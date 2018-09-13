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«Роскосмос» сообщил о содержании беседы Рогозина с руководителем NASA

Руководители российского «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин и американского NASA Джим Брайденстайн впервые обсудили инцидент с утечкой воздуха на Международной космической станции (МКС), сообщил сайт госкорпорации. В ходе телеконференции они также договорились о личной встрече на космодроме Байконур 10 октября.

Рогозин проинформировал коллегу из NASA о решении создать комиссию под руководством «Роскосмоса» по расследованию причины утечки воздуха. Стороны пришли к согласию о «постоянном содействии со стороны NASA расследованию "Роскосмосом" ситуации на корабле «Союз МС-09», говорится в сообщении.

«Собеседники отметили циркулирующие в СМИ спекуляции в отношении возможных причин данного инцидента и договорились воздерживаться от каких-либо предварительных выводов и предоставления каких-либо объяснений до окончательного завершения расследования», – подчеркнул «Роскосмос».

На этой неделе «Коммерсантъ» написал, что расследование инцидента с отверстием в пристыкованном к МКС корабле «Союз» приходит к выводу о повреждении корабля изнутри одним из трех астронавтов-американцев. По сведениям источника издания, так астронавт якобы хотел ускорить отправку на Землю заболевшего на МКС коллеги и избежать необходимости платить России за новый корабль. Рогозин пока не делал заявлений на этот счет, но сказал журналистам на полях Восточного экономического форума, что ситуация с разгерметизацией МКС «оказалась намного сложнее, чем мы думали раньше».

«Союз МС-09» с экипажем из трех человек был запущен к МКС 6 июня и пристыковался к станции 8 июня. Давление воздуха на МКС начало снижаться 30 августа, после чего экипаж обследовал все модули станции и обнаружил источник утечки – отверстие в бытовом отсеке корабля. Изначально вероятной причиной появления отверстия назывался производственный брак.