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Комитет WADA рекомендовал не восстанавливать РУСАДА в правах

Комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) по соответствию требованиям организации рекомендовал на сентябрьском заседании не восстанавливать в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Об этом в Twitter написал журналист ВВС Дэн Роан. Он также опубликовал в микроблоге копию документа, подготовленного к сентябрьскому заседанию.

В документе утверждается, что Россия не выполнила два требования из выдвинутых РУСАДА в августе прошлого года. В частности, российское агентство не признало участие чиновников Минспорта в допинг-схеме, о которой стало известно члену независимой комисcии WADA Ричарду Макларену. Помимо этого не выполнен пункт о необходимости предоставить доступ WADA к данным и анализам Московской лаборатории. «Поскольку министр спорта заявил, что доступ к данным и пробам может быть предоставлен в качестве исключения в ходе расследования, WADA должно обратиться со специальным предложением о получении доступа к… пробам на устраивающих обе стороны условиях, которые обеспечат целостность доказательной базы, и если это предложение будет принято, комитет может рекомендовать считать это условие выполненным», — говорится в документе.

WADA’s Compliance Review panel has recommended to WADA’s exec cttee that Russia’s anti-doping agency remains suspended at crunch meeting next week. Unanimous conclusion laid out in this letter obtained by the BBC. But will pressure from IOC & the sports mean panel is ignored? pic.twitter.com/NVdv8DkwEG — Dan Roan (@danroan) 13 сентября 2018 г.

WADA признала РУСАДА не соответствующим кодексу организации осенью 2015 г. На данный момент российское агентство до сих пор не не восстановлено в правах. Для восстановления прав РУСАДА от России требуют признать правдивость доклада Макларена, в котором утверждается, что в России во время зимней Олимпиады в Сочи действовала «государственная допинговая система». «Доклад Макларена мы признавать не будем, потому что он основан на лживых заявлениях одного человека, это признала комиссия Шмидта, исполком МОК это зафиксировал своим решением», — заявил ранее председатель комитета Госдумы по спорту и туризму Михаил Дегтярев. Об отсутствии государственной поддержки допинга в России заявлял и министр спорта Павел Колобков. Бывший руководитель Олимпийского комитета России Александр Жуков говорил, что что российская сторона не признает выводы комиссии Макларена , так как они не отвечают действительности.