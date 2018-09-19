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Зюганов потребовал отставки Тарасенко с поста врио губернатора Приморья

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Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко не должен участвовать в новых выборах в регионе, его следует отправить в отставку. С таким заявлением выступил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, передает «Интерфакс». «Мы настаиваем, чтобы президент отправил в отставку Тарасенко. Он не может проводить очередные выборы», — пояснил председатель партии.

По его словам, также следует распустить «избирательные комиссии, которые нарушили все нормы», и провести расследование случаев фальсификации на втором туре выборов. «Недопустимо в наше время, когда администрация, правоохранительная система, члены выборной кампании и избирательных комиссий организуют преступную группировку, которая дает заведомо лживые результаты, причем эти результаты видны всей стране», — сказал Зюганов.

Ранее в среду председатель Центризбиркома Элла Памфилова предложила признать выборы губернатора в Приморском крае недействительными. Информация о возможных нарушениях на выборах в Приморье будет направлена в правоохранительные органы.

В Приморье на выборах губернатора в первом туре победу одержал Тарасенко. Он набрал 46,56% голосов, кандидат от КПРФ Андрей Ищенко получил 24,64% голосов. Из-за того что ни один из кандидатов не набрал 50% голосов, ЦИК принял решение провести второй тур выборов. Во втором туре долгое время при подсчете протоколов избирательных комиссий лидировал Ищенко. Отрыв от Тарасенко достигал 10%. Однако по итогам обработки 99,16% бюллетеней Тарасенко опередил Ищенко (48,06%), набрав 49,55%. Зюганов ранее заявил, что представители КПРФ зафиксировали многочисленные нарушения на выборах. Доказательства фальсификации выборов партия направила ЦИК и правоохранительным органам.

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Политика
Новости

Дворкович потребовал наказать вице-президента Федерации шахмат за клевету

Ведомости
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Претендент на пост руководителя Международной шахматной федерации (FIDE) и член попечительского совета Федерации шахмат России Аркадий Дворкович подал жалобу в швейцарскую прокуратуру на вице-президента FIDE Георгиоса Макропулоса с требованием привлечь его к ответственности за клевету.

«Я буду принимать все возможные правовые меры для защиты моей репутации и доброго имени. Вчера мои швейцарские адвокаты направили жалобу в окружную прокуратуру Лозанны, чтобы привлечь к ответственности г-на Макропулоса за клевету», – написал Дворкович на своей странице в Twitter.

Ранее Макропулос подал жалобу в комиссию FIDE по этике, обвинив Дворковича в нарушении этического кодекса, так как он якобы использует недозволенные методы агитации, в том числе свои дипломатические связи, с целью давления на представителей национальных федераций. Грек также выступил за отстранение Дворковича от шахматной сферы на восемь лет. Дворкович назвал обвинения ложью.

На пост главы FIDE, помимо Дворковича, претендуют Макропулос и британский гроссмейстер Найджел Шорт. Выборы руководителя FIDE должны состояться на конгрессе организации 3 октября в Батуми. Ранее исполнительный комитет FIDE выступил против переизбрания действующего президента организации Кирсана Илюмжинова, который находится под санкциями США за поддержку правительства Сирии, и решил передать его полномочия Макропулосу.

Кто покинул правительство Медведева

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Бизнес
Новости

Суд арестовал акции Грудинина в «Совхозе им. Ленина»

Ведомости
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Видновский городской суд Московской области наложил арест на акции «Совхоза им. Ленина», принадлежащие директору предприятия Павлу Грудинину. Обеспечительный арест наложен в рамках бракоразводного процесса, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Мособлсуда.

«В рамках рассмотрения искового заявления Грудининой о разделе имущества судом был наложен обеспечительный арест на акции ЗАО "Совхоз им. Ленина", принадлежащие Павлу Грудинину», — заявили в пресс-службе. Стоимость и общая сумма арестованных акций не раскрываются.

