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Эксперты назвали главных пострадавших от майских указов Путина

Майские указы президента России Владимира Путина от 2012 года в начале текущего года в целом близки к выполнению в части роста зарплат бюджетников - но отдельные категории работников бюджетной сферы оказались пострадавшими, следует из сентябрьского мониторинга экономической ситуации в России экспертов РАНХиГС.

Сильнее всего в ходе реализации майского указа пострадал медицинский персонал, численность которого за 5 лет (2013 - 2018 гг.) снизилась с 687 000 до 299 000 человек, и в меньшей степени средний, отмечают эксперты. Численность врачей снизилась лишь на 3%.

Фактически численность младшего медперсонала снижалась, чтобы не платить этим работникам повышенные зарплаты, следует из документа. «В 2013–2018 г. в организациях здравоохранения активно применялась практика перевода младшего медперсонала на должности уборщиц, хотя их обязанности в результате перевода на новую должность не менялись или их функции отдавались на аутсорсинг... В результате эта категория занятых не только оказалась исключенной из сферы действия майских указов, но и лишилась различных льгот, которые полагаются медицинским работникам: сокращенной продолжительности рабочей недели и дополнительного оплачиваемого отпуска», - пишут эксперты. Часть обязанностей мог взять на себя средний медперсонал.

К таким перекосам привел сам майский указ, установивший единую минимальную границу заработных плат для обеих групп медицинского персонала. «Поэтому в условиях ограниченного фонда оплаты труда организации здравоохранения смогли довести зарплаты среднего медицинского персонала до целевого уровня, оставив большую их часть на рабочих местах, тогда как младший персонал был либо уволен, либо переведен на другие рабочие места, не отмеченные в указе», - пишут экономисты.

От реформы оплаты туда в бюджетной сфере выиграли в основном работники школьного и дошкольного образования, а также врачи, резюмируют эксперты РАНХиГС.