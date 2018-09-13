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Госдеп осудил предстоящие выборы в ДНР и ЛНР

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США осудили запланированные выборы в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках. Об этом говорится в заявлении представителя Госдепартамента США Хизер Нойерт, опубликованном в твиттере.

«Мы осуждаем анонсированные фиктивные выборы, поддерживаемые Россией в Украине. Учитывая сохраняющийся российский контроль над этими территориями, подлинные выборы немыслимы и грубо противоречат обязательствам России по минским соглашениям», - говорится в заявлении Нойерт. Представитель внешнеполитического ведомства США также подчеркнула, что «так называемым народным республикам нет места в конституционном строе Украины».

Заявление представителя Госдепартамента стало реакцией на назначение выборов глав ДНР и ЛНР на 11 ноября. Ранее парламент ДНР назначил врио главы республики Дениса Пушилина после убийства экс-руководителя Александра Захарченко 31 августа.

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Технологии
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Еще один топ-менеджер объявил об уходе из Tesla

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Вице-президент Tesla по международным финансам Джастин Маканир объявил о предстоящем уходе из компании, передает CNN.

Вице-президент Tesla по международным финансам Джастин Маканир объявил о предстоящем уходе из компании, передает CNN. Последним рабочим днем топ-менеджера будет 7 октября.

Маканир объяснил свое решение желанием перейти на должность финансового директора в другую компанию. Однако он не стал раскрывать новое место работы.

«Я действительно ценю проведенное в Tesla время, я очень уважаю своих коллег и работу, которую они делают, но это возможность, которую я не могу упустить», — заявил он.​

На прошлой неделе об уходе из Tesla объявили главный бухгалтер Дейв Мортон и руководитель отдела кадров компании Габриэль Толедано. «Я присоединился к Tesla 6 августа, однако уровень общественного внимания к компании, а также темпы внутри компании превысили мои ожидания», – пояснил Мортон (цитата Bloomberg). По его словам, высокая нагрузка является единственной причиной ухода. Толедано устроилась на работу в компанию в мае 2017 г. В августе она ушла в отпуск, после него Толедано решила уволиться. В июле старший вице-президент Tesla по инженерной работе Даг Филд решил покинуть компанию после пяти лет работы. До этого член руководства Tesla Мэттью Скволл, отвечавший за эксплуатационные характеристики электромобилей, перешел в конкурирующую компанию Waymo.

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Политика
Новости

ФСО предложила гарантировать от раздела при разводе жилье военнослужащих

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Федеральная служба охраны (ФСО) предложила сделать неделимым при разводе жилье, которое было приобретено по военной ипотеке, пишет «Коммерсантъ». Соответствующий законопроект служба представила на сентябрьском заседании Совета при президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства.

По закону «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих» квартиры для них приобретаются на средства банковского целевого жилищного займа, который гасит государство. Право на безвозмездный кредит имеют, в частности, подчиненные федеральных силовых министерств и спецслужб.

Из представленного законопроекта следует, что льготного кредита, который может быть выдан только один раз, часто оказывается недостаточно, если квартира была разделена после развода как совместно нажитое имущество. ФСО указывает, что это приводит к «снижению гарантированных государством жилищных прав» военных и предлагает наделить квартиры, купленные с помощью военной ипотеки, новым юридическим статусом. Они могли бы рассматриваться в качестве личных средств одного из супругов, а не купленной в браке общей собственности, которая подлежит разделу при разводе, считают авторы проекта. Такие поправки было предложено внести в Гражданский и Семейный кодексы, в законы о статусе военнослужащего и о военной ипотеке. ФСО обосновала свою инициативу тем, что кредит дается военному без учета его семейных обстоятельств, а члены его семьи не являются исполнителями обязательств по договору.

Эксперты совета раскритиковали предложение ФСО, «хотя представители службы долго отстаивали свою позицию», отмечает собеседник издания. В заключении совета проект назван «недостаточно обоснованным», а его концепция — «вызывающей серьезные сомнения». Эксперты указали на то, что кредит по военной ипотеке является трудовым доходом, который трактуется Семейным кодексом как общее имущество супругов в браке. При расторжении договора взыскание кредита будет обращено на имущество военного, в том числе и совместно нажитое супругами, отмечает глава коллегии адвокатов «Адамова и партнеры» Ирина Адамова.

