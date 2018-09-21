Движение по Транссибу остановлено из-за схода вагонов под Иркутском
На одном из участков Транссибирской железнодорожной магистрали - на перегоне Слюдянка 2 - Ангасолка Восточно-Сибирской железной дороги в Иркутской области — приостановлено движение в обоих направлениях из-за схода 12 вагонов грузового поезда. По факту произошедшего проводится доследственная проверка. Об этом говорится в сообщении Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета России.
«Ведутся восстановительные работы», — отметили в ведомстве. Сотрудники следственного управления пытаются установить причины ЧП.
В пятницу, 21 сентября, в 4.43 мск с рельсов сошли 12 вагонов грузового поезда, следовавшего в восточном направлении. В результате инцидента никто не пострадал. РЖД предупредила о задержке в пути (до 2 часов) следующих пассажирских поездов: № 2 Москва — Владивосток, № 208 Новокузнецк — Владивосток и № 306 Иркутск — Улан-Батор.