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«Коммерсантъ» узнал о переходе замглавы ФАС в «Роскосмос»

Замруководителя Федеральной антимонопольной службы Максим Овчинников написал заявление об уходе из ФАС и в ближайшее время перейдет на работу в «Роскосмос». Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на близкие к аппарату правительства источники. Ожидается, что в госкорпорации он станет первым заместителем гендиректора по финансово-экономическим вопросам и бюджетированию. Ни Овчинников, ни «Роскосмос» ситуацию не комментируют.

35-летний Овчинников станет самым молодым топ-менеджером «Роскосмоса». С нынешним руководителем госкорпорации Дмитрием Рогозиным, бывшим вице-премьером по ВПК, он был лично знаком еще в 2014 г. В ФАС Овчинников, работавший там с 2007 г., сначала возглавлял управление промышленности и оборонного комплекса, а затем контролировал закупки сухопутных и морских вооружений и военной техники. Самым громким делом Овчинникова в ФАС стало расследование доказательств сговора между «Газпромом» и крупнейшим трубным трейдером СЕТП Аркадия и Бориса Ротенбергов. В 2017 г. ФАС обнаружила сговор при проведении около 50 торгов на сотни миллионов рублей по закупке противогазов «практически для всех ведомств». Аналогичные нарушения фиксировались и с начала 2018 г.

В «Роскосмосе» Овчинников сменит Татьяну Ельфимову, пришедшую в компанию в 2016 г. при прежнем руководителе Игоре Комарове. До этого она работала в «Росатоме» заместителем Сергея Кириенко, нынешнего первого замглавы администрации президента. В «Роскосмосе» к ней были претензии из-за слабого освоения бюджета. В июне оно не превышало 23% от плана. Ожидается, что из госкорпорации она уйдет в Фондсервисбанк, «перезапускать» его под новые задачи.

Место Овчинникова в ФАС займет бывший замминистра связи Михаил Евраев. В 2007–2012 гг. он возглавлял управление ФАС по контролю за размещением госзаказа, а также готовил переход от упраздненного закона о госзакупках (94-ФЗ) к действующему – о контрактной системе (44-ФЗ).