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Спецслужбы СНГ заявили о планах ИГ создать «халифат» в Центральной Азии

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Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» (ИГ) планирует создать «халифат» в Центральной Азии. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на руководителя Антитеррористического центра СНГ Андрея Новикова.

О намерении ИГ Новиков рассказал на совещании руководителей антитеррористических подразделений органов безопасности и спецслужб стран Содружества в рамках учений «Иссык-Куль – Антитеррор-2018». В настоящее время боевики пытаются активизировать «спящие джамааты» (ячейки) в регионе, сообщил он.

Об усилении террористической угрозы в Центральной Азии и странах СНГ заявил и вице-премьер Киргизии Жениш Разаков. Эти вызовы он расценил как долговременные. По его словам, террористы с севера Афганистана пытаются проникнуть в регион для дестабилизации обстановки.

Ранее замдиректора ФСБ, руководитель аппарата Национального антитеррористического комитета Игорь Сироткин также предупреждал о сохраняющейся угрозе ИГ, несмотря на понесенные организацией потери.

В конце июля ИГ взяло на себя ответственность за гибель четырех туристов в таджикском Дангаре, родине президента страны Эмомали Рахмона.

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Политика
Новости

Новый губернатор Владимирской области посоветовал Орловой покинуть регион

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Победивший во втором туре губернаторских выборов во Владимирской области кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин посоветовал руководившей с 2013 г. областью Светлане Орловой покинуть регион. «У Светланы Юрьевны Орловой, во-первых, историческая родина находится в другом месте, и я думаю, она принесет пользу на благо страны на территории другого субъекта Российской Федерации, исходя из непростой моральной обстановки, которую она испытывает, заканчивая свою деятельность губернатором. И я думаю, что это будет правильное решение с ее стороны», – заявил Сипягин в интервью РБК. Он также посочувствовал Орловой: «Ей как человеку не просто».

По словам Сипягина, за время проведения избирательной кампании он не общался с Орловой. После официальной церемонии вступления в должность он пообещал провести тотальную ревизию. «Когда происходит передача полномочий где бы это ни было, в любом случае делается инвентаризация, я бы назвал это аудитом», – сказал он. «Я уже знаю, каким образом надо области развиваться в той или иной сфере, потому что работает профессиональная команда», – добавил он.

Избранный губернатор отверг обвинения в том, что он может быть техническим кандидатом, который изначально согласован со штабом Орловой. «Вы видели мои дебаты, похоже это на технического кандидата? Никаких переговоров [с властями] не велось, насколько я знаю, у лидера партии также эти переговоры отсутствовали», – заявил Сипягин.

Орлова 24 сентября признала результаты второго тура выборов. «Выбор народа. Выборы состоялись. Они так приняли решение», – говорила она.

Малой родиной Орловой является город Облучье в Еврейской автономной области. В марте 2013 г. президент Владимир Путин назначил Орлову врио губернатора Владимирской области. В сентябре того же года она одержала победу на губернаторских выборах, получив около 75% голосов избирателей. До назначения губернатором Орлова на протяжении 10 лет была зампредседателя Совета Федерации.

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Бизнес
Новости

Полиция изъяла в Москве 560 000 упаковок контрафактной жвачки

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Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и полицейские Северо-восточного округа Москвы изъяли 560 000 упаковок контрафактной жвачки. Об этом говорится на сайте ведомства.

Как уточняется в сообщении, ее хотели продать «под известным торговым знаком». Каким именно – не уточняется. Правообладателю нанесен ущерб на сумму более 20 млн руб., отмечает МВД. Полицейские провели проверочную закупку и установили попытку сбыта более 300 000 упаковок контрафактной жвачки на сумму свыше 2 млн руб., говорится в сообщении.

Какая компания или предприниматель хотели продать поддельную продукцию, полиция не раскрывает. Однако МВД передает, что в отношении организатора «противоправной деятельности» возбуждено уголовное дело о незаконном использовании чужого товарного знака группой лиц.

