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ФСИН назвала сроки эксперимента с отдельными блоками для бизнесменов в СИЗО

Эксперимент по содержанию фигурантов дел по экономическим статьям отдельно от других арестованных продлится в московских СИЗО до конца года, после чего правило введут по всей России. Об этом рассказал «Дождю» заместитель директора ФСИН Валерий Максименко.

По его словам, обвиняемых этой категории больше всего именно в Москве — «это каждый десятый в СИЗО». Московская ФСИН справляется с расселением и количество жалоб на вымогательства со стороны других заключенных снизилось «в десятки раз», добавил Максименко.

В других городах вводить новое правило «будет не так просто», поскольку СИЗО переполнены, констатировал замдиректора ФСИН.

ФСИН объявила об эксперименте в Москве 11 сентября. «В следственных изоляторах управления ФСИН по Москве апробируется проект по содержанию подозреваемых, обвиняемых по экономическим преступлениям (в первую очередь предпринимателей) в отдельных корпусах и блоках учреждения», — сообщала служба.

Она отмечала, что при поступлении в СИЗО эта категория людей распределяется в камеры в отдельных блоках или в отдельных корпусах. Это делается для того, чтобы исключить контакты подозреваемых и обвиняемых по экономическим статьям с теми, кто подозревается или обвиняется «в совершении преступлений неэкономического характера — против личности и других тяжких правонарушений», поясняла ФСИН.

На Восточном экономическом форуме бизнес-омбудсмен Борис Титов сообщил, что он попросил ФСИН оградить «в тюрьмах» предпринимателей. «Мы обращались во ФСИН с таким предложением, поскольку это огромная проблема, когда заключенные по экономическим статьям сидят вместе с уголовниками», — отметил он (цитата по «Коммерсанту»). Газете ФСИН не подтвердила, что отдельные блоки могут быть выделены в колониях — пока речь идет только об изоляторах.