия Кобылкина, возглавившего Минприроды.

Артюхов уроженец Ямала, по образованию экономист, получил степень МВА в Сингапурском университете управления. С 2010 г. работал в аппарате губернатора ЯНАО, с 2012 г. – в резерве управленческих кадров региона, с 2014 г. – помощник губернатора. Курировал взаимодействие с «Реновой» Виктора Вексельберга по проектам аэропорта Ноябрьска и Нового Уренгоя, а также проект железной дороги «Северный широтный ход». Заместителем губернатора по экономике Артюхов стал в 2016 г. Отец Дмитрия Артюхова – Андрей Артюхов – первый зампред областной думы Тюменской области, руководитель фракции «Единая Россия», бывший директор Новоуренгойского филиала Тюменского государственного нефтегазового университета.

В ЯНАО, в отличие от большинства российских регионов, где губернаторов выбирают прямым голосованием населения, глава утверждается местным парламентом. Артюхов, Голубенко и Лагутин были предложены законодательному собранию в качестве кандидатов на губернаторский пост президентом Владимиром Путиным.

Законодательные поправки об отмене прямых выборов губернатора были одобрены законодательным собранием ЯНАО осенью 2014 г. ЯНАО вместе с Ханты-Мансийским автономным округом входит в Тюменскую область – сложносоставной регион.

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