«Голос» призвал к пересчету голосов на выборах губернатора Приморья

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Песков назвал неожиданным заявление Путина о Петрове и Боширове во Владивостоке

Заявление президента России Владимира Путина об Александре Петрове и Руслане Боширове, которое он сделал на пленарном заседании Восточного экономического форума, не было заготовкой. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. По его словам, ответ президента на вопрос модератора заседания Сергея Брилева стал неожиданностью для всех.

«То, что президент сказал, то, что он сказал, это действительно было его решением. Оно было неожиданностью для нас, мы об этом не знали», — сказал Песков в интервью каналу «Россия 1». Песков добавил, что Петров и Боширов не имеют никакого отношения ни к Путину, ни к Кремлю.

Власти Великобритании подозревают Петрова и Боширова в покушении на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. По данным британских спецслужб, Петров и Боширов относятся к «российской военной разведке» и получили приказ отравить Скрипалей от руководства России.

Путин в среду на форуме во Владивостоке сообщил, что российские власти нашли этих мужчин и выяснили, кто они такие. По словам президента, Петров и Боширов не имеют никакого отношения к ГРУ и непричастны к отравлению Скрипалей. Путин предложил им обратиться к журналистам и самим рассказать о себе.

На следующий день на телеканале RT вышло интервью с Петровым и Бошировым, в котором они подтвердили, что ездили в Солсбери 3 и 4 марта. По их словам, они приезжали туда как туристы, чтобы посмотреть на Солсберийский собор и другие достопримечательности.

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