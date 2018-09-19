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Северная Корея согласилась на ликвидацию ракетного полигона под контролем инспекторов

КНДР согласилась окончательно демонтировать ракетный полигон Тончхан для испытаний двигателя, который может нести ядерный заряд. Об этом по итогам второго дня межкорейского саммита сообщил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. Эту договоренность он назвал конкретным итогом переговоров, отмечает Associated Press. При этом Пхеньян согласился допустить на объекты внешних инспекторов, которые смогут удостовериться в выполнении достигнутых договоренностей, приводит CNN слова южнокорейского лидера.

По итогам встречи Мун Чжэ Ина с лидером КНДР Ким Чен Ыном стороны подписали совместное заявление. Его текст пока не опубликован. О деталях договоренностей рассказывают сами лидеры. Мун Чжэ Ин уточнил, что Пхеньян готов и к демонтажу своего основного ядерного полигона в Йонбёне, если США примут предварительные условия.

На совместной пресс-конференции Мун Чжэ Ин заявил о наступлении «эры без войны» и анонсировал приближение времени «безъядерной Кореи». «Сегодня Север и Юг решили устранить все угрозы со всего Корейского полуострова», - приводит его слова CNN. Ким Чен Ын говорил о грядущей «эпохе мира и процветания» и обещал «в ближайшее время» посетить Сеул, сообщает Yonhap.

Также в ходе переговоров было подписано соглашение на уровне министров обороны о снижении напряженности в пограничной зоне.