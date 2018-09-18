Собянин вступил в должность мэра Москвы

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Жаров рассказал о планах до конца года начать проверку Twitter и Facebook

Глава Роскомнадзора Александр Жаров пообещал в середине декабря направить запросы в Twitter и Facebook с требованием отчитаться по выполнению закона о хранении данных россиян в России. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление Жарова.

«Они [Twitter] написали нам письмо за подписью одного из вице-президентов компании, где было сказано, что во второй половине 2018 г. компания Twitter локализует базы данных российских граждан на территории РФ», – напомнил он. Жаров уточнил, что после 15 декабря направит компании письмо: «Скажите, где они хранятся, эти данные?». Такое же письмо глава Роскомнадзора пообещал направить Facebook, уточнив, что это, по сути, начало проверки компаний.

В апреле Жаров говорил, что до конца этого года ведомство проверит, соблюдает ли Facebook закон о локализации баз данных на территории России. Если выяснится, что нет, то Роскомнадзор намерен поднимать вопрос о блокировке социальной сети. Жаров отметил, что, насколько ему известно, Twitter работу по переносу данных в Россию ведет.

Закон о хранении персональных данных вступил в силу 1 сентября 2015 г. Он обязывает компании хранить и обрабатывать персональные данные россиян на территории России. Социальная сеть деловых контактов LinkedIn отказалась исполнять эти требования и в ноябре 2016 г. была внесена в реестр нарушителей закона о персональных данных. Доступ к сайту в России был заблокирован.

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