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В Ханое умер президент Вьетнама Чан Дай Куанг, передает Reuters со ссылкой на государственное телевидение и радио. Политик скончался на 61 году жизни в больнице в 10:05 по местному времени (06:05 мск) после продолжительной болезни.
Чан Дай Куанг умер «несмотря на усилия отечественных и международных врачей и профессоров», отмечает агентство.
Куанг стал президентом Вьетнама в апреле 2016 г. До этого он возглавлял министерство общественной безопасности. Это ведомство занимается сбором разведывательных данных и пресечением внутренних и внешних угроз Коммунистической партии.
Чан Дай Куанг родился 12 октября 1956 г. в провинции Ниньбинь на севере Вьетнама. Он окончил школу народной полиции и школу иностранных языков при МВД. С 1975 г. по 1996 г. служил в МВД, затем перешел в министерство общественной безопасности, которое позднее возглавил. Чан Дай Куанг был десятым президентом Вьетнама.
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Объем свободных денег у российского населения в августе сократился на 12,9% по сравнению с июлем 2018 г. и составил 23 600 руб. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование холдинга «Ромир».
В июне социологи фиксировали рекордный рост свободных денег на руках у населения. Их сумма оценивалась в 29 700 руб., что на 23,3% больше, чем месяцем ранее. Тогда эксперты предупреждали, что это похоже на неистраченные отпускные из-за отказа от поездок во время летних отпусков. В денежном выражении рост составил 5600 руб. (с 24 100 руб.).
Снижение показателя в августе эксперты называют ежегодной тенденцией, исключением стал лишь 2016 г. «Сезон отпусков заканчивается, жители страны возвращаются в прежний график и готовятся к осени, увеличивая необходимые траты, в частности, на продукты и товары повседневного спроса, а также бытовые услуги. Исходя из сложившейся тенденции, можно прогнозировать некоторое увеличение уровня свободных денег у населения в начале осени», — отмечает «Ромир».
Среднегодовое значение индекса свободных денег по итогам восьми месяцев составило 23 900 руб., говорится в исследовании.
Индекс свободных денег рассчитывается как разница между доходами домохозяйства и тратами на необходимые товары и услуги. Он базируется на данных потребления 40 000 россиян, 15 000 домохозяйств в 220 городах.
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СКР объявил в международный розыск владельца строительной компании ООО «Инженерные системы» Сергея Сластихина, пишетРБК со ссылкой на заявление в Басманном суде представителя СКР. По данным следствия, заочно арестованный еще 7 августа бизнесмен находится в США. Сластихин фигурирует в нескольких уголовных делах, связанных со стройками «Роскосмоса», ущерб по которым может составить «сотни миллионов рублей», говорит собеседник издания, знакомый с ходом расследования.
Три года назад компания Сластихина была одним из крупных подрядчиков «Роскосмоса». Как следует из сохраненной в web.archive версии официального сайта, компания имела лицензию ФСБ на допуск к работе со сведениями, содержащими государственную тайну, и лицензии «Роскосмоса» для работы в космической отрасли. Собеседники издания утверждают, что компания Сластихина участвовала в строительстве штаб-квартиры «Роскосмоса» на Бережковской набережной в Москве, а также и строила административные здания на Байконуре. Также компания работала над реконструкцией и техническим перевооружением механического цеха филиала ФГУП «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» (ЦЭНКИ) — Конструкторского бюро транспортно-химического машиностроения (КБ ТХМ). В числе прочего КБ обеспечивает гарантийный надзор за системами и агрегатами, эксплуатирующимися на серийных объектах Ракетных войск стратегического назначения.
Сейчас «Инженерные системы» находятся в состоянии банкротства. По определению Арбитражного суда Москвы от 23 июля 2018 г. по делу о банкротстве ООО, Сластихин привлечен к субсидиарной ответственности по обязательствам компании на 908 млн руб. В эту сумму включены требования ЦЭНКИ к «Инженерным системам» более чем на больше 200 млн руб. В определении арбитражного суда говорится, что менеджмент компании не передал конкурсному управляющему бухгалтерскую документацию. Защита Сластихина считает, что его виновность не подтверждается материалами дела в достаточной степени. Связаться с подзащитным для уточнения его позиции адвокат не смог.
