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Столтенберг допустил применение принципа коллективной обороны в ответ на кибератаки России

Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг не исключил применения статьи 5 устава блока о коллективной обороне в случае осуществления Россией кибератаки в отношении одного из членов НАТО. Отвечая на вопрос издания Axios, он заявил, что это возможно, но «не автоматически», а «будет зависеть от характера кибератаки». В каждом конкретном случае применения статьи 5 решение будет выноситься отдельно.

Статья 5 устава Северо-атлантического блока предполагает возможность коллективной обороны в случае вооруженного нападения на одного или нескольких членов альянса. Несколько лет назад этот же принцип был распространен и на кибератаки.

12 сентября президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях за вмешательство иностранных государств в выборы США. Как ранее сообщало агентство Reuters, санкции будут распространяться на причастных к кибератакам и кампаниям по дезинформированию американцев.

Также США подозревают Россию во вмешательстве в американские энергосети. «Существует доказательство, что такое вмешательство было, и это недопустимо», – заявлял 14 сентября министр энергетики США Рик Перри.