Информацию об аресте акций подтвердила адвокат бывшей супруги Грудинина Елена Бойцова, передает «РИА «Новости». По ее словам, других ценностей и недвижимости у Грудинина формально нет. По поводу оценки стоимости принадлежащих Грудинину акций суд назначит профильную экспертизу, отметила она. По словам Бойцовой, сейчас Ирина Грудинина ожидает сведений из налоговых органов. Благодаря им станет понятно, какие средства размещены на счетах экс-кандидата в президенты.

Грудинин и его супруга Ирина после 37 лет брака оформили развод в середине июля.

«На клубнике заработаем 200 млн рублей». Как живет после выборов Павел Грудинин

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Политика
Новости

Минобороны назвало причину крушения перехватчика МиГ-31 в Нижегородской области

Ведомости
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Минобороны России назвало техническую неисправность причиной крушения истребителя-перехватчика МиГ-31 в Нижегородской области.

«Полет выполнялся без боекомплекта, самолет упал в безлюдном месте, разрушений на земле нет. По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность», — пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение Минобороны. Военное ведомство создало комиссию для установления причин аварии.

По информации Минобороны, летный инцидент произошел в среду, 19 сентября, около 15.30 во время планового учебно-тренировочного полета. МиГ-31 принадлежал филиалу 4-го центра подготовки авиационного персонала в Саваслейке (г. Кулебаки, Нижегородская область). «Оба летчика катапультировались. Пилоты оперативно эвакуированы специалистами поисково-спасательной службы, их жизни ничего не угрожает», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области подтвердили инцидент. «Самолет упал в лесном массиве в районе поселка Молочная Ферма. Разрушений на земле нет», — сказал собеседник агентства.

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Финансы
Новости

Эстонский филиал Danske Bank обслуживал фигурантов черного списка Банка России

Ведомости
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Оказавшийся в центре скандала об отмывании денег Danske Bank еще в апреле 2013 г. знал, что его эстонское подразделение работает с подозрительными клиентами из России. Об этом свидетельствует электронное письмо Нильса Тора Миккельсена, отвечавшего тогда в банке за борьбу с отмыванием денег, которое оказалось в распоряжении The Wall Street Journal. Это противоречит заявлением Danske, который утверждал в июле, что узнал о серьезных проблемах эстонского подразделения только в декабре 2013 г.

В своем письме Миккельсен спросил коллегу из эстонского филиала о счетах клиентов из черного списка Банка России. Как отметил Миккельсен, у регуляторов Эстонии и Дании создалось впечатление, что Danske не относится к этому вопросу достаточно серьезно. Миккельсону нужно было дать разъяснения датским регуляторам, поэтому он задал коллеге несколько вопросов. Среди них были следующие: «Каковы содержание и предназначение черного списка Банка России?», «Сколько у нас клиентов из черного списка?», «Как мы с ними работаем?».

В черный список ЦБ России входят лица и компании, которые подозреваются в финансовых нарушениях. Сейчас в нем около 500 000 юридических и физических лиц, и ЦБ делится им с иностранными финансовыми организациями. Миккельсон отказался дать комментарии WSJ, сославшись на конфиденциальность информации. Банк России оперативно не ответил на запрос о комментарии.

Эстонский филиал Danske Bank, крупнейшего банка Дании, подозревается в крупном отмывании денег из России и республик бывшего СССР в 2007-2015 гг. Расследованием подозрительных операций занимаются власти Эстонии, Дании и США. По данным самого Danske, который провел внутреннее расследование, всего через эстонское подразделение за это время прошло около 200 млрд евро ($234 млрд). Во вторник из-за скандала в отставку подал гендиректор банка Томас Борген.

Технологии
Новости

Alibaba разработает собственные чипы искусственного интеллекта для интернета вещей

Ведомости
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Китайский гигант электронной коммерции Alibaba создаст к 2019 г. дочернее предприятие, специализирующееся на разработке чипов с элементами искусственного интеллекта и квантовых процессоров. Об этом говорится в заявлении компании.

