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Управление СК приступило к доследственной проверке нарушений на выборах в Приморье

Следственное управление СКР по Приморскому краю начало доследственные проверки по фактам нарушений на губернаторских выборах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. «В настоящее время уголовных дел пока не возбуждено. По второму туру выборов рассматриваются обращения, а по фактам нарушений в первом туре начаты доследственные проверки», - рассказал представитель управления.

Во втором туре выборов, прошедшем 16 сентября, по ходу подсчета голосов лидировал представитель КПРФ Андрей Ищенко, но процессе обработки результатов последнего процента его оппонент от «Единой России», врио губернатора Андрей Тарасенко вырвался вперед. По итогам обработки 100% протоколов они набрали 48,06% и 49,55% соответственно.

Накануне ЦИК единогласно рекомендовал краевому избиркому признать результаты досрочных выборов губернатора недействительными, поскольку «невозможно достоверно определить результаты волеизъявления избирателей».

Накануне председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила об обнаружении вброса примерно 14 500 голосов на 19 участках в Артеме и Уссурийске. Об этом она рассказала в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым». «Мы заметили <...> 19 избирательных участков в Артеме, Уссурийске, где вдруг, неожиданно, когда перевалило за 90% ввода, вдруг пошли повторные вводы протоколов. И мы видим, что там, очевидно, были переписаны протоколы, и были вбросы. И, в общей сложности, <...> было прибавлено где-то 14,5 тыс. [голосов] в пользу Тарасенко, это очевидно было. Мы видели это в ГАС «Выборы»», - приводит ее слова агентство.

Заседание приморского избиркома об отмене итогов выборов состоится сегодня. Новые выборы должны пройти не позднее 16 декабря.