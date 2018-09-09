На Ямале вступил в должность самый молодой губернатор России
Депутаты законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа в воскресенье утвердили губернатором Дмитрия Артюхова. По итогам тайного голосования кандидатуру врио главы региона поддержали 14 депутатов, за его соперников Александра Голубенко и Виталия Лагутина отдали голоса двое и один парламентарий соответственно. Один бюллетень признан недействительным.
В Салехарде после голосования состоялась церемония инаугурации губернатора, передает «Интерфакс-Урал». 30-летний Артюхов стал самым молодым действующим руководителем региона в России.
Артюхов ранее занимал пост вице-губернатора ЯНАО. Он был назначен врио губернатора 29 мая этого года в связи с досрочным прекращением полномочий Дмитрия Кобылкина, возглавившего Минприроды.
Артюхов уроженец Ямала, по образованию экономист, получил степень МВА в Сингапурском университете управления. С 2010 г. работал в аппарате губернатора ЯНАО, с 2012 г. – в резерве управленческих кадров региона, с 2014 г. – помощник губернатора. Курировал взаимодействие с «Реновой» Виктора Вексельберга по проектам аэропорта Ноябрьска и Нового Уренгоя, а также проект железной дороги «Северный широтный ход». Заместителем губернатора по экономике Артюхов стал в 2016 г. Отец Дмитрия Артюхова – Андрей Артюхов – первый зампред областной думы Тюменской области, руководитель фракции «Единая Россия», бывший директор Новоуренгойского филиала Тюменского государственного нефтегазового университета.
В ЯНАО, в отличие от большинства российских регионов, где губернаторов выбирают прямым голосованием населения, глава утверждается местным парламентом. Артюхов, Голубенко и Лагутин были предложены законодательному собранию в качестве кандидатов на губернаторский пост президентом Владимиром Путиным.
Законодательные поправки об отмене прямых выборов губернатора были одобрены законодательным собранием ЯНАО осенью 2014 г. ЯНАО вместе с Ханты-Мансийским автономным округом входит в Тюменскую область – сложносоставной регион.
Самые молодые губернаторы России на момент их назначения
29 мая 2018 г. Владимир Путин назначил 30-летнего Артюхова врио руководителя региона
*здесь и далее указаны должности на момент назначения
Возглавил республику в феврале 2007 г., когда ему было 30 лет, а временно исполняющим обязанности руководителя региона стал вовсе в 29 лет
Возглавил регион в феврале 2009 г. На момент назначения ему было 33 года
Возглавил регион в 34 года по указу президента Дмитрия Медведева. Был снят президентом Владимиром Путиным в 2016 г. в связи с утратой доверия из-за обвинения в получении взятки
6 октября 2016 г. Владимир Путин назначил 30-летнего Алиханова врио руководителя области. Став на год старше, Алиханов выиграл в сентябре 2017 г. выборы губернатора
1 марта 2011 г. депутаты Народного собрания республики единогласно утвердили Темрезова на посту президента. На момент назначения ему было 35 лет
Возглавил регион в сентябре 2015 г. в возрасте 34 лет