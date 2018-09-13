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Центризбирком похвалил Google за соблюдение российских законов

Член Центризбиркома Александр Клюкин сегодня заявил, что претензий к компании Google в связи с размещением политической рекламы нет.

Член Центризбиркома Александр Клюкин сегодня похвалил компанию Google за соблюдение российских законов в связи с размещением политической рекламы перед выборами 9 сентября.

«У нас с ними замечательные отношения, никаких претензий к ним нет», – сказал Клюкин «Интерфаксу».

Перед выборами Google по запросу ЦИК, Роскомнадзора и Генпрокуратуры прекратил показывать рекламу оппозиционера Алексея Навального на видеохостинге YouTube. Навальный призывал в день выборов выйти на акции против повышения пенсионного возраста. Соратник оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков ранее подтвердил, что Google удалил «платную рекламу митинга 9/9 из YouTube, ротация большей части наших роликов заблокирована». По его мнению, блокировка незаконна, так как ролик с призывом выйти на митинг 9 сентября не нарушал «дня тишины» (накануне выборов запрещено распространение любой агитации).

В Google подтверждали, что блокировка рекламных роликов Навального связана с требованиями закона. «Мы рассматриваем все обоснованные обращения от государственных органов. Мы также требуем, чтобы рекламодатели действовали в соответствии с местным законодательством и нашими рекламными политиками», – сказали в пресс-службе компании.

9 сентября прошли прямые выборы губернаторов, депутатов заксобраний и городских дум. Они сопровождались митингами против повышения пенсионного возраста, которые были несогласованными в большинстве регионов.