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Новым мэром Екатеринбурга стал заместитель губернатора области

Новым мэром Екатеринбурга стал Александр Высокинский, который до этого был заместителем губернатора области. За назначение Высокинского единогласно проголосовала во вторник на своем первом заседании Екатеринбургская городская дума седьмого созыва, сообщает ТАСС. Высокинский заявил, что настроен на большой напряженный труд и совместную работу со всеми политическими силами.

В апреле 2018 г. депутаты Законодательного собрания Свердловской области приняли поправку в областное законодательство, изменив порядок избрания мэра Екатеринбурга. Теперь главу администрации выбирают не жители, а депутаты гордумы из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией. Всего собеседования прошли 19 человек, и комиссия рекомендовала к избранию трех из них. Помимо Высокинского в шорт-лист претендентов вошли заместитель председателя Законодательного собрания Свердловской области Виктор Маслаков и юрист Надежда Абакумова.

До принятия поправки мэр Екатеринбурга избирался прямым голосованием. Он становился председателем городской думы, а руководителем исполнительной власти города был глава городской администрации. Ранее пост мэра Екатеринбурга занимал Евгений Ройзман. Он подал в отставку в мае этого года в знак протеста против отмены прямых выборов мэра.

Высокинский в 2013–2016 гг. был заместителем главы администрации города и курировал финансовые и экономические вопросы.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев после избрания Высокинского заявил, что новому мэру нужно начинать готовить город к празднованию 300-летия и постараться выиграть борьбу за право проведения всемирной выставки «Экспо-2025».