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«Коммерсантъ» узнал об установке «Единой России» «не играть в поддавки» с оппозицией

«Единой России» не следует «играть в поддавки» с оппозицией. Такой тезис был озвучен на встрече руководства партии с первым замом руководителя президентской администрации Сергеем Кириенко вечером 25 сентября. Об этом сообщают присутствовавшие на ней собеседники «Коммерсанта».

Кем именно был озвучен тезис об отказе от заигрывания с оппозицией и был ли он поддержан Кириенко, издание не уточняет. Это высказывание прозвучало в контексте рассказа о планах провести разбор качества работы внутриполитических вице-губернаторов и отказа от практики сдачи оппозиции округов. Кандидат от ЛДПР Сергей «Фургал выиграл в Хабаровском крае именно потому, что ему дали округ в 2016 г.», - говорит собеседник издания. Перед выборами в Госдуму «Единая Россия» не выставляла своих кандидатов в 18 округах.

Общение, посвященное итогам региональных кампаний, продлилось около двух часов. Обсуждая причины поражения губернаторов во вторых турах, участники встречи отметили «усталость от конкретных людей, неправильное преломление их негативных сторон, а также непогашенные внутриэлитные конфликты», рассказал один из собеседников издания. При этом пенсионная реформа, предопределившая негативный фон кампании, воспринималась гражданами как «нарушение общественного договора».

О вероятном отказе от практики согласования с ЛДПР И КПРФ регионов под выборы и от помощи при прохождении муниципального фильтра накануне рассказывал «Ведомостям» и собеседник, близкий к администрации президента. По его словам, на региональных выборах эти партии «перешли через красную линию, по сути, стали внесистемной оппозицией и могут теперь разделить ее судьбу». Также отмечалось, что по итогам кампании следует ожидать изменений в системе управления выборами. Речь, в частности, шла о заведении пере выборами в регионы не технических кандидатов, а людей с опытом работы.