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«Газпром» примет на работу 1200 человек для эксплуатации «Силы Сибири»

Дочерняя компания «Газпрома» — ООО «Газпром трансгаз Томск» — собирается взять на работу около 1200 человек для эксплуатации газопровода «Сила Сибири». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы корпоративного издания компании.

В рамках проекта «Сила Сибири» создано пять линейных производственных управлений в Якутии и Амурской области. К началу эксплуатации газопровода, запланированного на декабрь 2019 г., «Газпром трансгаз Томск» наберет штат в эти ЛПУ, уточняет издание. Сотрудников будут набирать по 35 специальностям.

В августе компания начала работу с центрами занятости населения по проведению «ярмарок вакансий» в Свободном, Сковородине, Нерюнгри, Ленске, Олекминске. Поиск сотрудников ведется в малонаселенных районах. «Для нас каждый крупный работодатель — на вес золота. Достойная заработная плата — один из шагов к процветанию города и района», — заявила руководитель центра занятости населения Сковородинского района Амурской области Наталья Субина.

По итогам первого этапа «ярмарок» «Газпром трансгаз Томск» отобрала 383 потенциальных сотрудника.

В 2018 г. «Газпром» собирается инвестировать в проект «Силы Сибири» почти 218 млрд руб. против 158,8 млрд руб. в 2017 г. Изначально стоимость строительства газопровода оценивалась в 800 млрд руб., сейчас — в 1,1 трлн руб.