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Компания Shell ведет переговоры о продаже доли в месторождении Caesar Tonga в Мексиканском заливе американской Focus Oil, сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники. Принадлежащие Shell 22,5% акций могут быть проданы за $1,3 млрд.
По словам собеседников, переговоры пока находятся в той стадии, когда сделка может и не состояться. В проекте, помимо Shell, также участвуют Anadarko Petroleum, Equinor и Chevron. Добыча на месторождении началась в 2012 г., тогда его ресурсы оценивались в 400 млн баррелей нефтяного эквивалента.
Сделка должна помочь Shell погасить долги после покупки в 2016 г. BG Group более чем за $50 млрд. Ранее компания заявляла, что для оплаты этой сделки она откажется от своих долей в активах на $30 млрд. До достижения этой цели остается $2,5 млрд, следует из отчетности компании за II квартал.
Политика
Новости
Кадыров попросит Кудрина о помощи в ликвидации республиканских недостроев
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Глава Чечни Рамзан Кадыров намерен обратиться к председателю Счетной палаты России Алексею Кудрину с просьбой о содействии «в ускорении процесса ликвидации» незавершенного строительства в республике. Об этом Кадыров написал на своей странице «ВКонтакте».
19 сентября стало известно о результатах проверки Счетной палаты на Северном Кавказе. Аудиторы обнаружили 4038 недостроенных объектов, в которые было вложено в общей сложности 160,7 млрд руб. Наибольшее количество объектов, приостановленных без консервации, находятся в Чечне (464) и Дагестане (387). По итогам проверки Кудрин указал на системные недоработки, писал РБК. Председатель Счетной палаты отмечал, что замораживание объекта является чрезвычайным случаем, «у нас же это происходит из-за недостаточного планирования» и пообещал, что его ведомство «не оставит эту тему без внимания в ближайшие годы».
Кадыров сделал акцент на другой причине недостроев – недостаточном финансировании строительно-монтажных работ или отсутствии средств для закупки оборудования. При этом он отметил, что «13 крупных объектов имеют высокую степень готовности и, приложив совместные усилия, могут быть достроены и введены в эксплуатацию» совместными усилиями. Также глава Чечни указал на то, что за последние 5 лет в республике был построен 551 объект стоимостью 21,3 млрд руб.
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Минобороны и Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ) работают над созданием наступательных кибервойск, сообщает Sky News со ссылкой на свои источники. О создании новой структуры планируется объявить в ближайшее время.
Ожидается, что в кибервойска войдут до 2000 человек, в том числе действующие специалисты Центр правительственной связи, военнослужащие и контрактники. Сейчас штат сотрудников, отвечающих за кибербезопасность королевства в 4 раза меньше. Создатели кибервойск рассчитывают на выделение из бюджета 250 млн фунтов, рассказал телекомпании один из источников. Другой сообщил, что сумма может быть даже больше.
Создание кибервойск для Великобритании является вопросом первостепенной важности, уверен бывший командир Объединенного командования Вооруженными силами Великобритании Ричард Барронс. Это происходит на фоне кибернаступления таких стран как Россия, отметил он. «Создавая наступательные кибертехнологии в Великобритании, мы выравниваем силы на поле боя и получаем новые средства для сдерживания и наказания государств, стремящихся причинить нам вред», — сазал Барронс.
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Онлайн-ритейлер Farfetch привлек $885 млн в ходе IPO (публичное размещение акций). Об этом сообщают Bloomberg и Financial Times.
Всего было продано 44,2 млн акций по цене $20 за каждую, уточняет Bloomberg. По данным агентства, ранее компания установила цену акций в диапазоне от $17 до $19. Весь бизнес Farfetch был оценен в $ 5,8 млрд, добавляет Financial Times.