В сообщении уточняется, что Alibaba нацелилась на развитие таких направлений бизнеса компании, как облачные технологии и интернет вещей (Internet of things). Новое предприятие наймет от 200 до 300 сотрудников. Позже оно будет выделено в отдельную компанию. Сумма первоначальных инвестиций не раскрывается.

«Alibaba намерена выпустить свой первый чип со встроенными элементами искусственного интеллекта под названием AliNPU во второй половине 2019 г.», — рассказал технический директор компании Чжан Цзяньфэн. Его слова приводятся в сообщении. Первый квантовый чип компания пообещала представить через два-три года.

Alibaba Group — крупнейшая интернет-компания Китая, работающая в сфере электронной торговли. Компания была создана китайским бизнесменом Джеком Ма в 1999 г. Ей принадлежат электронная платежная система Alipay, интернет-площадки Alibaba, AliExpress, Tmall и Taobao, а также «дочки», занимающиеся разработками в сфере облачных технологий, - Alibaba Cloud и искусственного интеллекта — AI Labs.

Экономика
Новости
Сергей Смирнов

Реальные доходы россиян снизились впервые с начала года

Ведомости
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Реальные доходы россиян в августе снизились впервые с начала 2018 г. — на 0,7% по сравнению с июлем, сообщил сегодня Росстат.

Снижение реальных доходов произошло и в годовом выражении — в минувшем августе оно составило 0,9% к августу 2017 г., после роста на 2,3% в июле, 0,7% в июне, 0,3% в мае, 5,8% в апреле, 4,6% в марте и 4,2% в феврале.

В номинальном выражении доходы населения в августе выросли на 2,7% год к году до 31 818 руб., но снизились к июлю 2018 г. на 1,8%, следует из оперативной информации Росстата.

В январе 2018 г. доходы россиян в реальном выражении снизились на 6,8% из-за единовременной выплаты 5000 руб. пенсионерам в январе 2017 г., напоминает Росстат. Если не учитывать этот эффект, доходы в январе 2018 г. в реальном выражении выросли на 0,1% по сравнению с январем 2017 г. Таким образом, рост реальных доходов фиксировался с начала 2018 г. после отрицательной динамики 2017 г.

Росстат зафиксировал 1,7%-ный рост ВВП России в годовом выражении. Однако при этом производство сельхозпродукции упало на 10,8%, строительство — на 17%. Население России за январь - июль 2018 г. сократилось на 91 900 человек и на 1 августа составило 146,8 млн человек.

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Политика
Новости

Видео пыток в ярославской колонии попало в СМИ после воровства

Ведомости
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Видеозапись, на которой запечатлено избиение осужденного в ярославской колонии ИК-1, была украдена одним из заключенных. Об этом рассказал первый заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Анатолий Рудый, передает «Интерфакс».

По его словам, видеозапись была украдена из-за ненадлежащих условий хранения. «Не хранили как положено, был допуск осужденного, и произошло воровство этой записи», — сказал Рудый, добавив, что публикация видеозаписи — «это в определенной степени хорошо» и для ФСИН. С применением насилия необходимо бороться, отметил Рудый.

В июле «Новая газета» опубликовала видеозапись избиения одного из заключенных ярославской колонии. На записи, сделанной на штатный видеорегистратор сотрудника ФСИН, видно, как осужденного Евгения Макарова бьют резиновой дубинкой по пяткам, обливая водой. По информации издания, избиение произошло еще 29 июня 2017 г. Сотрудники ФСИН требовали от Макарова извинений за то, что он в апреле 2017 г. пожаловался в Следственный комитет, прокуратуру и ФСИН на пытки. После публикации видео СК возбудил уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий с применением насилия». 17 сотрудников колонии, присутствовавших при избиении, были отстранены от работы. Из них шестеро были арестованы и отправлены в СИЗО, замначальника колонии Иван Калашников помещен под домашний арест.

