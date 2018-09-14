Избирком Хакасии назначил дату второго тура выборов главы республики

Бизнес

Новости

«Яндекс» и Сбербанк определились с концепцией своего маркетплейса

«Яндекс.Маркет» и Сбербанк согласовали концепцию своего маркетплейса, полноценный запуск которого запланирован на октябрь, пишет РБК со ссылкой на директора по международному развитию «Яндекс.Маркет» Алекса Васильева. По словам топ-менеджера, торговая площадка не будет ориентироваться на товары из Китая, а уже договорилась с партнерами из Индии, Японии, Кореи, Турции, Израиля, Англии и США. На локальных рынках есть много сильных игроков, производящих качественный товар и не выходящих с ним в Россию — именно на них и будет делать акцент, подчеркнул Васильев.

С точки зрения поставки маркетплейс будет ориентирован на модель настоящего Amazon — по схеме «фулфилмент на платформе» (от англ. fulfilment — выполнение, исполнение). По ней продавец доставляет свой товар на бонодовый (таможенный) склад маркетплейса в Европе — у «Яндекс.Маркета» он в Лавтии — или в партнерские логистические хабы; оттуда товар направляется к покупателю. Логистику организует маркетплейс, ему и предъявляет претензии продавец в случае проблем с отправлением.

Как рассказал Васильев, не все продавцы готовы заниматься организацией доставки в Россию, особенно европейские: им не очень хорошо известен рынок, выход на него нового игрока достаточно рискован. По его словам, «Яндекс.Маркет» дает возможность выйти в Россию брендам без инвестиций с их стороны.

Эта схема позволит покупателям получать товары быстрее, отметил он: на складах маркетпейса будут храниться самые популярные товары, их доставка займет примерно два дня, тогда как сейчас доставки трансграничных покупок составляют как минимум 15 дней. Он добавил, что при конфликтных ситуациях многим покупателям комфортнее общаться с представителями маркетплейса — продавцы зачастую не говорят по-русски.

Васильев также рассказал, что приоритетными товарами для маркетплейса станут одежда, обувь, а также смартфоны и подобные гаджеты. Средний чек в маркетплейсе будет выше, чем на маркетплейсах, ориентированных на китайских продавцов: $30 для категории «одежда и обувь», $100 — для гаджетов. При этом Васильев не отрицает, что вначале в ассортименте будут преобладать товары из Китая — в количественном, а не в денежном выражении.

Сбербанк и «Яндекс» подписали обязывающее соглашение о создании предприятия электронной торговали на базе «Яндекс.Маркета» в декабре прошлого года. По утвержденным договоренностям, Сбербанк приобретает вновь выпущенные акции «Яндекс.Маркета» на 30 млрд руб. (около $500 млн). На момент сделки партнеры оценивали все предприятие в 60 млрд руб. без учета будущей синергии. В мае была запущена бета-версия маркетплейса под названием «Беру». По словам Васильева, название маркетплейса окончательно пока не определено.