Farfetch – онлайн-ритейлер со штаб-квартирой в Лондоне. Компания была основана в 2008 г. португальским предпринимателем Жозе Невешем. У интернет-ритейлера более 700 партнеров среди люксовых брендов и бутиков, он доставляет одежду в 190 стран. На Farfetch продаются бренды Gucci, Dolce & Gabbana, Tommy Hilfiger, Fendi, Cartier и др.
Акциями Farfetch будет торговать на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером FTCH. Торги начнутся в пятницу, 21 сентября.
10 стартапов, которые выросли в технологических гигантов
Richard Drew / AP
Сервис Snap вышел на биржу в марте 2017 г. Годом ранее компания была оценена еще выше – Google в 2016 г. вел переговоры о покупке Snap, владельца приложения Snapchat, за $30 млрд, сообщал в августе Business Insider со ссылкой на три источника. По данным издания, основатель и генеральный директор Snap Эван Шпигель отверг предложение
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Lucy Nicholson / REUTERS
У первых инвесторов компании Google было условие для ее развития – сооснователи Google Ларри Пейдж и Сергей Брин должны были передать управление внешнему директору. Им стал Эрик Шмидт, который ко времени IPO довел выручку до $1,42 млрд, а к своей отставке в 2011 г. – до $30 млрд. В будущем основатели стартапов начали бунтовать против того, что их заменяют на менеджеров. Но, заключает CB Insights, в случае с Google внешний руководитель стал находкой
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Wikipedia
Alibaba предложила инвесторам 13% акций. IPO китайского интернет-гиганта стало крупнейшим в 2014 г. и одним из крупнейших за все время существования бирж. Банки-андеррайтеры даже увеличили объем размещения, и после продажи дополнительных пакетов он вырос до $25 млрд c первоначальных $21,8 млрд
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Pixabay
В 2014 г. Facebook провернул самую большую частную сделку с компанией в истории, купив WhatsApp. Фонд Sequoia Capital – единственный инвестор мессенджера, – вложив с 2011 г. $60 млн в трех раундах и получив за них 18% компании, вмиг заработал $3 млрд. Для Sequoia Capital важен сам факт, что WhatsApp была куплена именно Facebook. Десятью годами ранее фонд встречался с Марком Цукербергом якобы для инвестиций в Facebook. Но Цукерберг намеренно опоздал на встречу и произнес речь «Десять причин, почему вам не стоит заниматься инвестициями». «Я думаю, мы действительно обидели фонд, и мне правда за это стыдно», – говорил позже Цукерберг
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Максим Стулов / Ведомости
Инвестор Питер Тиль в 2004 г. вложил в Facebook $500 000, но больше в проект не инвестировал – считал, что его переоценивают. Не изменил он свое мнение и после того, как венчурные компании Accel Partners и Breyer Capital вложили в соцсеть в 2005 г. $12,7 млн в обмен на 15% акций Facebook. Тиль называл недоверие к Facebook самой большой ошибкой в жизни. В 2009–2010 гг. фонд DST Global I Юрия Мильнера и Алишера Усманова скупил до 10% Facebook, исходя из оценки компании в среднем $10 млрд. Окончательно долю в Facebook фонд продал в 2013 г. Одним из инвесторов DST фактически была 100%-ная «дочка» «Газпрома» – «Газпром инвестхолдинг»
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Максим Стулов / Ведомости
Stemcentrx – биотехнический стартап, который специализируется на лечении онкозаболеваний. Инвесторы видят в таких стартапах не только прорывные технологии, но и риски. «Люди, которые занимаются биотехом, говорят, что их идея может сработать в 50% случаев, но на самом деле может сработать в одном из 10. И ты действительно напуган», – комментирует проект Тиль (цитата по CB Insights)
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Евгений Разумный / Ведомости
В ходе первичного размещения Twitter доля раннего инвестора сервиса Union Square Ventures была оценена в $863 млн. В 2007 г. фонд участвовал в инвестиционном раунде на сумму $5 млн. Дальше суммы лишь росли. Twitter привлекал и российские деньги. В 2011 г. DST Global Юрия Мильнера оценил сервис в $8 млрд, купив 5%-ную долю за $400 млн. Причем, как недавно выяснилось, в сделке участвовали деньги ВТБ. В июле 2011 г. банк купил за $191 млн акции зарегистрированного на острове Мэн DST Investment 3. Именно этот фонд использовался для покупки общей доли DST в Twitter
