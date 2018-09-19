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Зюганов потребовал отставки Тарасенко с поста врио губернатора Приморья

Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко не должен участвовать в новых выборах в регионе, его следует отправить в отставку. С таким заявлением выступил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, передает «Интерфакс». «Мы настаиваем, чтобы президент отправил в отставку Тарасенко. Он не может проводить очередные выборы», — пояснил председатель партии.

По его словам, также следует распустить «избирательные комиссии, которые нарушили все нормы», и провести расследование случаев фальсификации на втором туре выборов. «Недопустимо в наше время, когда администрация, правоохранительная система, члены выборной кампании и избирательных комиссий организуют преступную группировку, которая дает заведомо лживые результаты, причем эти результаты видны всей стране», — сказал Зюганов.

Ранее в среду председатель Центризбиркома Элла Памфилова предложила признать выборы губернатора в Приморском крае недействительными. Информация о возможных нарушениях на выборах в Приморье будет направлена в правоохранительные органы.

В Приморье на выборах губернатора в первом туре победу одержал Тарасенко. Он набрал 46,56% голосов, кандидат от КПРФ Андрей Ищенко получил 24,64% голосов. Из-за того что ни один из кандидатов не набрал 50% голосов, ЦИК принял решение провести второй тур выборов. Во втором туре долгое время при подсчете протоколов избирательных комиссий лидировал Ищенко. Отрыв от Тарасенко достигал 10%. Однако по итогам обработки 99,16% бюллетеней Тарасенко опередил Ищенко (48,06%), набрав 49,55%. Зюганов ранее заявил, что представители КПРФ зафиксировали многочисленные нарушения на выборах. Доказательства фальсификации выборов партия направила ЦИК и правоохранительным органам.