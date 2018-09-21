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Умер президент Вьетнама

В Ханое умер президент Вьетнама Чан Дай Куанг, передает Reuters со ссылкой на государственное телевидение и радио. Политик скончался на 61 году жизни в больнице в 10:05 по местному времени (06:05 мск) после продолжительной болезни.

Чан Дай Куанг умер «несмотря на усилия отечественных и международных врачей и профессоров», отмечает агентство.

Куанг стал президентом Вьетнама в апреле 2016 г. До этого он возглавлял министерство общественной безопасности. Это ведомство занимается сбором разведывательных данных и пресечением внутренних и внешних угроз Коммунистической партии.

Чан Дай Куанг родился 12 октября 1956 г. в провинции Ниньбинь на севере Вьетнама. Он окончил школу народной полиции и школу иностранных языков при МВД. С 1975 г. по 1996 г. служил в МВД, затем перешел в министерство общественной безопасности, которое позднее возглавил. Чан Дай Куанг был десятым президентом Вьетнама.