Отрицательный отзыв совета не запрещает ФСО продвигать свою инициативу. «Этот документ мог бы внести в Госдуму один из депутатов — решение совета запрета на это не налагает»,— отмечает собеседник.

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Экономика
Новости

Трутнев оценил окупаемость моста на Сахалин

Ведомости
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Вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев считает проект строительства моста между Сахалином и Хоккайдо рентабельным. По его словам, мост окупит себя. Благодаря ему будут снижены цены на продукцию, стоимость которой на Сахалине в несколько раз выше, чем на материке, передает ТАСС.

«Есть позиция людей, которые говорят, что мост не окупится, районы труднодоступные, дорога длинная. Скажу честно, я придерживаюсь совершенно другой точки зрения: дело в том, что у нас на Сахалине цены, например, на строительные материалы, превышают материковые в 2-3 раза», — сказал он на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). По его словам, ежегодно из бюджета Сахалина на закупку материалов для строительства объектов выделяется порядка 90 млрд руб. «Таким образом экономия для Сахалина может составить, по нашим оценкам, не менее 40 млрд», — отметил он, добавив при этом, что предугадать окупаемость инфраструктурных проектов сложно.

Трутнев рассказал, что 11 сентября «были переговоры с крупнейшей в Китае инфраструктурной компанией CCCC (China Communication Construction Company). "У нас пока оценка грузовой базы расходится... Мы будем стараться сближать оценки, потому что от этого зависят большие объемы инвестиций», — пояснил вице-премьер.

В среду, 12 сентября президент России Владимир Путин на ВЭФ поручил изучить экономическую целесообразность строительства моста- подсчитать, достаточно ли будет грузов, чтобы это было экономически окупаемо. Глава государства предложил подключить к подсчетам регионы. Как выяснили «Ведомости», грузов недостаточно: в основном это был бы уголь, но пока ни один из грузовладельцев не выразил заинтересованности в перевалке угля через Сахалин, рассказал федеральный чиновник. Это «Ведомостям» подтвердили другой чиновник и топ-менеджеры трех угольных компаний. «Полная стоимость моста на Сахалин будет намного дороже, чем сейчас заявляется, но сколько именно, никто пока не подсчитал», – уточнил чиновник.

Самые длинные мосты в России

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Политика
Новости

Reuters узнало о переброске Турцией войск и оружия в сирийский Идлиб

Ведомости
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Турция укрепляет свои военные посты в сирийской провинции Идлиб, подконтрольной боевикам, передает Reuters со ссылкой на источники среди турецких и сирийских повстанцев. По информации источников, наступление правительственных сил на Идлиб приведет к возникновению гуманитарной катастрофы на сирийско-турецкой границе.

Высокопоставленный источник в силовых структурах Турции сообщил, что турецкие военнослужащие укрепили 12 блокпостов внутри Идлиба. Войска, бронетранспортеры и оружие были переброшены к границе с Сирией, рассказали три турецких источника. «У нас есть военное присутствие там (в провинции — "Ведомости"), и если военнослужащие подвергнуться нападению, то это будет считаться нападением на Турцию», — заявил высокопоставленный источник.

По информации высокопоставленного сирийского повстанца, Турция отправила в Идлиб десятки бронемашин и танки, а также сотни сотрудников спецслужб. По его словам, Идлиб не разделяет судьбы других повстанческих регионов. «В Сирии есть очень большие подкрепления турецких сил, и эти наблюдательные посты в настоящее время фактически становятся постоянными военными базами», — пояснил боевик. Официально Турция не комментирует передвижение войск.

Thе Wall Street Journal со ссылкой на данные американских чиновников 10 сентября сообщила, что президент Сирии Башар Асад разрешил правительственным войскам провести химическую атаку с использованием газообразного хлора против повстанцев в Идлибе. Пока неясно, рассматривает ли сирийская армия возможность применения другого химического оружия – нервно-паралитического газа зарин, писала газета. В свою очередь Минобороны России заявляло, что боевики готовят провокацию с применением химического оружия в провинции. Это станет поводом для нанесения удара коалицией во главе с США по сирийским правительственным объектам.

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Технологии
Новости

Google закроет почтовый сервис Inbox

Ведомости
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Американская корпорация Google приняла решение закрыть почтовый сервис Inbox в марте 2019 г. и сосредоточиться только на развитии Gmail. Об этом говорится в блоге компании. Часть функций Inbox будет добавлена в Gmail.