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FarmVille
Zynga разрабатывает игры и получила известность благодаря игре Farmville для Facebook. «Создание игр для передовой социальной сети – это большая идея», – поддерживал компанию сооснователь венчурного фонда Union Square Ventures Фред Уилсон. Из российских венчурных предпринимателей в разработчика поверили DST Global Алишера Усманова и Юрия Мильнера и Mail.ru Group, которые в 2011 г. владели 5,8% акций компании
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LendingClubTeam
В ноябре 2013 г. сервис p2p-кредитования Lending Club получил $57 млн инвестиций от DST Global и Coatue Management. Когда в 2014 г. платформа вышла на биржу, она собрала в 20 раз больше заявок, чем могла исполнить. Цена акций в первый день торгов подскочила на 56%
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Wikipedia
Израильская Mobileye была основана в 1999 г., она производит системы компьютерного зрения. Ее технологии, в частности, использовались и в беспилотнике Model S Tesla Motors. В 2017 г. компанию Mobileye приобрела Intel за рекордные для Израиля $15,3 млрд.
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«Роскосмос» продолжит участвовать в проекте создания международной посещаемой лунной станции Gateway. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя госкорпорации по итогам встречи в американском Орландо, на которой обсуждались требования к станции.
В российской компании отметили, что планируют быть полноправным участником проекта Gateway. По итогам встречи стороны договорились «продолжать сотрудничество по созданию международной окололунной станции», — отметили в «Роскосмосе». Роль России в проекте собеседник агентства не уточнил.
На встрече представители США продемонстрировали полноразмерный макет энерго-двигательного модуля Gateway и системы аварийного спасения для американского лунного космического корабля Orion.
Соглашение о намерениях построить окололунную станцию Россия и США подписали в сентябре 2017 г. Россия может изготовить шлюзовую камеру для выхода экипажей в открытый космос. Как сообщалось ранее, строительство станции должно начаться в 2022 г., а российский отсек к ней будет присоединен в 2024 г. Тогда же к Луне может отправиться и первый российский космонавт, который примет участие в монтаже шлюзовой камеры. Изготовить ее должна РКК «Энергия».
Первые полеты на окололунную станцию будут проходить на американских кораблях Orion. В перспективе российские экспедиции планируется доставлять на станцию на отечественной технике, после того как будет создана лунная версия российского корабля «Федерация».
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Онлайн-сервис уборки Qlean и президент Papa John’s в России Кристофер Уинн, а также группа частных инвесторов вложили $600 000 в стартап по хранению вещей по подписке «Чердак». Об этом пишет «Коммерсантъ». Это первая известная совместная инвестиция Qlean и Уинна.
«Чердак» – это сервис по хранению вещей, чьи сотрудники самостоятельно забирают вещи, упаковывают, отвозят на склад. Базовая стоимость хранения вещей — от 1200 руб. в месяц. Пока «Чердак» работает только в Москве, но в планах – запуск в других городах России.
По итогам сделки контрольный пакет остался за основателями. Какую долю в компании получили Qlean и Уинн – «Коммерсантъ» не уточняет. «Мы продолжим инвестировать в инфраструктуру склада, совершенствование логистики, развитие продукта и бренда»,— приводит газета слова сооснователя «Чердака» Мердана Дурдымурадова.
Как изменится доставка пиццы через 10 лет. Рассказывает президент Papa John’s в России
Бизнес
Новости
ФАС не поддержала идею преференций для «Русских машин» Дерипаски при госзакупках
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предупредила, что инициатива Минпромторга при госзакупках отдавать предпочтение заявкам предприятий холдинга «Русские машины» Олега Дерипаски, несет риски. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на начальника управления контроля размещения госзаказа ФАС Артема Лобова.
