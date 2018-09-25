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Спецслужбы СНГ заявили о планах ИГ создать «халифат» в Центральной Азии

Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» (ИГ) планирует создать «халифат» в Центральной Азии. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на руководителя Антитеррористического центра СНГ Андрея Новикова.

О намерении ИГ Новиков рассказал на совещании руководителей антитеррористических подразделений органов безопасности и спецслужб стран Содружества в рамках учений «Иссык-Куль – Антитеррор-2018». В настоящее время боевики пытаются активизировать «спящие джамааты» (ячейки) в регионе, сообщил он.

Об усилении террористической угрозы в Центральной Азии и странах СНГ заявил и вице-премьер Киргизии Жениш Разаков. Эти вызовы он расценил как долговременные. По его словам, террористы с севера Афганистана пытаются проникнуть в регион для дестабилизации обстановки.

Ранее замдиректора ФСБ, руководитель аппарата Национального антитеррористического комитета Игорь Сироткин также предупреждал о сохраняющейся угрозе ИГ, несмотря на понесенные организацией потери.

В конце июля ИГ взяло на себя ответственность за гибель четырех туристов в таджикском Дангаре, родине президента страны Эмомали Рахмона.