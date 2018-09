Руководителя карельского «Мемориала» лишили права опеки из-за уголовного дела

Nintendo

В Лос-Анджелесе прошла четвертая ежегодная премия The Game Awards. По мнению жюри, лучшей игрой года стала The Legend of Zelda: Breath of the Wild. В этой номинации с ней соперничали Super Mario Odyssey, PUBG, Persona 5 и Horizon Zero Dawn. The Legend of Zelda: Breath of the Wild также стала победителем в номинации «Лучшее игровое направление» и «Лучшая приключенческая игра»

