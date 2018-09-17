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Тимакова рассказала о своих задачах в ВЭБе

Пресс-секретарь премьер-министра России Наталья Тимакова, проработавшая с Дмитрием Медведевым 12 лет, уже на этой неделе может перейти на позицию зампреда Внешэкономбанка. В новой должности она будет курировать связи с госструктурами, корпоративную благотворительность, а также блок по урбанистике. Об этом она рассказала в интервью газете «Коммерсантъ».

«У Игоря Шувалова (председатель ВЭБа. – "Ведомости") есть амбициозная идея превратить банк в настоящий институт развития. Не просто в структуру, которая поддерживает те или иные госпроекты, а в компанию, которая инвестирует в развитие территорий. Одно из направлений, которое он хочет развивать, связано с урбанистикой, с городской культурой. Команда, которая это будет делать, формируется, и Игорь Шувалов предложил мне помимо GR и корпоративной благотворительности и эту зону ответственности», – рассказала она.

Комментируя решение об уходе из правительства, Тимакова отметила, что начала думать об этом еще три года назад. «В какой-то момент мне показалось, что все, что я могла сделать на этой позиции, я сделала», – пояснила она. Прошлой осенью Тимакова объявила Медведеву о своем решении уйти с госслужбы «после завершения нового политического цикла – избрания президента и утверждения нового состава правительства».

Новым пресс-секретарем премьера станет первый заместитель главного редактора агентства «Россия сегодня» Олег Осипов. Тимакова рассказала, что на это место рассматривались несколько человек. Медведев встречался не со всеми из них. «В случае с Олегом Осиповым есть сочетание журналистского прошлого, наличие контакта с премьер-министром и административный опыт», – пояснила она.