Компания собирается использовать «более целенаправленный подход» при развитии электронной почты. «Мы представили обновленный Gmail в апреле этого года, включив в него многие из тех функций, которые вам нравятся в Inbox, а также такую функцию, как Smart Compose, позволяющую быстрее создавать черновики писем», — говорится в блоге.

Google представила Inbox в октябре 2014 г. Изначально компания предполагала, что новый сервис будет дополнять почту Gmail, упростит работу с почтовым ящиком для пользователей мобильных устройств. «Inbox был разработан теми же людьми, что создали Gmail, но это не Gmail. Это абсолютно новый тип почтового сервиса, сфокусированный на действительно важных вещах», — поясняла компания.

10 самых скачиваемых приложений в App Store

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Политика
Новости

Российский программист Левашов признал вину в кибермошенничестве в США

Ведомости
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Российский программист Петр Левашов, обвиняемый в США в кибермошенничестве, в суде Хартфорда (штат Коннектикут) признал вину. Об этом говорится на сайте минюста США. Меру наказания суд огласит 6 сентября 2019 г.

«38-летний Петр Юрьевич Левашов из Санкт-Петербурга, также известный как Петр Левашов, Петер Севера и Сергей Астахов, заявил о своей виновности... Ранее ему были предъявлены обвинения в использовании ботнета «Келихос» для хищения кодов доступа, распространения спама в электронной почте и внедрения вредоносных компьютерных программ, предназначенных для вымогательства выкупа», — отмечает минюст.

Согласно судебным документам, ботнет представляет собой сеть компьютеров, зараженных вредоносным программным обеспечением, которое позволяет третьей стороне контролировать всю компьютерную сеть без ведома или согласия владельцев устройств. С конца 1990-х гг. Левашов контролировал несколько ботнетов, в частности Storm, Waledac и Kelihos, утверждает минюст. Он занимался сбором личной информации с зараженных компьютеров. Благодаря полученной информации россиянин распространял спам и вредоносные программы в целях личного обогащения, говорится на сайте ведомства.

По информации минюста, Левашов признал вину в причинении умышленного ущерба защищенному компьютеру, в сговоре, компьютерном мошенничестве и краже персональных данных.

Россиянина задержали в Испании по запросу США в апреле 2017 г. 3 октября того же года 4-й отдел Уголовной коллегии Национальной судебной палаты Испании принял решение удовлетворить запрос США о выдаче Левашова. Сейчас он содержится в тюрьме города Бриджпорт (штат Коннектикут). Ранее в США ему предъявили обвинения суды нескольких штатов — Аляски, Мичигана, Коннектикута, а также округа Колумбия.

В феврале этого года российское посольство в Вашингтоне обвинило власти США в жестоком обращении с Левашовым. «Отмечаем ненадлежащие условия содержания российского гражданина, имеющие признаки дискриминации и жестокого обращения», – говорилось в заявлении посольства. По информации посетивших россиянина дипломатов, Левашов содержится в одиночной камере размером 2 на 2 м. В ней практически отсутствует освещение. Он постоянно подвергается «шумовому воздействию со стороны соседних помещений». Левашову не были выданы подушка и матрац, он спит на подстилке толщиной 1 см. Ему запрещено общаться с другими заключенными, россиянина не выводят на «прогулки на свежем воздухе». Из-за таких условий содержания здоровье Левашова ухудшилось. Выписанные тюремным врачом лекарства ему не были выданы.

10 главных кибератак в истории человечества

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Политика
Новости

Участник Pussy Riot Петр Верзилов попал в больницу в тяжелом состоянии

Ведомости
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Участник Pussy Riot и издатель «Медиазоны» Петр Верзилов находится в больнице в тяжелом состоянии, рассказала «Медузе» его девушка Вероника Никульшина, подтвердив эту информацию и «Ведомостям». Верзилова доставили в токсикореанимационное отделение городской клинической больницы им. Бахрушиных в Сокольниках.