В прошлом году полиция обнаружила в Приморье жвачку с призывами к опасным действиям. В ее упаковке находился вкладыш с заданиями, которые порой недвусмысленно рассказывали о смерти или призывали к смертельно опасным действиям – например, сделать селфи в опасных условиях. На появление этой жвачки властям пожаловались местные жители.

Самые дорогие бренды мира – 2018

Бизнес
Новости

Shell удвоит количество заправок в России в ближайшие пять лет

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Shell планирует в ближайшие пять лет увеличить сеть АЗС в России в два раза, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление руководителя российского подразделения Shell Седерика Кремерса.

«В ноябре мы надеемся открыть трехсотую АЗС в России, в Санкт-Петербурге, что символично, так как там была открыта наша первая станция в стране. Если смотреть в перспективе 5–6 лет, мы планируем увеличить количество АЗС Shell в России с 300 до 600», – заявил он, отметив, что в последний год маржа на российском розничном рынке нефтепродуктов «находилась под давлением». Кремерс рассказал, что Shell не инвестирует в новые станции, «исходя из конъюнктуры одного года». По его словам, российский рынок для компании в долгосрочной перспективе привлекателен. «Мы считаем, что маржинальность бизнеса в долгосрочной перспективе значительно улучшится», – отметил он.

Кремерс также заявил, что Shell изучает сейчас возможность продажи на своих АЗС в России газомоторного топлива, произведенного на основе сжиженного природного газа (СПГ). «Мы сейчас смотрим, есть ли смысл развивать этот бизнес Shell в России», – сказал он.

Как отмечает ТАСС, сейчас продажи СПГ как газомоторного топлива на АЗС прорабатывают также «Газпром» и «Новатэк». Основное преимущество СПГ перед компримированным природным газом (КПГ) заключается в том, что автомобиль после заправки может проехать гораздо большее расстояние.

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Бизнес
Новости

Основатель «Вкусвилла» займется развитием сети гинекологических клиник

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Основатель и владелец сети магазинов «Вкусвилл» Андрей Кривенко совместно с партнерами собирается инвестировать 400 млн руб. в создание в центральной части России сети гинекологических клиник доказательной медицины, пишет «Коммерсантъ». Партнерами Кривенко по данному проекту выступают председатель совета директоров ГК «Агама» Юрий Алашеев и руководитель центра высоких технологий «Химрар» Андрей Иващенко. Об этом изданию рассказали в фонде TealTech Capital. Кривенко, Алашеев и Иващенко уже инвестировали 100 млн руб. собственных средств в открытие четырех клиник в Твери и одной в Калуге. Они работают под брендом «Клиника доктора Фомина». Они также привлекли 300 млн руб. средств TealTech Capital для открытия еще шести клиник. Одна из которых будет открыта в Москве, остальные – в регионах.

В новых клиниках можно будет получить услуги по планированию беременности, ЭКО, а также по исследованию анализов для других медицинских компаний. В открывшихся учреждениях уже провели более 3000 протоколов ЭКО, рассказали в TealTech Capital. В фонде ожидают, что годовой оборот клиники с лабораторией будет около 500–600 млн руб.

Фонд TealTech Capital был учрежден в 2016 г., напоминает «Коммерсантъ». За полтора года фонд вложил около 500 млн руб. в медицинские проекты. Общий объем фонда оценивается приблизительно в 3 млрд руб.

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Политика
Новости

«Коммерсантъ» узнал о планах России поставить Сирии два комплекса С-300

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Россия собирается поставить Сирии два полковых комплекта зенитно-ракетных систем С-300. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на неофициальные данные. По согласованию с сирийской стороной они будут прикрывать объекты на побережье Сирии, а также контролировать границы с Израилем, Иорданией, Ливаном и Ираком, пишет газета.

По словам источника издания, количество дивизионов в зависимости от ситуации может быть увеличено. «Поставки начнутся с двух-четырех [дивизионов], а потом, если надо, это количество можно довести до 6–8», – уточнил источник.

