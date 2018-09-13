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Центризбирком похвалил Google за соблюдение российских законов

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Член Центризбиркома Александр Клюкин сегодня заявил, что претензий к компании Google в связи с размещением политической рекламы нет.

Член Центризбиркома Александр Клюкин сегодня похвалил компанию Google за соблюдение российских законов в связи с размещением политической рекламы перед выборами 9 сентября.

«У нас с ними замечательные отношения, никаких претензий к ним нет», – сказал Клюкин «Интерфаксу».

Перед выборами Google по запросу ЦИК, Роскомнадзора и Генпрокуратуры прекратил показывать рекламу оппозиционера Алексея Навального на видеохостинге YouTube. Навальный призывал в день выборов выйти на акции против повышения пенсионного возраста. Соратник оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков ранее подтвердил, что Google удалил «платную рекламу митинга 9/9 из YouTube, ротация большей части наших роликов заблокирована». По его мнению, блокировка незаконна, так как ролик с призывом выйти на митинг 9 сентября не нарушал «дня тишины» (накануне выборов запрещено распространение любой агитации).

В Google подтверждали, что блокировка рекламных роликов Навального связана с требованиями закона. «Мы рассматриваем все обоснованные обращения от государственных органов. Мы также требуем, чтобы рекламодатели действовали в соответствии с местным законодательством и нашими рекламными политиками», – сказали в пресс-службе компании.

9 сентября прошли прямые выборы губернаторов, депутатов заксобраний и городских дум. Они сопровождались митингами против повышения пенсионного возраста, которые были несогласованными в большинстве регионов.

Выбор редактора
Финансы
Новости

Европейский центробанк сохранил основные ставки

Ведомости
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Европейский центробанк (ЕЦБ) на заседании в четверг не стал менять рекордно низкие основные процентные ставки, говорится в сообщении регулятора.

Процентная ставка по операциям рефинансирования остается на уровне 0%, по маржинальным кредитам – 0,25%, по депозитам – -0,4%.

Совет управляющих европейского регулятора ожидает, что ключевые процентные ставки останутся на их нынешнем уровне по крайней мере до лета 2019 г. и «в любом случае до тех пор, пока это необходимо для обеспечения постоянного устойчивого приближения инфляции к уровню ниже, но вблизи 2% в среднесрочной перспективе».

ЕЦБ пока продолжает программу скупки активов. После сентября ежемесячные закупки облигаций сократятся с 30 млрд евро до 15 млрд евро. В случае достижения целей по инфляции с 2019 г. программа будет завершена. С начала этого года ЕЦБ уже вдвое уменьшил покупки облигаций – с 60 млрд до 30 млрд евро в месяц.

ЕЦБ решил начать сворачивать программу денежного стимулирования в то время, как выросшие цены на нефть, торговые споры между крупнейшими странами мира и политические проблемы в некоторых странах еврозоны угрожают подорвать темпы экономического роста. Вместе с тем некоторые из этих же факторов (дорогая нефть, импортные пошлины) стимулируют инфляцию, дополнительное инфляционное давление создает ускоряющийся рост зарплат.

Восемь необычных экономических индикаторов

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Политика
Новости

Британский МИД ответил на интервью подозреваемых в отравлении Скрипалей

Ведомости
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МИД Великобритании отреагировал на интервью подозреваемых в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери, вышедшее в эфире Russia Today. Согласно заявлению Foreign Office, Александр Петров и Руслан Боширов, вопреки их словам, являются сотрудниками ГРУ, а само интервью – очередной попыткой России скрыть правду.

«Полиция и прокуратура Великобритании назвали этих людей главными подозреваемыми в отравлении в Солсбери. Правительству ясно, что они являются сотрудниками российской военной разведки – ГРУ – и использовали крайне ядовитое, незаконное химическое оружие на улицах нашей страны. Мы неоднократно просили Россию дать разъяснения по поводу мартовских событий в Солсбери. Сегодня – уже не в первый раз – они ответили фальсификациями и ложью», – говорится в заявлении британского МИДа.

Сегодня на RT вышло интервью Петрова и Боширова главному редактору RT Маргарите Симоньян. Они рассказали, что приезжали в Солсбери как туристы, не имеют никакого отношения к ГРУ, а являются предпринимателями средней руки.

В начале сентября прокуратура и полиция Великобритании назвали Петрова и Боширова подозреваемыми в отравлении Скрипалей 4 марта. По этим данным, их видели близ дома Скрипалей в день отравления, а в их гостиничном номере нашли следы яда «Новичок». Британские СМИ позднее сообщили, что подозреваемые являются частью группы ГРУ по спецоперациям за рубежом и не раз выезжали в другие страны в этом качестве. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй также назвала их офицерами ГРУ. По ее мнению, они действовали по приказу на «высоком уровне» руководства России. Россия сочла такие обвинения недопустимыми.

