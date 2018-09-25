Политика

Новости

СМИ узнали о предстоящей реорганизации подмосковного управления СК

Руководитель управления кадров Следственного комитета Александр Яковлев к 3 октября должен подготовить предложения по реорганизации ГСУ СКР по Московской области. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на «протокол поручений» председателя СКР Александра Бастрыкина по итогам встречи с жителями Московской области.

До 12 октября Бастрыкин поручил организовать служебные проверки в отношении должностных лиц следственных отделов по Воскресенску, Орехово-Зуево, Домодедово и Сергиеву Посаду. Руководителю подмосковного управления СКР Андрею Маркову он поручил провести внеочередную аттестацию личного состава этих отделов «для определения соответствия сотрудников занимаемым должностям». Свои заключения о работе сотрудников должны представить управление кадров и управление процессуального контроля за расследованием отдельных видов преступлений. Также в ведомстве готовят поправки в законодательство, регламентирующее порядок прохождения службы в СКР.

Личный прием граждан Бастрыкин провел 12 сентября. Их обращения были связаны с уголовными делами, находящимися в производстве СКР по Московской области. Большинство жалоб касалось работы следователей районного звена. В отношении нескольких из них были назначены служебные проверки. Как ранее сообщала официальный представитель СКР Светлана Петренко, председатель «отметил низкое качество следствия в ряде районов Московской области и поручил руководителю управления кадров СК России проработать вопрос значительного обновления кадрового состава некоторых следственных отделов, заменив как руководство, так и рядовых сотрудников».