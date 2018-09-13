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Путин прибыл на крупнейшие военные учения – «Восток-2018»

Президент России Владимир Путин прибыл на полигон «Цугол» в Забайкальском крае, где проходит основная стадия маневров российских, китайских и монгольских войск в рамках учений «Восток-2018», сообщает «Интерфакс».

Вместе с верховным главнокомандующим на смотровой вышке центрального командного пункта полигона находятся министр обороны России Сергей Шойгу, начальник Генштаба – первый замминистра обороны Валерий Герасимов и другие представители командования Вооруженных сил, отмечает ТАСС. Кроме того, на трибуну приглашены министр обороны КНР Вэй Фэнхэ, замначальника объединенного штаба Народно-освободительной армии Китая Шао Юаньминь и командир бригады Вооруженных сил Монголии Гансэлэм Лхагвасурэн.

В основном этапе маневров задействованы две пусковые установки ракетного комплекса «Искандер-М», 42 ударных самолета, в том числе четыре стратегических ракетоносца Ту-95 и шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3, 52 реактивные системы залпового огня и 72 артиллерийских орудия. «В ходе основного этапа будут отработаны действия по отражению наступления, нанесению всеми средствами огневого поражения силам условного противника, переходу подразделений в наступление и завершению разгрома его главных сил», - сообщили в Минобороны России.

В маневрах на полигоне «Цугол» примут участие до 25 000 российских военнослужащих, более 7000 единиц вооружения, военной и специальной техники, около 250 самолетов и вертолетов. От Народно-освободительной армии Китая 3500 военнослужащих, свыше 600 единиц военной техники и 30 летательных аппаратов.