12 сентября на Восточном экономическом форуме президент России Владимир Путин заявил, что российским властям известны люди, которых Великобритания подозревает в отравлении. «Ничего там особенного и криминального нет», – отметил он. Путин призвал Петрова и Боширова «куда-нибудь прийти» – к примеру, выступить в СМИ.

Выбор редактора
Политика
Новости

Врачи заподозрили у участника Pussy Riot Петра Верзилова отравление лекарствами

Ведомости
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Врачи подозревают у участника Pussy Riot и издателя «Медузы» Петра Верзилова отравление лекарственными препаратами. Об этом сообщила «Би-би-си» его мать Елена Верзилова.

«Все, что доктор сказал, – что это отравление определенной группой веществ, которые имеют свойство всасываться в организм и будут выводиться из организма, и на это требуется какое-то количество дней», – сообщила она.

По ее словам, сейчас делаются расширенные анализы, их результаты пока не готовы. Врачи отводят три-четыре дня на выход из тяжелого состояния, отметила она.

На вопрос, мог ли участник Pussy Riot сам принять препараты, которые вызвали отравление, Верзилова, а также его девушка Вероника Никульшина ответили отрицательно.

12 сентября Верзилова доставили в токсико-реанимационное отделение городской больницы им. Бахрушина в Сокольниках в тяжелом состоянии. Как рассказала Никульшина, он почувствовал недомогание 11 сентября, после заседания суда, на котором рассматривалось административное дело против него.

Приехав домой с заседания, Верзилов лег спать, потом сказал, что начинает терять зрение, сообщила Никульшина. Спустя два часа его состояние ухудшилось – он стал хуже разговаривать и перестал прямо ходить. По пути в машину скорой помощи у него начался бред.

Pussy Riot выбежали на поле в финале чемпионата мира

Финансы
Новости

ВТБ временно снижает ставки на ипотеку по двум документам

Ведомости
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ВТБ снижает ставки по ипотечной программе «Победа над формальностями» на 0,7 процентного пункта (п. п.)., сообщила пресс-служба банка. Программа позволяет оформить кредит на покупку готового или строящегося жилья, рефинансировать ипотеку по двум документам – паспорту и номеру СНИЛС. Подтверждать доход заемщика при этом не требуется, постоянная регистрация в регионе, где клиент обращается за кредитом, не обязательна.

Базовая ставка по программе «Победа над формальностями» теперь составляет 9,6%, в случае выбора квартиры площадью больше 65 кв. м – 8,9%. Кредит на рефинансирование в рамках программы выдается под 9,3%. Указанные ставки действуют при условии комплексного страхования, включающего страхование жизни и здоровья заемщика. В случае отказа от него, ставка увеличивается на 1 п. п., уточнила пресс-служба ВТБ.

Минимальный размер первоначального взноса при покупке вторичного жилья – 40% от стоимости объекта, новостройки – 30%. Максимальная сумма кредита – 30 млн руб. в Москве и области и Санкт-Петербурге, 15 млн руб. — в остальных регионах присутствия банка. Срок кредита — до 20 лет.

«Воспользоваться специальными условиями можно до 31 декабря 2018 года», – предупреждает руководитель департамента ипотечного кредитования ВТБ Евгений Дячкин. По его словам, новые ставки – одни из лучших на рынке.

Ипотеку по двум документам выдают многие банки, в частности Сбербанк. В нем минимальная ставка при покупке готового жилья – 9,6% – назначается в рамках акции для молодых семей при первоначальном взносе от 50% и комплексном страховании.

Финансы
Новости

Сбербанк поднялся на второе место по капитализации

Ведомости
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Сбербанк обогнал «Лукойл» по капитализации на Московской бирже, вернув себе второе место. В четверг акции госбанка к 14.30 мск подорожали на 5,8% к закрытию предыдущих торгов, до 184 руб. за бумагу, в результате капитализация превысила 4,06 трлн руб. Стоимость акций нефтяной компании доходила до 4670 руб. (+1%), а капитализация – до 3,97 трлн руб.

Самой дорогой компанией с начала августа остается «Роснефть», сейчас крупнейшая нефтяная компания России стоит 4,69 трлн руб. На четвертом месте по капитализации находится «Газпром» – 3,68 трлн руб.

«Лукойл» опередил Сбербанк по капитализации в конце августа. А в конце марта компания обогнала «Роснефть». Тогда «Лукойл» стоил 3,29 трлн руб., «Роснефть» – 3,27 трлн руб. На тот момент Сбербанк находился на первом месте – 5,7 трлн руб. Однако затем из-за угрозы санкций акции Сбербанка сильно подешевели.