«Мы не поддерживаем текущую версию проекта документа, разработанного Минпромторгом России», – заявил Лобов. По его словам, могут возникнуть риски монополизации рынков, закрытия других производств, а также полный отказ инвесторов от открытия новых производственных площадок в России. Лобов также указывает, что изменения, указанные в проекте, могут привести к сговору участников на торгах.
Меры поддержки отечественных машиностроителей не должны носить запретительный характер для других производителей аналогичных товаров, обращает внимание Лобов. Искусственное ограничение конкуренции может привести лишь к перераспределению финансовых потоков между участниками рынка и монополизации имеющихся производств, добавляет он.
При этом Лобов пояснил, что ФАС прорабатывает альтернативные механизмы поддержки производителей, в отношении которых введены санкции. Соответствующие предложения антимонопольная служба направит в Минпромторг.
Ранее Минпромторг представил список автомобильной и строительно-дорожной техники, при закупке которой регионы и муниципалитеты должны отдавать предпочтение заявкам предприятий холдинга «Русские машины» Дерипаски. Заявки остальных компаний должны отклоняться, говорится в проекте постановления правительства. В списке есть автобусы, грузовики, машины медицинской помощи, пожарной службы, полиции, МЧС, тракторы, грейдеры, погрузчики, экскаваторы и др.
В апреле США ввели санкции в отношении 26 человек и 15 компаний. В списке оказался Дерипаска и восемь подконтрольных ему компаний. Forbes оценивает состояние бизнесмена в $6,7 млрд.
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Министерство по вопросам временно оккупированных территорий Украины предложило ввести санкции против компаний, которые связаны с производством и реализацией химической продукции в Крыму. Об этом говорится в сообщении ведомства.
Под санкции могут попасть шесть компаний, уточняется там же: «Летан Инвестментс Лимитед» (Кипр), ООО «Титанактив» (Россия), ООО «Центр оптимальных технологий» (Россия), «Охна Холдингс Лимитед» (Кипр), ООО «Химкомснаб» (Россия), «Толексис Интерпрайзиз эйдж» (Швейцария).
Продукция этих предприятий изготовлена в условиях нарушения правового режима временно оккупированных территорий и с использованием незаконно добытых полезных ископаемых из недр, принадлежащих исключительно украинскому народу, отмечает министерство. Производство такой продукции угрожает жизни и здоровью украинцев на подконтрольных и оккупированных территориях, указывает ведомство.
Если соответствующие санкции будут введены, то эти юрлица не смогут работать с Украиной, говорится в сообщении. Кроме того, экономические отношения таких компаний могут быть ограничены или прекращены, отмечается там же.
Министерство по вопросам временно оккупированных территорий Украины направило проект распоряжения в органы государственной власти. Позже его могут вынести на рассмотрение правительства на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Как выглядит новый терминал аэропорта в Крыму
Сергей Мальгавко / ТАСС
В понедельник новый терминал международного аэропорта Симферополя принял первых пассажиров, прибывших рейсом из Москвы, сообщил ТАСС. Терминал спроектирован архитектурной компанией Samoo Architects & Engineers из Южной Кореи, дизайнеры назвали проект «Крымская волна». Новый терминал является самым большим на юге России. На его строительство было потрачено 32 млрд руб.
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Федеральные чиновники обсуждают возможность не повышать размер отчислений в фонд дольщиков до 3%, а оставить их на уровне нынешних 1,2%. Об этом газете «Коммерсантъ» рассказал один из девелоперов и подтвердили два чиновника.
Фонд дольщиков был создан как механизм страхования долевого строительства при банкротстве девелоперов. С осени 2017 г. застройщики обязаны перечислять в него 1,2% стоимости каждого договора участия в долевом строительстве. Эти средства идут на достройку жилых объектов обанкротившихся девелоперов. Чистый убыток фонда за 2017 г. составил 493 млн руб.
