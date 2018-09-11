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Руководителя карельского «Мемориала» лишили права опеки из-за уголовного дела

Руководителя отделения «Мемориала» в Карелии Юрия Дмитриева, обвиняемого в сексуальном насилии над приемной дочерью, лишили права опеки над ней. Об этом сообщил ТАСС уполномоченный по правам ребенка в республике Геннадий Сараев.

По его словам, ребенок был изъят из семьи и передан родной бабушке. «Бабушка взяла его [ребенка] себе, и на сегодняшний день никакой речи не может быть, чтобы ребенка вернуть в семью Дмитриева, который был приемным родителем и утратил доверие», — подчеркнул Сараев.

Изначально органы опеки были против передачи девочки семье Дмитриева в Карелии, но он добился положительного решения суда, отметил омбудсмен. Он добавил, что в настоящее врем опекун ребенка — его бабушка.

В июне этого года в отношении Дмитриева возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). Он находится под арестом.

Это дело стало вторым делом, возбужденным против Дмитриева. За два месяца до этого Петрозаводский городской суд полностью оправдал руководителя карельского «Мемориала» по статье об изготовлении детской порнографии и по статье о развратных действиях в отношении приемной дочери, но признал виновным в незаконном хранении оружия. Правозащитника приговорили к двум с половиной годам ограничения свободы, но был учтен срок, который тот отбыл в следственном изоляторе, и в итоге срок сократился до трех месяцев. В июне оправдательный приговор был отменен Верховным судом Карелии.

Поводом для этого дела стали фотографии обнаженной дочери, которые Дмитриев хранил на своем компьютере. Историк утверждает, что делал снимки по рекомендации врачей, чтобы контролировать ее физическое развитие.