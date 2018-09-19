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Песков прокомментировал позицию Путина по ситуации с Ил-20 в Сирии

Президент России Владимир Путин при принятии решений относительно ситуации с российским Ил-20 в Сирии руководствуется информацией Минобороны. Данные израильской стороны в Москву еще не поступали, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

«Безусловно, поминутной и посекундной электронной информацией о полетах, которые там осуществлялись, и в первую очередь о полете нашего самолета, обладают наши Министерство обороны и Генштаб», — отметил он. «Что касается тех данных, которые есть у израильтян, вы знаете, что президент дал согласие в разговоре с Нетаньяху, что Москву посетит делегация экспертов во главе с командующим ВВС Израиля и привезет эти данные», — добавил Песков.

По его словам, российские эксперты обязательно изучат данные израильской стороны.

Во вторник, 18 сентября, Путин обсудил по телефону с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху ситуацию с Ил-20. Премьер пообещал предоставить подробную информацию о действиях в этот день израильской авиации. Нетаньяху выразил сожаление в связи с гибелью 15 российских военнослужащих в результате попадания ракеты сирийских ПВО в Ил-20. Крушение военного самолета Путин не обсуждал по телефону с президентом Сирии Башаром Асадом, уточнил Песков.