СКР возбудил новое уголовное дело о пытках в колонии. На этот раз речь идет об избиении осужденного в ярославской колонии № 8, передает «Интерфакс» со ссылкой на фонд «Общественный вердикт». «Речь идет об избиении заключенного Евгения Макарова в декабре 2017 г. Тогда заключенного только перевели из колонии № 1 в колонию № 8, сотрудники которой сразу же стали избивать Макарова», — говорится в сообщении фонда. Расследование произошедшего не проводилось, администрация колонии пыталась скрыть информацию об инциденте, пояснили в фонде.

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Политика
Новости

МВД прокомментировало утечку данных из досье на Петрова и Боширова

Ведомости
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По базе данных ФМС невозможно определить, является ли человек сотрудником ГРУ или любого другого ведомства, заявил замминистра внутренних дел Игорь Зубов, комментируя утечку данных из досье на Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Великобритания считает сотрудниками спецслужб и подозревает в отравлении бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

«Конечно невозможно, – сказал Зубов, отвечая на соответствующий вопрос (цитата по "Интерфаксу"). – Начнем с того, что в ФМС нет подразделений, подведомственных ГРУ или кому-либо еще, нет таких подразделений, физически нет».

Ранее исследовательская группа Bellingcat и издание The Insider опубликовали копии заявлений о выдаче паспорта Петрова. В публикации не уточнялось, откуда у журналистов доступ к внутренней системе ФМС. Из опубликованного документа следует, что Петров получил паспорт в 2009 г. При этом в досье нет никаких упоминаний о прежней жизни Петрова. Номера паспортов Петрова и второго подозреваемого в покушении на Скрипалей, Руслана Боширова, отличаются на одну цифру, утверждает The Insider. Отмечается, что паспорта были выданы в московском управлении ФМС 770001, в котором обычно получают документы силовики. На файле с паспортными данными Петрова стоит штамп «Сведений не давать» и пометка «есть письмо С.С.» (источники журналистов расшифровали это как «совершенно секретно»), а также указаны цифры, похожие на номер телефона: 195-79-66.

Журналисты добавили к этому номеру московские коды и попробовали дозвониться. Как сообщил корреспондент ABC News Патрик Ривел в Twitter, в три часа ночи он позвонил по номеру, указанному в документе. Человек, который поднял трубку, сказал, что это номер Министерства обороны России. Примерно в это же время по тому же номеру позвонил и журналист The Independent Оливер Кэролл. По его словам, мужчина, ответивший на звонок, сказал, что номер принадлежит приемной Министерства обороны. После вопроса, работает ли у них Петров, мужчина повесил трубку. Позвонить по номеру попробовал и корреспондент The Bell. Он подставлял коды 495 и 499, по телефону со вторым кодом никто не ответил, а по первому долго не поднимали трубку и ответили лишь после того, как журналист оставил сообщение на автоответчике. Человек, разговаривавший с корреспондентом, назвался администратором мини-маркета (какого именно, он не уточнил). На вопрос о Петрове мужчина ответил, что журналист ошибся номером. В субботу по этому телефону уже не брали трубку.

Издание «Проект» сообщало, что в паспортном файле Боширова стоят те же пометки и указан аналогичный номер телефона, что и в бумагах на Петрова. Сами Петров и Боширов в интервью RT опровергли свою причастность к спецслужбам и к инциденту со Скрипалями.

«Цигель-цигель, ГРУ». Лучшие приличные мемы про Петрова и Боширова

Финансы
Новости

Курс евро опустился ниже 78 рублей

Ведомости
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Курс евро в среду на торгах Московской биржи опускался ниже 78 руб. впервые с 27 августа 2018 г. Стоимость европейской валюты падала до 77,98 руб. (-60 коп., или -0,8% к закрытию предыдущих торгов). По состоянию на 15.30 мск евро торгуется по цене 78,03 руб. (-0,7%).

