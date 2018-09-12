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Греф увидел неизбежность повышения пенсионного возраста в макроэкономике

Альтернатив повышению пенсионного возраста нет уже по макроэкономическим соображениям, заявил сегодня президент Сбербанка Герман Греф. «Я не вижу альтернатив повышению пенсионного возраста», — сказал Греф на Восточном экономическом форуме.

«Альтернативы не в плане политического популизма, а в плане повышения соотношения средней пенсии и средней заработной платы, — пояснил он. — Макроэкономика даже, если посмотреть на перспективы 2030 года, радикальным образом меняется по сравнению с тем, что мы видим сегодня». Он отметил, что соотношение пенсионеров и работающих меняется, поэтому необходимо повышать пенсионный возраст, чтобы повысить уровень пенсии.

Греф уже не раз защищал свою позицию по пенсионной реформе. В июне после общего собрания акционеров Сбербанка он заявил, что люди в среднем живут дольше и лучше, поэтому выход на пенсию целесообразно отодвинуть. Еще до принятия решения о повышении пенсионного возраста Греф говорил, что его нужно квалифицированно объяснить населению. «Из-за плохих разъяснений этих мер они не поддерживаются большинством. Хотя если хорошо проработать реформу и разъяснить людям ситуацию, то и на эту реформу можно получить вотум доверия», — говорил президент Сбербанка.

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