Как отмечает газета, возможность поставок С-300 в Сирию в России стали обсуждать еще в апреле, когда силы западной коалиции во главе с США нанесли массированный ракетный удар по объектам сирийской инфраструктуры. По информации источников издания, тогда вопрос поставок находился исключительно в политической плоскости и был практически решен. Отсрочка поставок была связана с нежеланием сразу показать весь потенциальный комплекс ответных мер, уточнил один из источников. На тот момент среди российского контингента потерь не было, отметил он. «Поставка С-300 в Сирию в таком контексте только бы накалила обстановку в регионе», – пояснил источник. Сейчас же ситуация совершенно другая – 15 российских офицеров погибли из-за действий израильских военных и «без ответа оставлять эту ситуацию просто нельзя», сказал он.

Российский самолет-разведчик Ил-20 был сбит сирийской системой ПВО 17 сентября. На борту самолета находились 15 членов экипажа. Из них никто не выжил. Инцидент произошел в небе над Средиземным морем. Минобороны России возложило ответственность за произошедшее на израильские истребители. По информации российского ведомства, они подставили российский самолет под удар. В понедельник, 24 сентября, министр обороны России Сергей Шойгу выступил с официальным заявлением. Он сообщил, что в ближайшие две недели Россия поставит Сирии зенитно-ракетный комплекс С-300. По его словам, управление системой ПВО Сирии будет автоматизировано, побережье Сирии будут защищать системы радиоэлектронной борьбы. По словам министра, это позволит сирийским военным идентифицировать российские самолеты.

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Бизнес
Новости

Минэнерго оценило возможности производства СПГ к 2035 году

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В России производство сжиженного природного газа (СПГ) к 2035 г. может увеличиться в четыре раза и составить 83 млн т ежегодно. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на директора департамента добычи и транспортировки нефти и газа Минэнерго Александра Гладкова.

По его словам, сейчас в России ежегодно добывается около 21 млн т СПГ. Об этом он рассказал на конференции «Нефть и газ Сахалина – 2018». Увеличение объемов производства СПГ произойдет за счет реализации новых проектов, запуска третьей очереди завода СПГ проекта «Сахалин-2», а также запуска третьей и четвертой очередей проекта «Ямал СПГ».

По оценкам Минэнерго, к 2035 г. доля российского СПГ на мировом рынке может увеличиться с нынешних 4,5% до 15–20%. Мировой спрос на СПГ к 2035 г. вырастет до 551 млн т, а предложение действующих и строящихся проектов составит 355 млн т. Таким образом, по словам Гладкова, спрос будет превышать предложение на 196 млн т. «Это та ниша, за которую мы можем спокойно побороться», – добавил он.

В России первый завод по производству СПГ в рамках проекта «Сахалин-2» бы запущен в 2009 г. Оператором проекта является Sakhalin Energy. В рамках «Сахалина-2» осваиваются Пильтун-Астохское и Лунское месторождения сахалинского шельфа. Извлекаемые запасы месторождений оцениваются в 150 млн т нефти и 500 млрд куб. м газа. Акционеры оператора проекта – компании Sakhalin Energy: «Газпром» – 50%, нидерландско-британская «Роял датч шелл» (Royal Dutch Shell) – 27,5%, японские «Мицуи» (Mitsui) – 12,5% и «Мицубиси» (Mitsubishi) – 10%.

Первым частным заводом по производству СПГ в России является «Ямал СПГ», строящийся на базе Южно-Тамбейского месторождения. Ожидается, что у него будет три очереди общей мощностью 16,5 млн т СПГ в год по 5,5 млн т каждая. Первая была запущена в декабре 2017 г., в августе 2018 г. – вторая, запуск третьей планируется до конца этого года, четвертой – в 2019 г. О строительстве последней очереди мощностью до 1 млн т в год компания объявила в сентябре 2017 г.

