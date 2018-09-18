Собянин вступил в должность мэра Москвы
Победивший на выборах столичного градоначальника Сергей Собянин официально вступил в должность мэра Москвы. Торжественная церемония прошла в концертном зале «Зарядье». Избранный мэр зачитал присягу, передает «Интерфакс». Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов вручил градоначальнику удостоверение и должностной знак мэра Москвы.
На церемонии инаугурации присутствовали президент России Владимир Путин, патриарх Московский и всея Руси Кирилл, а также вице-премьер Ольга Голодец. Путин заявил, что Москва играет особую роль в решении общегосударственных задач, таких, как прорывное развитие в экономике, технологиях и социальной сфере. Глава государства отметил, что сконцентрированный в столице научный, образовательный и деловой потенциал позволяет ей успешно конкурировать с крупнейшими городами мира. По его словам, на сегодняшний день созданы условия для качественного образования в большинстве московских школ. «Москва при ее стремительном уровне жизни стала, безусловно, более гостеприимной и уютной», – отметил президент. «Вы доказали, что умеете решать самые сложные задачи, добиваться позитивных перемен», – сказал Путин Собянину.
Собянин выиграл на выборах мэра Москвы 9 сентября с результатом 70,17% голосов. Явка избирателей составила 30,14%. Это вторая победа Собянина на выборах мэра. Предыдущий раз он одержал победу в сентябре 2013 г. Срок полномочий мэра Москвы составляет пять лет.