Курс доллара впервые с 17 августа опустился ниже 67 руб. Сейчас американская валюта стоит на бирже 66,87 руб. (-51 коп., или -0,8%). Российский рынок акций начал день с роста и достиг исторического максимума.

Укрепление рубля выглядит как закономерная коррекция после паники, кроме того, российский рынок укрепляется вслед за мировыми рынками, причем опережающими темпами, объясняет директор операций на валютном и денежном рынке Металлинвестбанка Сергей Романчук.

Поддержку рынку акций оказывают рост цен на нефть и укрепление рубля благодаря началу налогового периода, добавляет трейдер BCS Global Markets Марк Клири.

Политика
Новости

ФСИН оценила затраты на систему видеоконтроля в колониях в 16 млрд рублей

Ведомости
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Создание новой системы видеоконтроля в российских исправительных учреждениях, а также хранение записей сроком не менее года потребует из бюджета более 16 млрд руб. Об этом заявил первый заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Анатолий Рудый, передает ТАСС.

По его словам, ФСИН потребуется более 28 000 комплектов переносных видеорегистраторов для сотрудников, которые обойдутся в 500 млрд руб. Еще 1 млрд руб. нужен службе для закупки камер видеонаблюдения и систем охранного телевидения, всего 34 000 комплектов. Увеличение сроков хранения видеоматериалов до года потребует дополнительно около 15 млрд руб.

Первый заместитель директора ФСИН подчеркнул, что создание системы контроля потребует увеличение штата ведомства, поскольку вырастет нагрузка на сотрудников и операторов наблюдения. В среднесрочной перспективе, по его мнению, реализовать проект невозможно.

«Новая газета» 20 июля опубликовала видео с избиением осужденного Евгения Макарова в ярославской колонии № 1. Запись с видеорегистратора сотрудника ФСИН была обнародована спустя год после инцидента. Следственный комитет России (СКР) завел уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением насилия, а ФСИН начала проверки в исправительных учреждениях по всей стране. Всего во время проверок служба выявила 42 случая неправомерных действий сотрудников по отношению к заключенным.

В начале сентября заместитель директора ФСИН Валерий Максименко сообщил, что служба внедрит в колониях систему тотального видеонаблюдения. Каждый сотрудник перед сменой будет получать включенный видеорегистратор, который будет записывать весь его рабочий день. Отключить запись самостоятельно нельзя, уточнял Максименко. Видео будет передаваться на сервер и храниться там большой срок, а записи о применении силы и спецсредств — бессрочно. Такая мера должна защитить заключенных от неправомерных действий сотрудников, говорил он.

Технологии
Новости

Министерство цифрового развития не исключило возвращения в СМИ рекламы алкоголя

Ведомости
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Министерство по цифровому развитию России не исключило возвращения в СМИ рекламы алкоголя. Об этом на IV Каспийском медиафоруме в Астрахани рассказал замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин.

«Для этого надо принять закон, его должны согласовать все депутаты Госдумы, и должна быть общая точка зрения в правительстве. Пока консенсуса в этом отношении нет», — сказал он, отвечая на вопрос ТАСС. Сам Волин поддерживает либерализацию законодательства о рекламе в отношении рецептурных лекарств и алкоголя: по его мнению, ее нужно разрешить «и на телевидении, и в газетах».

Сейчас в России разрешена реклама на телевидении и радио вина, в том числе игристого, произведенного в России из выращенного на ее территории винограда. Допускается реклама пива и пивных напитков во время трансляций спортивных соревнований. Иная реклама алкогольной продукции с содержанием этилового спирта пять и более процентов в СМИ запрещена.

Против возвращения в СМИ рекламы алкоголя выступает ФАС — исходя из общих соображений, связанных с алкоголизацией населения. Аналогичной позиции придерживаются Минздрав и Роспотребнадзор. Однако накануне Госдума не стала запрещать промоакции при продаже алкогольной продукции, отклонив в первом чтении законопроект, предложенный депутатом от ЛДПР. Его не поддержал и думский комитет по экономической политике.

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