Первая партия сжиженного газа «Ямал СПГ» отгружена на танкер «Кристоф де Маржери»

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Бизнес
Новости

Starbucks планирует реструктуризацию и сокращения

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Гендиректор американской сети кофеен Starbucks Кевин Джонсон анонсировал предстоящие «значимые изменения». Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на текст его заявления, разосланного сотрудникам компании. «Мы должны увеличить скорость распространения инноваций, которые важны для наших потребителей, вдохновляют наших партнеров и значимы для нашего бизнеса», – написал он, поясняя причины предстоящих изменений.

По данным агентства Reuters, также ссылающегося на меморандум Джонсона, компанию ждет реструктуризация и сокращения. Это подтвердил и представитель компании: «Будут некоторые потери рабочих мест, расширение функций и перераспределение обязанностей». Из письма Джонсона следует, что перемены, в том числе и в руководстве компании, начнутся уже со следующей недели и продолжатся до середины ноября.

Перемены происходят на фоне сильной конкуренции в условиях охлаждения рынка США, а также развития масштабного проекта компании в Китае.

В июне об уходе из Starbucks объявил один из ее основателей – председатель совета директоров Говард Шульц. Ранее об уходе с 30 ноября заявил и финансовый директор компании Скотт Моу.

Технологии
Новости

Основатели Instagram объявили об уходе из компании

Ведомости
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Участвовавшие в создании Instagram исполнительный директор Кевин Систром и главный технический директор Майк Кригер заявили о намерении покинуть компанию. Об этом говорится в сообщении Instagram. Они поблагодарили компанию за 8 лет работы и заявили, что «готовы начать следующую главу». Ранее о предстоящем уходе основателей сервиса написала The New York Times.

О причинах своего решения Систром и Кригер не сообщили, отметив лишь, что решили взять паузу для отдыха и снова вернуться к творчеству.

Сервис был запущен в 2010 г. и изначально предназначался для мобильных устройств Apple. В 2012 г. его приобрела компания Facebook за $1 млрд.

В последнее время Facebook подвергается критике за неосторожное обращение с данными пользователей. Из-за несогласия с политикой конфиденциальности компании в мае команду покинул сооснователь и гендиректор WhatsApp Ян Коум. А в сентябре 2017 г. это сделал еще один соучредитель мессенджера – Брайан Эктон. Сервис был продан Facebook в 2014 г. за $19 млрд.

Политика
Новости

Россия, ЕС и Китай создадут механизм обхода санкций США против Ирана

Ведомости
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Участники иранской «ядерной сделки» – Россия, Великобритания, Германия, Франция и Китай – договорились продолжить работу по созданию механизмов для поддержки торговли и денежных расчетов с Ираном в обход санкций США, передает Reuters.

«Участники приветствовали практические предложения по поддержанию и развитию каналов оплаты, в частности инициативу по созданию специального механизма для содействия платежей, связанных с экспортом Ирана, включая нефть», – заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини. По ее словам, страны – члены ЕС создадут юридическое лицо для обеспечения законных финансовых операций с Ираном.

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), предусматривающий отмену санкций против Ирана в обмен на контроль за развитием ядерной отрасли страны, был подписан США, Россией, Великобританией, Францией и КНР в 2015 г.

Дональд Трамп, ставший президентом США уже после подписания соглашения, заявил, что иранская «ядерная сделка» в действительности не соблюдается, и в мае 2018 г. объявил о выходе США из СВПД и восстановлении санкций. Первый пакет санкций против Ирана, предполагающий ограничения на продажу долларов, торговлю золотом и рядом металлов, операции с национальной валютой и госдолгом, вступил в силу 7 августа. В ноябре ограничения должны распространиться на энергетический сектор Ирана.

Остальные участники СВПД осудили односторонний выход США из сделки и заявили о своей приверженности соглашению. Для защиты европейских компаний от влияния экстерриториальных санкций США Брюссель принял блокирующий законодательный акт, который запрещает компаниям ЕС соблюдать американские ограничения и позволяет им возмещать убытки от санкций.