Сбербанк был самой дорогой компанией России с 2016 г. До этого с огромным отрывом лидировал «Газпром», но в 2008 г. после кризиса капитализация «Газпрома» снизилась втрое.

На рынках нет ничего невозможного

Политика
Новости

В Санкт-Петербурге могут ввести туристический сбор с 2020 года

Ведомости
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Власти Санкт-Петербурга планируют ввести туристический сбор с 1 января 2020 г. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на председателя городского комитета по финансам.

«Полагаем, что на первом этапе ставка сбора не должна превышать 2% от стоимости проживания. Мы предлагаем Минфину России установить такую ставку в качестве "ограничения сверху", предоставив регионам право снижать ее вплоть до 0%», – заявил Корабельников.

Он также отметил, что многое зависит от федеральных властей. Введение налогов и сборов на региональном уровне невозможно до тех пор, пока соответствующее право не будет предусмотрено в Налоговом кодексе, напомнил Корабельников. По его словам, предложения правительства Санкт-Петербурга о введении туристического сбора в настоящее время находятся на рассмотрении в Минфине и Минкультуры.

В России туристический сбор пока действует в нескольких регионах в экспериментальном режиме, который продлится до 2022 г. Это Крым, Алтайский, Краснодарский и Ставропольский края. Размер сбора разный в каждом регионе, однако по закону в первый год (2018 г.) он не может превышать 50 руб., в дальнейшем – 100 руб. за день размещения, кроме дня заезда.

Лучшие отели России по версии World Travel Awards

Политика
Новости

ЦИК покинул куратор выборов за рубежом

Ведомости
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Член ЦИК России Василий Лихачев (назначен в комиссию президентом) подал заявление об отставке. Эту информацию он подтвердил «Ведомостям».

По словам Лихачева, такое решение он принял, так как считает поставленные перед ним задачи выполненными, а до выборов 2021 г. объем стоящих перед ним задач остается крайне ограниченным.

О предстоящем увольнении Лихачева писал РБК. В ЦИК Лихачев курировал вопросы, связанные с международной деятельностью, в частности организацию голосования россиян, находящихся за рубежом, отношения с иностранными избирательными органами и международными наблюдателями.

Лихачев надеется, что сможет более активно и плодотворно работать на другом участке, но на какую работу он перейдет — пока неизвестно. «Пока я собираюсь в отпуск», — сказал Лихачев. По его словам, председатель ЦИК Элла Памфилова уже подписала соответствующее заявление.

Действующий состав ЦИК сформирован в марте 2016 г., по пять человек в состав комиссии назначают президент, Госдума и Совет Федерации. Лихачев назначен по президентской квоте. Это значит, что закрывать образовавшуюся вакансию будет также глава государства.

Политика
Новости

Госдума одобрила введение статьи УК за увольнение людей предпенсионного возраста

Ведомости
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Госдума приняла в первом чтении законопроект, вводящий уголовную ответственность за увольнение людей предпенсионного возраста, передает «Интерфакс».

По законопроекту УК дополняется новой статьей — «Необоснованный отказ в приеме на работу или необосновенное увольнение лица, достигшего предпенсионного возраста». За такой отказ, если документ будет принят, будут предусмотрены штраф до 200 000 руб. или в размере зарплаты или иного дохода за период до 18 месяцев, а также обязательные работы.

Под предпенсионным возрастом, говорится в проекте, «понимается возрастной период продолжительностью до пяти лет, предшествующий назначению лицу страховой пенсии по старости».

11 августа законопроект был одобрен комитетом Госдумы по госстроительству и законодательству. Бизнес выступил категорически против меры, в частности президент РСПП Александр Шохин говорил «Ведомостям», что это приведет лишь к тому, что работодатели будут увольнять мужчин до 60 лет и женщин до 55 лет.

29 августа президент России Владимир Путин выступил с телеобращением и объявил о смягчении условий пенсионной реформы. В частности, он предложил на переходный период считать предпенсионным возрастом пять лет до наступления срока выхода на пенсию. Также он выступил за то, чтобы была введена ответственность для работодателей вплоть до уголовной при необоснованном увольнении работников предпенсионного возраста.

Что чиновники думают о пенсионной реформе

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Бизнес
Новости

У торговой сети «О’кей» сменился гендиректор

Ведомости
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Совет директоров группы компаний «О'кей», одного из крупнейших российских продуктовых ритейлеров, объявил о смене гендиректора — эту должность занял Армин Бургер. Об этом сообщается в пресс-релизе группы.

Бургер занимает и должность гендиректора дискаунтеров, входящих в «О'кей», — сети «ДА!». Этот пост он сохранит.