По словам Никульшиной, которую цитирует «Медуза», Верзилов почувствовал недомогание накануне днем, 11 сентября, после заседания суда, на котором рассматривалось административное дело против нее. Приехав домой, Верзилов лег спать, а когда вечером Никульшина пришла домой, то сказал, что начинает терять зрение. В следующие два часа, по воспоминаниям девушки, состояние Верзилова ухудшалось в геометрической прогрессии – он терял зрение, стал хуже разговаривать и перестал прямо ходить. «Когда приехала скорая, он на все вопросы отвечал, что „нет, ничего не ел, не принимал вещества». Ему все быстрее становилось хуже, у него начались судороги. По пути в машину скорой у него начался уже бред. <…> Он впал в такое полусонное-полубеспамятное состояние, перестал реагировать на меня, узнавать», – рассказала Никульшина.

Девушка сообщила, что врачи отказываются сообщать ей диагноз Верзилова и подробности его состояния, ссылаясь на то, что статус гражданской жены не дает ей таких прав. «Медуза» пишет, что вечером 12 сентября в больницу приезжала и мать Верзилова, однако ее также не пустили к сыну.

В токсикореанимационном отделении больницы им. Бахрушиных отказались говорить по телефону корреспонденту «Ведомостей», есть ли среди пациентов Верзилов и в каком он состоянии.

О Pussy Riot и Верзилове стало широко известно после акции в 2012 г. в Храме Христа Спасителя. Двое ее участниц – Надежда Толоконникова и Мария Алехина – получили реальные тюремные сроки, еще одна девушка Екатерина Самуцевич – условное наказание. Верзилов был продюсером группы и активно занимался освещением дела, сумев привлечь внимание многих зарубежных политиков и музыкантов.

В июле 2018 г. Верзилов, Никульшина, а также Ольга Пахтусова и Ольга Курачева выбежали в полицейской форме на поле стадиона «Лужники» во время финала чемпионата мира по футболу. Свою акцию они назвали «Милиционер вступает в игру». Активисты получили по 15 суток ареста.

Pussy Riot выбежали на поле в финале чемпионата мира

Политика
Новости

Чехия перенесет посольство из Тель-Авива в Иерусалим

Ведомости
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Власти Чехии одобрили план переноса посольства страны из Тель-Авива в Иерусалим, сообщают израильский телеканал I24news и AFP. «Перенос посольства Чехии из Тель-Авива в Иерусалим будет осуществлен в три этапа. Первым шагом станет открытие почетного консульства (в Иерусалиме) в следующем месяце», — цитирует телеканал президента Чехии Милоша Земана. По его словам, в новое здание в Иерусалиме также будут перенесено представительство чешских государственных учреждений по продвижению инвестиций и торговли.

В свою очередь пресс-секретарь президента Чехии Иржи Овчачек заявил, что Земан примет участие в торжественной церемонии открытия здания во время его визита в Израиль в ноябре. По его словам, из Тель-Авива в Иерусалим также будет перенесена некоммерческая организация CzechTourism.

Решение о переносе посольства было принято на совещании, в котором принимали участие Земан, премьер Чехии Андрей Бабиш, председатель нижней палаты парламента Радек Вондрачек, министр иностранных дел Ян Гамачек и министр обороны Лубомир Метнар.

США 14 мая открыли посольство в Иерусалиме. Официальная церемония состоялась через пять месяцев после того, как президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и сообщил о переносе посольства в этот город из Тель-Авива.

Посольство США открылось в Иерусалиме. Как это было

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Политика
Новости

Бастрыкин поручил обновить кадровый состав СКР в Подмосковье из-за жалоб

Ведомости
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Московская область лидирует по числу жалоб граждан на работу сотрудников Следственного комитета России, занимающихся расследованием уголовных дел. Об этом говорится в сообщении СКР.

В связи с этим председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил обновить кадровый состав следственных органов в Подмосковье. В среду, 12 сентября, Бастрыкин провел личный прием граждан, обратившихся по уголовным делам и материалам, находящимся в производстве следственных органов СКР по Московской области. В отношении нескольких следователей были назначены служебные проверки. Большинство жалоб касались работы следователей районного звена.

«Председатель СКР отметил низкое качество следствия в ряде районов Московской области и поручил руководителю управления кадров СК России проработать вопрос значительного обновления кадрового состава некоторых следственных отделов, заменив как руководство, так и рядовых сотрудников», — приводятся в сообщении слова официального представителя ведомства Светланы Петренко. Часть жалоб касалась расследования убийств, проведения экспертиз, правомерности действий и бездействия следователей. Всего Бастрыкин принял 36 человек.