Власти говорили о том, что отчисления будут увеличены: сначала до 3% с октября, а с января 2019 г. – до 6% (соответствующие поправки подготовил Минстрой). Возможно, в октябре не будут повышать процент, а к теме увеличения отчислений вернутся только в начале следующего года, говорит один из источников газеты. Девелоперы предупредили, что скачок курса валют и риски увеличения ставок по ипотеке не позволяют им платить повышенные ставки без ущерба для потребителей, отмечает газета.
«Обсуждения с экспертами по этому поводу продолжаются», – сказали «Коммерсанту» в пресс-службе вице-премьера Виталия Мутко, который курирует строительство. Вопрос повышения ставки отчислений в фонд находится в дополнительной проработке, ответили газете в Минстрое, а в Фонде защиты прав дольщиков не стали комментировать эту тему.
Жизнь на высоте: как выглядит самое дорогое жилье в небоскребах у парков и водоемов Москвы
Savills
Наличие парков и водоемов около дорогостоящей высотки становится обязательным условием для покупателей такого жилья. Компания Savills составила рейтинг самых дорогих квартир, выставленных на продажу в новых небоскребах, расположенных вблизи парковых зон и водоемов Москвы. На фото лидер рейтинга - шестикомнатная квартира в ЖК «Триумф палас» площадью 480 кв. м и стоимостью 988 000 руб. за 1 кв. м (474,2 млн руб.)
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Savills
Квартира расположена на шестом этаже 51-этажного дома. Рядом с домом - Чапаевский парк (метро «Сокол» и «Аэропорт»). По подсчетам Savills, в Москве только 6 небоскребов с премиальным жильем находятся вблизи парков и водоемов. Всего в них представлено 1100 премиальных квартир и апартаментов
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Savills
На втором месте пятикомнатная квартира в ЖК «Дом на Мосфильмовской» площадью 220 кв. м и стоимостью 183 млн руб. (831 000 руб. за 1 кв. м). Рядом с домом в пешей доступности два природных заказника - «Долина реки Сетунь» и «Воробьевы горы», а также Мосфильмовский пруд, реки Москва и Сетунь
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Savills
Квартира расположена на десятом этаже 34-этажного дома. Эксперты Savills отмечают, две трети предложения в дорогих высотных проектах у парков и водоемов сконцентрированы в ЖК «Дом на Мосфильмовской» и ЖК Capital Towers ( 33% и 36% соответственно). Затем идет «Город столиц» (17%) и «Триумф-палас» (8%). Меньше всего лотов представлено в комплексах «Эдельвейс» и «Империя» (совокупно 6%)
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Savills
Замыкает тройку лидеров пентхаус (291 кв. м) в ЖК Capital Towers, расположенный на 62-м этаже и имеющий панорамные виды на МГУ, Лужники и Москву-реку. Стоимость квартиры - 230 млн руб. (788 000 руб. за 1 кв. м). Именно в ЖК Capital Towers находится лот минимальной стоимости (25,4 млн руб.) из всех представленных на рынке в рассматриваемой категории
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Savills
Рядом с ЖК «Capital Towers» Москва-река и парк «Красная Пресня». Большая часть предложения в таких высотках на столичном рынке – это лоты площадью до 300 кв. м и стоимостью до 400 млн руб.
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Savills
На четвертом месте еще одна квартира в ЖК «Дом на Мосфильмовской» (на фото). За объект площадью 140 кв. м собственники просят 106 млн руб. (758 000 за 1 кв. м)
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Savills
Трехкомнатная квартира находится на 25-м этаже 53-этажного дома
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Savills
Замыкает пятерку лидеров также квартира в ЖК «Дом на Мосфильмоской» (на фото). Однако в отличие от предыдущих объектов в квартире не выполнена отделка. За объект площадью 165 кв. м свободной планировки без мебели и отделки собственник просит 122 млн руб. (741 000 за 1 кв. м)