«Он [Бургер] был активно включен в развитие стратегии группы, включая развитие новой концепции компактных гипермаркетов. Он обладает глубокими знаниям российской ритейлинговой индустрии. В своей новой роли Бургер сосредоточится на повышении темпов трансформации бизнеса в сфере гипермаркетов, а также на продолжении развития обоих ритейлинговых форматов», — отмечается в пресс-релизе.

Миодраг Бороевич, который был гендиректором ГК «О'кей», останется советником гендиректора и совета директоров.

Бургер пришел в сеть «О'кей» в 2013 г., заняв должности члена правления группы компаний и гендиректора сети «ДА!».

Бороевича назначили гендиректором «О'кей» в марте 2017 г. До этого он возглавлял розничную сеть REWE Italy (подразделение REWE International AG, включающую сеть Billa), а также занимал различные должности в европейской сети гипермаркетов Kaufland (входит в Schwartz Group).

Экономика
Новости

МВФ поддержал повышение пенсионного возраста в России

Ведомости
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Исполнительный совет МВФ поддержал планы провести пенсионную реформу в России. Об этом говорится в пресс-релизе совета по итогам консультаций организации с властями России.

«Они [члены исполнительного совета МВФ] поддержали планы властей [России] провести параметрическую пенсионную реформу, которая может помочь нейтрализовать негативные демографические тенденции», — говорится в пресс-релизе.

В отчете МВФ, подготовленном для исполнительного совета, говорится, что нынешний пенсионный возраст – 55 и 60 лет для женщин и мужчин соответственно — низок по международным стандартам и не корректировался в течение многих десятилетий. Положения о досрочном выходе на пенсию достаточно «щедры», отмечается в отчете, и в итоге средний фактический пенсионный возраст значительно ниже установленного законом. Из-за этого число пенсионеров высоко по международным стандартам, в то время как «количество тех, кто вносит в эту систему деньги, достаточно низко, что угрожает устойчивости системы».

Помимо того что реформа «временно компенсирует негативные демографические тенденции», она ослабит давление на бюджет и в краткосрочной перспективе может также ослабить давление на рынок труда, отмечается в отчете.

В июне правительство внесло в Госдуму законопроект о пенсионной реформе. Первоначальная версия предполагала, что пенсионный возраст будет поднят до 63 лет для женщин и до 65 - для мужчин. Нижняя палата парламента приняла его в первом чтении. 29 августа президент России Владимир Путин выступил с телеобращением и объявил о смягчении реформы, в частности, предложил поднять пенсионный возраст для женщин не до 63, а до 60 лет. Поправки внесены в Госдуму.

Какие меры предложил Путин для «смягчения» пенсионной реформы

Политика
Новости

Симоньян рассказала о встрече с подозреваемыми в отравлении Скрипалей

Ведомости
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Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что вечером 12 сентября встречалась с Александром Петровым и Русланом Бошировым, которых британские спецслужбы подозревают в покушении на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

«Не знаю, с кем вы провели вчерашний вечер, а я провела его с Петровым и Бошировым. Не шучу», — написала Симоньян в своем Telegram-канале. По ее словам, при встрече она попросила Петрова и Боширова «показать паспорта, а потом спросила: «Вы кто?». Симоньян рассказала, что Петров и Боширов сами связались с ней. Интервью у них главный редактор RT брала сама, поскольку, по ее словам, Петров и Боширов отказались разговаривать с другими журналистами. Интервью пока не опубликовано.

Великобритания 5 сентября назвала имена подозреваемых в отравлении Скрипалей — Александр Петров и Руслан Боширов. Лондон не исключает, что это ненастоящие имена. По данным британских спецслужб, Петров и Боширов принадлежат к «российской военной разведке, известной как ГРУ». Приказ отравить Скрипалей они получили от руководства России, заявила премьер-министр Британии Тереза Мэй.

В среду президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума прокомментировал эту информацию. Путин рассказал, что российские власти нашли Петрова и Боширова и знают, «что это за люди». По словам президента, это гражданские лица, не имеющие отношения к спецслужбам. В их действиях «ничего особенного и криминального нет», к отравлению Скрипалей они непричастны, заявил президент.

Путин призвал Петрова и Боширова обратиться к СМИ и рассказать о себе. «Надеюсь, что они сами появятся и сами о себе расскажут. Это будет лучше для всех», — заявил президент.

Скрипали были обнаружены без сознания в британском городе Солсбери в марте. Спустя неделю Лондон заявил, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», разработанным в СССР, и обвинил Москву в причастности к происшедшему. Россия все обвинения отвергала. Великобритания, США, а также 21 европейская страна в ответ на отравление Скрипалей выслали российских дипломатов. Власти России ответили зеркально.

Что известно о подозреваемых в отравлении Скрипалей

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