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Политика
Новости

Transparency International включила Россию в список не борющихся с коррупцией стран

Ведомости
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Власти России не принимают достаточных мер для борьбы с подкупом иностранных должностных лиц. Об этом говорится в докладе международной антикоррупционной организации Transparency International «Экспорт коррупции» (Exporting Corruption).

В России с 2014 до 2017 г. не было возбуждено ни одного уголовного дела о подкупе иностранных должностных лиц. В российском законодательстве не предусмотрено наказание за обещание или предложение взятки такому лицу, отметили эксперты организации. По их мнению, в России недостаточно налажено взаимодействие между госструктурами, занимающимися расследованием коррупции. В частности, речь идет о взаимодействии МВД и Следственного комитета России.

«У России есть серьезные достижения в области обеспечения открытости правосудия (большая часть стран из доклада даже не публикуют судебные решения в интернете)», — приводятся в документе слова юриста «Трансперенси интернешнл — Россия» Григория Машанова. Однако, по его словам, в отношении борьбы с иностранным взяточничеством со стороны российских компаний прогресса нет. Руководство страны не проявляет какого-либо интереса к решению данной проблемы, отметил он. «О масштабах коррупции мы можем судить лишь по преследованию российских компаний за рубежом, например по истории со взяткой МТС в Узбекистане дочери бывшего президента Узбекистана Гульнаре Каримовой», — добавил Машанов.

При подготовке доклада эксперты Transparency International изучали работу надзорных, следственных и судебных органов 44 стран, подписавших Конвенцию Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок. На эти страны приходится свыше 80% мирового экспорта. Согласно конвенции, эти государства, в том числе и Россия, должны расследовать случаи коррупции компаниями, зарегистрированными в их юрисдикции. Речь идет о нарушениях антикоррупционного законодательства других стран (например, подкуп иностранных чиновников).

Эксперты разделили исследованные ими страны по четырем категориям: активно противодействующие экспорту коррупции (США, Германия, Великобритания, Италия, Швейцария, Норвегия, Израиль), противодействующие экспорту коррупции, но не в полной мере (Австралия, Бразилия, Швеция, Португалия), недостаточно противодействующие экспорту коррупции (Франция, Нидерланды, Канада, Австрия, Венгрия, Южная Африка, Чили, Греция, Аргентина, Новая Зеландия, Литва) и не принимающие необходимых мер для борьбы с коррупцией. В последнюю категорию включены помимо России такие страны, как Япония, Южная Корея, Испания, Мексика, Бельгия, Ирландия, Польша, Турция, Дания, Чехия, Люксембург, Словакия, Финляндия, Колумбия, Словения, Болгария, Эстония, Китай, Гонконг, Индия, Сингапур.

Кто из лидеров государств был осужден или находился под следствием

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Бизнес
Новости

РБК узнал о предложении Минэнерго досрочно начать субсидирование нефтяников

Ведомости
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Минэнерго предложило правительству начать субсидировать цены на бензин не с января 2019 г., а раньше — с октября 2018 г. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к правительству и одному из профильных министерств.

Правительство рассчитывало, что субсидия в виде демпфера позволит сдержать рост цен на бензин, который мог бы произойти из-за роста акцизов и НДС. Ввести ее планировалось с начала следующего года. Однако с тех пор макроусловия сильно изменились, пояснил один из источников издания. Чиновники, «все пересчитав», призвали ввести субсидирование цен на бензин раньше.

«Демпфер считался исходя из $60 за баррель нефти марки Brent и 58,5 руб. за доллар: думали, что цены на нефть к концу года упадут», — сообщил изданию один из собеседников. Другой рассказал РБК, что правительство договорилось с нефтяниками о том, что «как раз осенью позволит им потихоньку отпускать цены на бензин: вечно их держать невозможно». Он уточнил, что более ранний срок введения субсидий позволит избежать резкого роста цен на заправках.

В то же время представитель Минфина заявил РБК, что с 1 октября применение демпфирующей компоненты невозможно, поскольку такие расходы не заложены в законе о бюджете. Представитель вице-премьера Дмитрия Козака, курирующего ТЭК, Илья Джус сообщил изданию, что решения о досрочном введении субсидий пока нет.

Представители Минэнерго, «Роснефти», «Лукойла», «Газпром нефти», «Сургутнефтегаза» и «Татнефти» пока не ответили на запросы РБК.

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