ОПЕК: какие страны влияют на нефтяные цены

Политика
Новости

СМИ узнали о предстоящей реорганизации подмосковного управления СК

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Руководитель управления кадров Следственного комитета России (СКР) Александр Яковлев к 3 октября должен подготовить предложения по реорганизации ГСУ СКР по Московской области. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на «протокол поручений» председателя СКР Александра Бастрыкина по итогам встречи с жителями Московской области.

До 12 октября Бастрыкин поручил организовать служебные проверки в отношении должностных лиц следственных отделов по Воскресенску, Орехово-Зуеву, Домодедову и Сергиеву Посаду. Руководителю подмосковного управления СКР Андрею Маркову он поручил провести внеочередную аттестацию личного состава этих отделов «для определения соответствия сотрудников занимаемым должностям». Свои заключения о работе сотрудников должны представить управление кадров и управление процессуального контроля за расследованием отдельных видов преступлений. Также в ведомстве готовят поправки в законодательство, регламентирующее порядок прохождения службы в СКР.

Личный прием граждан Бастрыкин провел 12 сентября. Их обращения были связаны с уголовными делами, находящимися в производстве СКР по Московской области. Большинство жалоб касалось работы следователей районного звена. В отношении нескольких из них были назначены служебные проверки. Как ранее сообщала официальный представитель СКР Светлана Петренко, председатель «отметил низкое качество следствия в ряде районов Московской области и поручил руководителю управления кадров СК России проработать вопрос значительного обновления кадрового состава некоторых следственных отделов, заменив как руководство, так и рядовых сотрудников».

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Технологии
Новости

Правительство обсудит идею законодательного закрепления сетевого нейтралитета

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Вопрос законодательного закрепления сетевого нейтралитета по поручению премьер-министра Дмитрия Медведева будет рассмотрен на специальном совещании правительства. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на резолюцию председателя правительства на письме Союза LTE, объединяющего четверку сотовых операторов, которые ранее выступили с критикой инициативы. «Вопрос сложный и важный. Надо собраться и обсудить», – говорится в резолюции от 17 сентября.

Подготовить предложения к совещанию Медведев поручил вице-премьеру Максиму Акимову. Тот еще 22 сентября дал поручения Минкомсвязи, Минэкономики и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) изучить вопрос и представить согласованные предложения к совещанию и доклад премьеру до 5 октября, рассказал собеседник издания в одном из ведомств.

Письмо Союза LTE проработано Минкомсвязи и ФАС. Из их отзывов следует, что существующего регулирования достаточно. В секретариат Акимова они пока не поступали.

Сетевой нейтралитет предполагает запрет провайдерам дискриминировать любой интернет-трафик и блокировку сайтов по собственной инициативе. Предложение законодательно закрепить этот принцип исходило от совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации. Об этом стало известно в начале августа. В том же месяце Союз LTE направил на имя премьера свои возражения. Принцип сетевой нейтральности противоречит логике развития сетей связи и новым технологиям, отмечали они. Операторы подчеркивали, что сотовая связь пятого поколения (5G), которую планируется внедрять в России, основана на управлении параметрами интернет-трафика, в том числе приоритизации трафика критических коммуникаций. Сейчас операторы не несут ответственности за несоблюдение этого принципа, поскольку он закреплен лишь базовым документом Федеральной антимонопольной службы. Это дает им «возможность для маневра с тарифами» и соглашений с онлайн-сервисами для получения дополнительного дохода, отмечает источник издания.

Операторы готовы предложить альтернативные варианты и говорят о закреплении «относительной сетевой нейтральности». Как пояснили в «Мегафоне», «это отвечает интересам потребителей, поскольку позволит нам предоставлять услуги гарантированного качества, в том числе при увеличенной нагрузке на сеть, аварийных ситуациях или оказании услуг по запросу потребителя». Это может быть критически важно, например, при оказании телемедицинских услуг.

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